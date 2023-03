KOMENTÁŘ: Soběstačnost za cizí peníze. Slovníček termínů pro naše ekologisty

Česká vláda se nedávno pochlapila. Ministerstvo průmyslu a obchodu odmítlo protesty organizací ekologických aktivistů k přehodnocení státní energetické politiky, která se právě připravuje a jež kromě usnadnění a urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie trvá na rozvoji jaderné energetiky. Podle nátlakových organizací by se stát měl soustředit na inovace a vytvoření kapacit pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Neměl by se naopak fixovat na jaderné zdroje, které jsou drahé a problematické. Co je na nich problematického, už ekologisté nepopisují. Není totiž jak, jejich provoz je mimořádně spolehlivý.

