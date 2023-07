KOMENTÁŘ: Ekonomický úhor v balíčku. Proč jim to nakonec nevyjde

Vláda ve středu projednala svůj soubor opatření ke snižování státního zadlužování, zvaný „konsolidační balíček“. Prý je v něm přes šedesát položek, které se nebudou měnit zásadně, ale některé úpravy jsou snad ještě možné. Zároveň kabinet předkládá i návrh státního rozpočtu na rok 2024.

Na jednu stranu je správné, že si vláda stojí za svým. Chce šetřit. Na druhou stranu je smutné, že to „její“ je sestaveno stejně amatérsky a nezodpovědně jako státní rozpočet na letošní rok. Balíček i rozpočet. Od počátku tohoto roku se stát zadlužoval průměrným tempem 1,79 miliardy korun denně, přičemž v květnu se tempo zvýšilo na 2,36 miliardy korun denně. Vláda jen vyjeveně kouká, jak to, že jí to nevychází. A příští rok bude vyjeveně koukat, proč to zase nevychází.