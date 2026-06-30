Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kdo bude sbírat staré oblečení a boty. V Česku může nastat rozšíření monopolu

Autor:
  16:00

Cizí vyřazený textil se dováží i k nám. Ilegální skládka německého textilu v Sytně na Tachovsku v roce 2006. | foto: ČTK

České odpadové hospodářství čeká rozhodnutí, které může ovlivnit fungování celého trhu na desítky let. Zatímco Evropská komise dlouhodobě kritizuje Českou republiku za nedostatečnou konkurenci v oblasti nakládání s obalovými odpady, na ministerstvo životního prostředí dorazil návrh, který pod heslem „stabilita a efektivita“ navrhuje, aby pod správu obalového giganta EKO-KOM přešel i sběr textilu, obuvi a hraček.

Iniciativa Změna k lepšímu, která sdružuje firmy reprezentující více než 12 procent českého HDP, upozorňuje, že nejde pouze o zavedení systému pro sběr textilu, obuvi a hraček. Rozhoduje se totiž o tom, jak bude v budoucnu nastaven celý systém rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR).

„Pokud by se pod jednu organizaci postupně soustředil textil, hračky, sportovní vybavení a další budoucí EPR systémy, fakticky by vznikl jeden z největších monopolů v českém odpadovém hospodářství. Jakmile se jednou nastaví systém pro textil, velmi pravděpodobně se podle něj budou řídit i další komodity. Rozhodnutí o textilu proto není jen rozhodnutím o textilu, ale o budoucím směřování celého odpadového hospodářství v České republice. Proto je důležité jej nepodcenit, jelikož může ovlivnit fungování trhu na desítky let a takový model bude navíc v budoucnu velmi obtížné změnit,“ uvedl David Kopecký za iniciativu Změna k lepšímu.

Na ministerstvo životního prostředí mezitím dorazil dopis, který navrhuje vytvoření jediného systému rozšířené odpovědnosti výrobců pro textil, obuv a hračky. Nový segment by podle autorů měl spravovat společnost EKO-KOM, která je už více než dvě desetiletí jediným autorizovaným systémem pro obalové odpady.

Konec plýtvání. Praha zavede nové kontejnery na textil i limity pro odpad

Ministerstvo připouští, že při rozhodování bude vycházet především z dosavadních zkušeností. „Budeme vycházet z praktických zkušeností, například právě autorizovaný systém EKO-KOM funguje již 24 let a na základě toho budeme preferovat variantu, která povede k plnění stanovených povinností a omezení administrativní zátěže zapojených subjektů,“ uvedla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.

Společnost EKO-KOM na dotazy ohledně možného rozšíření své působnosti uvedla, „že v současnosti v oblasti sběru textilu nepůsobí a zaměřuje se výhradně na obalové odpady.“

Monopol vadí i Evropské komisi

Evropská komise přitom už dříve upozornila, že český systém může být v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. „Od nabytí účinnosti českého zákona o obalech v roce 2002 je společnost EKO-KOM jedinou autorizovanou společností, která obsluhuje více než 20 000 podniků v Česku. Žádné jiné společnosti se nepodařilo získat autorizaci k poskytování stejných služeb,“ upozornila EK. Dodala, že podle jejího předběžného názoru by některá ustanovení českého zákona o obalech mohla vytvářet konkurenčním firmám významné překážky pro vstup na trh.

Mezi tyto překážky podle komise patří obtížně splnitelné požadavky pro autorizaci, jako jsou přísné smluvní a finanční podmínky. Komise rovněž upozorňuje, že společnost EKO-KOM může ovlivňovat řízení o vydání autorizace jiným žadatelům, neboť má jako zavedený provozovatel přístup k žádostem a právo se k nim vyjadřovat.

„Tato opatření účinně zabránila tomu, aby jiné společnosti získaly autorizaci od českých orgánů, a umožnila společnosti EKO-KOM působit jako de facto monopolní poskytovatel po dobu více než dvou desetiletí,“ uvedla komise. To podle ní omezilo rozvoj hospodářské soutěže v této oblasti.

V mezičase proběhly ve firmě EKO-KOM změny. Po téměř třiceti letech letos v lednu skončil ve funkci generálního ředitele Zbyněk Kozel, kterého nahradil Vít Vážan. Kozel ve společnosti zůstal jako tajemník. Podle tiskové zprávy společnosti má na starosti vztahy s akcionáři a podporu vztahů společnosti s veřejnou správou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Co nepatří na palubu letadla. Nejdražší zabavená věc stála 400 tisíc korun

Zabavené předměty na letišti (17. června 2026)

S nástupem hlavní letní sezony míří na letiště víc cestujících a přibývá i chyb při odbavení. Na Letišti Václava Havla končí v boxech zabavených předmětů nože, obranné spreje, repliky zbraní i...

Stovky lidí uvázly v Německu na hodiny ve vlaku. Uvnitř bylo až 50 stupňů

Vlak Českých drah. Ilustrační foto.

Vlak se zhruba 630 cestujícími a bez fungující klimatizace zůstal stát v braniborském okrese Prignitz na severu Německa. Souprava na trase z Hamburku do Prahy se ocitla bez přívodu elektřiny kvůli...

Vlastní tenisky má už i Plzeňský Prazdroj. Uvedl na trh limitovanou kolekci baťovek

Baťovky Pilsner Urquell ušila společnost Baťa ve svém českém závodě v Dolním...

Nejslavnější česká pivovarnická značka pro své fanoušky ušila limitovanou kolekci vlastních tenisek. Kožené ručně vyráběné boty vznikly ve spolupráci se zlínskou společností Baťa. Design odkazuje na...

Další problém pro uvázlé tankery. Jejich trupy pokryli korýši, čeká je drahé čištění

Svijonožci (latinsky Cirripedia) jsou mořští korýši, kteří se přichytávají na...

Vilejši, řasy i další mořské organismy. Stovky tankerů, které kvůli válce na Blízkém východě zůstaly několik měsíců stát v Perském zálivu, nyní řeší další problém. Jejich trupy totiž obsadili...

Porsche chystá přesun výroby ze Slovenska. Zaměstnanci musí kývnout na nižší mzdy

Nová linka na výrobu modelu Porsche Cayenne v bratislavském závodě Volkswagen...

Německý výrobce luxusních sportovních vozů Porsche ze skupiny Volkswagen (VW) plánuje přesunout výrobu modelu Cayenne ze závodu VW v Bratislavě do svého závodu v německém Lipsku. Informoval o tom v...

Kdo bude sbírat staré oblečení a boty. V Česku může nastat rozšíření monopolu

Cizí vyřazený textil se dováží i k nám. Ilegální skládka německého textilu v...

České odpadové hospodářství čeká rozhodnutí, které může ovlivnit fungování celého trhu na desítky let. Zatímco Evropská komise dlouhodobě kritizuje Českou republiku za nedostatečnou konkurenci v...

30. června 2026

Začíná platit clo na balíčky z Číny i USA. Kdo může čekat účtenku s doplatkem

V pražském Obchodním centru Černý Most byl otevřen pop-up obchod s tajemnými...

Clo na malé zásilky z Temu, Shein či dalších známých platforem zasáhne i české zákazníky. Začíná platit od 1. července 2026 a vztahuje se na všechny balíčky ze třetích zemí s hodnotou do 150 eur....

30. června 2026

Miliony produktů pod dohledem. Jak funguje bezpečnost na marketplace

Jana Kráková

Marketplace změnily způsob, jakým nakupujeme. Nabízejí miliony produktů od statisíců prodejců. Spolu s pohodlím a širokým výběrem ale přicházejí i nová rizika – od padělků přes nebezpečné výrobky až...

30. června 2026  15:07

Americké přístavy mají napilno. Obchodníci se předzásobují na Vánoce

Kontejnerové překladiště v přístavu Los Angeles (28. května 2026)

Američtí obchodníci začali s několikaměsíčním předstihem ve velkém dovážet oblečení, elektroniku i zboží určené pro Halloween a vánoční svátky. Chtějí se předzásobit ještě před tím, než na konci...

30. června 2026  14:44

Český autoprůmysl má za sebou druhý nejsilnější rok. Trápí ho ale ceny energií

Výroba baterií pro plug-in hybridy ve Škoda Auto: smontované celky míří k...

Český automobilový průmysl loni vyrobil jeden milion a 471 tisíc osobních aut. Přestože jde o zhruba půlprocentní meziroční pokles, byl loňský rok historicky druhý nejsilnější a podnikům zapojeným ve...

30. června 2026  12:33

Na Slovensku začalo zavážení paliva do nového bloku elektrárny Mochovce

Jaderná elektrárna Mochovce na snímku z 24. března 2026

Největší výrobce elektřiny na Slovensku, společnost Slovenské elektrárne, začal zavážet palivo do dokončeného čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce. Zavážení paliva následuje po květnovém...

30. června 2026  10:48

Dopravní letadlo JetBlue se nad New Yorkem srazilo s dronem. Pilot bezpečně přistál

Airbus A321-200 společnosti JetBlue na letišti Johna F. Kennedyho (JFK) v New...

Airbus A321 společnosti společnosti JetBlue Airways se v pondělí při ranním přistání na newyorském mezinárodním letišti Johna F. Kennedyho střetl s letícím dronem. „Pilot uvedl, že incident se...

30. června 2026  10:09

Na zahraniční dovolenou šetří Češi půl roku. Chybami se jim prodraží

Ilustrační snímek

Téměř polovina Čechů letos vyrazí na zahraniční dovolenou. Na vysněný odpočinek si přitom většina z nich musí odkládat peníze půl roku nebo déle, vyplývá z průzkumu Air Bank. Ten také ukázal, že...

30. června 2026

Kolik vysávají Čechům z účtu online neřesti. Jeden dal za OnlyFans skoro milion

Premium
ilustrační snímek

Když si lidé do telefonu stahují českou aplikaci Patron GO, dělají to většinou s jasným cílem: chtějí zalepit díry ve svém rozpočtu. Startup, který uživatelům pomáhá vyhledávat předražené platby,...

30. června 2026

Trumpův obchod s Kazachstánem budí pochybnosti. Vydělat mohou i jeho synové

Americký prezident Donald Trump během summitu G7 ve francouzském...

Američané by už v příštích letech mohli začít těžit wolfram v Kazachstánu. Projekt má pro Spojené státy strategický význam, protože tento kov je klíčový pro výrobu zbraní, letecké techniky nebo třeba...

29. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bez klimatizace hodiny ve vlaku. Dráhy odkazují na německého dopravce

České dráhy představily novou soupravu ComfortJet. Tyto vlaky budou jezdit na...

Stovky cestujících o víkendu trávily několik hodin ve vlaku, kterému nefungovala klimatizace. Tedy v době, kdy teploty dosahovaly rekordních hodnot. Souprava na trase z Hamburku do Prahy se totiž...

29. června 2026  16:58,  aktualizováno  18:01

Vítězství pro Bayer. Verdikt Nejvyššího soudu USA může zastavit tisíce žalob

ilustrační snímek

Německý chemický a farmaceutický koncern Bayer dosáhl významného vítězství v dlouholetých soudních sporech kolem herbicidu Roundup. Nejvyšší soud USA rozhodl, že společnost nemůže nést odpovědnost za...

29. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.