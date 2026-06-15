„Když přijde nějaká špatná zpráva, třeba že včera začala válka, tak ji tady máme na sto procent. Je jasné, že tady nějakou dobu bude trvat a tím pádem potom ty ceny jdou nahoru velice rychle. Kdežto jakákoliv zpráva o míru není zase tak úplně stoprocentní, ani tato, a tím pádem si tím koncem války, na rozdíl od jejího začátku, nemůže být nikdo jistý. A proto tedy ty ceny klesají celkem pomalu,“ řekl ekonom pořadu Impulsy Honzy Benešovského ohledně věrohodnosti o uzavření mírové dohody.
V rozhovoru též uvedl, že čerpací stanice zvyšují ceny pohonných hmot okamžitě, bez ohledu na to, že ještě doprodávají zásoby nakoupené za levnější cenu.
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Po oznámení o dohodě mezi USA a Íránem klesly ceny ropy. Nejistoty ale přetrvávají
„Představme si, kdyby všichni zůstali na původní ceně. Když bychom poslouchali, jak v budoucnosti budou kvůli válečnému konfliktu ceny růst, tak bychom si okamžitě my všichni tak jako v 70. letech za Husáka plnili pohonnými hmotami vany a ten benzin by došel,“ vysvětlil Bartoň s tím, že by v takovém případě nebyly pohonné hmoty ani pro integrovaný záchranný systém, kam spadají hasiči, policie a záchranná služba.
„To rychlé zdražení zaručuje, že sice za vyšší ceny, ale alespoň budou ty pohonné hmoty k dostání a nevykoupí se okamžitě,“ dodal.
Mírová dohoda tlačí ceny ropy dolů
Po oznámení, že USA a Írán v pátek podepíší memorandum o mírové dohodě, klesly ceny ropy na nejnižší úroveň od března. Investoři opatrně sledují, jak rychle mohou blízkovýchodní producenti obnovit produkci a vývoz. Výraznější pokles cen je ale kvůli nejistotě ohledně dalšího kola jednání nepravděpodobný.
Kontrakty na nákup severomořské ropy Brent zlevnily do 02:04 SELČ o 4,1 procenta – na tedy o 3,58 dolaru na 83,75 dolaru za barel. Americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) stál barel na 80,87 dolaru. Zlevnil tedy o 4,01 dolaru, nebo-li o 4,72 procenta.
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Nemusíme Bílému domu nic vysvětlovat. Americké rezervy ropy se tenčí, varují experti
Svět přišel o miliony barelů ropy a o dodávky plynu během doby, kdy válka na více než tři měsíce uzavřela Hormuzský průliv. Ten představuje úzké hrdlo pro pětinu světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.
„Vzhledem k nejistotám ohledně dalšího kola jednání v příštích 60 dnech, zejména ohledně íránského jaderného programu, je těžké si představit, že ceny ropy hned teď výrazně klesnou,“ konstatoval analytik Tony Sycamore ze společnosti IG.