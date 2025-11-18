Odolnost Česka je značná, byznys hledá nové trhy. Na cla pozor, míní bankéřka ČNB

Karin Kubelková (11. listopadu 2025)

Sabina Mrázová
Podle odhadu statistického úřadu stoupla tuzemská ekonomika v letošním třetím čtvrtletí o 2,7 procenta. Takhle rychlé tempo čekal málokdo. Vypadá to tedy, že obávaná americká cla se ekonomiky nijak nedotkla. Podle členky bankovní rady České národní banky (ČNB) Kariny Kubelkové se ale cla mohou projevit se zpožděním.

„Vliv může být i nepřímý. Může jít o zvýšenou nejistotu či fakt, že soukromá investiční aktivita je nižší, než by mohla být,“ popsala Karina.

Karina Kubelková v rozhovoru mluvila také o vlivu emisních povolenek a budoucí vlády na inflaci nebo o okamžitých platbách, které ČNB spouští 18. listopadu.

„Veřejnost, pokud bude platit různým státním úřadům a institucím, bude moct platby zadat 24 hodin denně i o víkendu a o svátcích a příjemce peníze obdrží okamžitě,“ popsala pro iDNES.cz novinku.

Všechny banky zavedou ověřování příjemce plateb. Pokud budete zadávat účet a jméno vlastníka účtu, zobrazí se vám, zda uvedené jméno skutečně patří k účtu.

Na prodeji padělků uteče státu ročně 14 miliard korun. A lidem jde i o zdraví

ilustrační snímek

Padělání zboží řadí odborníci k nejvýnosnějším způsobům, jak přijít k penězům trestnou činností. Padělky tvoří přibližně 3,3 procenta hodnoty zboží v maloobchodním trhu. Škoda, kterou prodejem...

17. listopadu 2025

Závislost na ruských palivech se nevyplácí ani Střední Asii, Astana obrací toky

Premium
Ropné pole v oblasti Mangistau v Kazachstánu.

Benzínová krize v Rusku začíná doléhat i na země Středí Asie. Jsou však mezi nimi rozdíly. Zatímco v Tádžikistánu jdou ceny nahoru, v Turkmenistánu zůstává situace díky vlastní ropě a domácí produkci...

17. listopadu 2025

