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Policie ani záchranáři by neměli palivo, řekl ekonom, proč s válkou prudce zdražilo

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  19:16
Podpis memoranda o mírové dohodě mezi Spojenými státy a Íránem, ke kterému dojde tento pátek ve Švýcarsku, by měl tlačit ceny ropy blíže k hodnotám před vypuknutím vzájemného konfliktu a blokádou Hormuzského průlivu americkou armádou z konce února letošního roku. Ekonom Petr Bartoň nicméně případné nadšení ohledně levnějších cen pohonných hmot spíše mírní.
Petr Bartoň

Petr Bartoň | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Petr Bartoň
Petr Bartoň
Petr Bartoň
Petr Bartoň
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„Když přijde nějaká špatná zpráva, třeba že včera začala válka, tak ji tady máme na sto procent. Je jasné, že tady nějakou dobu bude trvat a tím pádem potom ty ceny jdou nahoru velice rychle. Kdežto jakákoliv zpráva o míru není zase tak úplně stoprocentní, ani tato, a tím pádem si tím koncem války, na rozdíl od jejího začátku, nemůže být nikdo jistý. A proto tedy ty ceny klesají celkem pomalu,“ řekl ekonom pořadu Impulsy Honzy Benešovského ohledně věrohodnosti o uzavření mírové dohody.

V rozhovoru též uvedl, že čerpací stanice zvyšují ceny pohonných hmot okamžitě, bez ohledu na to, že ještě doprodávají zásoby nakoupené za levnější cenu.

Po oznámení o dohodě mezi USA a Íránem klesly ceny ropy. Nejistoty ale přetrvávají

„Představme si, kdyby všichni zůstali na původní ceně. Když bychom poslouchali, jak v budoucnosti budou kvůli válečnému konfliktu ceny růst, tak bychom si okamžitě my všichni tak jako v 70. letech za Husáka plnili pohonnými hmotami vany a ten benzin by došel,“ vysvětlil Bartoň s tím, že by v takovém případě nebyly pohonné hmoty ani pro integrovaný záchranný systém, kam spadají hasiči, policie a záchranná služba.

„To rychlé zdražení zaručuje, že sice za vyšší ceny, ale alespoň budou ty pohonné hmoty k dostání a nevykoupí se okamžitě,“ dodal.

Mírová dohoda tlačí ceny ropy dolů

Po oznámení, že USA a Írán v pátek podepíší memorandum o mírové dohodě, klesly ceny ropy na nejnižší úroveň od března. Investoři opatrně sledují, jak rychle mohou blízkovýchodní producenti obnovit produkci a vývoz. Výraznější pokles cen je ale kvůli nejistotě ohledně dalšího kola jednání nepravděpodobný.

Kontrakty na nákup severomořské ropy Brent zlevnily do 02:04 SELČ o 4,1 procenta – na tedy o 3,58 dolaru na 83,75 dolaru za barel. Americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) stál barel na 80,87 dolaru. Zlevnil tedy o 4,01 dolaru, nebo-li o 4,72 procenta.

Nemusíme Bílému domu nic vysvětlovat. Americké rezervy ropy se tenčí, varují experti

Svět přišel o miliony barelů ropy a o dodávky plynu během doby, kdy válka na více než tři měsíce uzavřela Hormuzský průliv. Ten představuje úzké hrdlo pro pětinu světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.

„Vzhledem k nejistotám ohledně dalšího kola jednání v příštích 60 dnech, zejména ohledně íránského jaderného programu, je těžké si představit, že ceny ropy hned teď výrazně klesnou,“ konstatoval analytik Tony Sycamore ze společnosti IG.

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