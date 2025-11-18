„Vliv může být i nepřímý. Může jít o zvýšenou nejistotu či fakt, že soukromá investiční aktivita je nižší, než by mohla být,“ popsala Karina.
Karina Kubelková v rozhovoru mluvila také o vlivu emisních povolenek a budoucí vlády na inflaci nebo o okamžitých platbách, které ČNB spouští 18. listopadu.
„Veřejnost, pokud bude platit různým státním úřadům a institucím, bude moct platby zadat 24 hodin denně i o víkendu a o svátcích a příjemce peníze obdrží okamžitě,“ popsala pro iDNES.cz novinku.
Všechny banky zavedou ověřování příjemce plateb. Pokud budete zadávat účet a jméno vlastníka účtu, zobrazí se vám, zda uvedené jméno skutečně patří k účtu.