Důvěra v ekonomiku nadále klesá. Nepříznivá situace panuje v autoprůmyslu

Důvěra v českou ekonomiku v říjnu klesla o 0,9 bodu na 95,3 bodu, snížila se tak čtvrtý měsíc za sebou. Pesimističtější jsou podnikatelé i spotřebitelé. Důvěru firem v ekonomiku ovlivňuje nepříznivá situace v automobilovém průmyslu a nedostatek materiálů, u spotřebitelů zejména obavy ze zdražování. Vyplynulo to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ve srovnání s loňským říjnem jsou uvedené indikátory vyšší.



„V souhrnu zveřejněný říjnový indikátor důvěry naznačuje, že proces silného oživování domácí ekonomiky bude v závěru letošního roku přerušen. O tom, zda toto přerušení bude jen dočasné, nebo zda se přelije i do části příštího roku, rozhodne především vývoj na nabídkové straně ekonomiky a ochota domácností realizovat nákupy zboží a služeb,“ uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

U podnikatelů důvěra v ekonomiku v říjnu meziměsíčně klesla o 0,6 bodu na 94,7 bodu a u spotřebitelů o 2,2 bodu na hodnotu 98,5. Na pohledu firem na ekonomiku ČR se podle vedoucího oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiřího Obsta negativně podepisuje vedle situace v automobilovém průmyslu a návazných odvětvích nedostatek materiálů. Podniky jej vnímají jako zásadní bariéru, která mnohdy vede k útlumu či zastavení výroby, a to se odráží mimo jiné ve výrazně nižším využití výrobních kapacit, doplnil Obst.

„Důvěra v průmyslu se v říjnu snížila na stejnou úroveň, jaké dosahovala vloni v listopadu, tedy v době, kdy obavy z pandemie byl velmi silné. Nyní je nálada špatná především z důvodu chybějících komponent a materiálů do výroby. Takový výsledek za říjen indikuje slabost průmyslové výroby i ve čtvrtém čtvrtletí poté, co ve třetím čtvrtletí pravděpodobně klesla. Ekonomiku naopak do kladných temp budou táhnout obchod a služby, jejíchž důvěra roste na předpandemické úrovně,“ doplňuje ekonom Komerční banky Michal Brožka.



Spotřebitelé ze všeho nejvíce pak vnímají současné výrazné zvýšení cenové hladiny, přičemž až polovina z nich očekává v příštích měsících její další růst, uvedla Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů.

„Podobně jako v minulém čtvrtletí je hlavní bariérou růstu produkce nedostatek materiálu, kterou uvedlo přibližně 32 procent respondentů. Druhou nejvýznamnější bariérou je nedostatečná poptávka, která limituje téměř 24 procent respondentů,“ uvedli statistici.

Mezi průmyslovými podnikateli se důvěra meziměsíčně snížila počtvrté, od září klesla o 3,9 bodu na hodnotu 88,6. Firmy hodnotily svou současnou poptávku hůře než v září a výrazně ubylo těch, kteří očekávají pro příští tři měsíce vyšší tempo výroby.

U firem podnikajících ve stavebnictví důvěra v českou ekonomiku stagnovala na zářijových 111,6 bodu. Podíl stavařů, kteří hodnotí poptávku po pracích jako nedostatečnou, se téměř nezměnil a stavební podniky ani nečekají v příštích třech měsících výraznější změnu počtu zaměstnanců. Přitom právě nedostatek pracovníků je pro 38 procent firem hlavní bariérou růstu produkce, zhruba 17 procent uvedlo nedostatek materiálu či zařízení.

Firmy z odvětví obchodu a služeb byly v říjnu ohledně vývoje ekonomiky proti září optimističtější. Důvěra obchodníků stoupla o 2,3 bodu na 105,9 bodu a důvěra ve vybraných odvětvích služeb včetně bankovního sektoru se zvýšila o 2,3 bodu na 97,6.

Průzkum mezi podnikateli a spotřebiteli se uskutečnil v době od 1. do 18. října.