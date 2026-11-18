Letos podle ČBA zůstaly za očekáváním spotřeba domácností i vývozní aktivita. V příštím roce by však silnější vývozy měly přispět k rychlejšímu růstu české ekonomiky i díky oživení poptávky z eurozóny. „V roce 2027 sice kvůli vyšší inflaci a pomalejšímu růstu reálných mezd zpomalí utrácení domácností. Asi však ne natolik, aby to nezvládl vykompenzovat rychlejší růst vývozů a útraty vlády,“ uvedl hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš.
Rizikem je ale vývoj inflace. Při silnějším růstu spotřebitelských cen by podle Bureše mohlo být zpomalení růstu spotřeby domácností ještě výraznější, než nyní očekává bankovní asociace.
Inflace, na jejímž zrychlení v příštím roce se podepíšou hlavně vyšší ceny energií, zpomalí příští rok růst reálných mezd. Podle predikce by se měly zvýšit o 2,7 procenta po letošním čtyřprocentním růstu. Situace na trhu práce se přitom významně nezmění, když podíl nezaměstnaných by měl příští rok klesnout na 4,9 procenta z letos očekávaných pěti procent.
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Bankovní asociace předpokládá, že základní úroková sazba České národní banky bude i na konci příštího roku čtyři procenta, jako je to v současnosti. „Navzdory vyššímu očekávanému růstu spotřebitelských cen lehce nad třemi procenty v roce 2027 předpokládáme spíše stabilitu úrokové sazby centrální banky na čtyřech procentech. A to i s ohledem na pomalejší růst ekonomiky a méně robustní výhled na soukromou spotřebu,“ uvedl hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel.
První snížení úrokových sazeb očekává asociace až v roce 2028, kdy by měly odeznít současné inflační tlaky.
Kurz koruny vůči euru by podle ČBA měl být stabilní. Letos ho prognóza předpokládá v průměru 24,30 za euro, příští rok se síla české měny nezmění. Mírné posílení vůči euru lze očekávat až v závěru příštího roku a v roce 2028.
|Ukazatel
|2027
|2028
|Růst reálného HDP (%)
|2,2
|2,5
|Růst spotřeby domácností (%)
|2,4
|2,5
|Růst vládní spotřeby (%)
|2,2
|2,2
|Růst investic (bez zásob, %)
|2,6
|2,7
|Růst vývozů (%)
|3,8
|3,6
|Růst dovozů (%)
|3,6
|3,5
|Míra inflace (%) průměr
|3,1
|2,5
|Míra inflace (%) konec roku
|2,7
|2,5
|Podíl nezaměstnaných osob (MPSV): průměr (%)
|4,9
|4,8
|Průměrná nominální mzda (růst v %)
|5,9
|5,2
|Průměrná reálná mzda (růst v %)
|2,7
|2,6
|Vládní deficit/přebytek (% HDP)
|-3,5
|-3,2
|Vládní dluh (% HDP)
|47,2
|48,3
|Základní sazba ČNB 2T REPO (%): konec období
|4
|3,5
|3M-PRIBOR (%): průměr
|4,1
|3,6
|Výnos 10letého vládního dluhopisu (%): průměr
|5
|4,8
|Kurz CZK/EUR: průměr
|24,3
|24,1
|Kurz CZK/EUR: konec roku
|24,2
|24,1
|Růst reálného HDP v eurozóně (%)
|1,3
|1,4
|Ceny ropy (USD za barel): brent průměr
|83
|73
|Růst bankovních úvěrů klientských (%)
|6,8
|6,6
|Růst bankovních úvěrů domácnostem (%)
|7,6
|7,4
|Růst bankovních úvěrů (nefinančním) podnikům (%)
|6,8
|5,5
|Růst bankovních vkladů klientských celkem (%)
|5,3
|5,3