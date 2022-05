Češi už přežili horší věci, říká o rostoucí inflaci exguvernér ČNB Singer

V Česku letí inflace stále nahoru. S čím mají lidé počítat?

No prostě bude hůř, to je jasné.

Co říkáte na kroky ČNB a zvyšování úrokových sazeb? Na sociálních sítích to kritizuje třeba bývalý šéf Komerční banky Radovan Vávra.

Vždy je důležité podívat se, kdo nějakou věc říká. Radovan Vávra zřejmě potřebuje podporovat svůj vlastní byznys a svoje burzovní spekulace. Což je v pořádku a nijak mu to nezazlívám. Z mého pohledu jsou ale kroky České centrální banky z principiálního hlediska správné.