Iniciativa Změna k lepšímu, která sdružuje firmy reprezentující více než 12 procent českého HDP, upozorňuje, že nejde pouze o zavedení systému pro sběr textilu, obuvi a hraček. Rozhoduje se totiž o tom, jak bude v budoucnu nastaven celý systém rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR).
„Pokud by se pod jednu organizaci postupně soustředil textil, hračky, sportovní vybavení a další budoucí EPR systémy, fakticky by vznikl jeden z největších monopolů v českém odpadovém hospodářství. Jakmile se jednou nastaví systém pro textil, velmi pravděpodobně se podle něj budou řídit i další komodity. Rozhodnutí o textilu proto není jen rozhodnutím o textilu, ale o budoucím směřování celého odpadového hospodářství v České republice. Proto je důležité jej nepodcenit, jelikož může ovlivnit fungování trhu na desítky let a takový model bude navíc v budoucnu velmi obtížné změnit,“ uvedl David Kopecký za iniciativu Změna k lepšímu.
Na ministerstvo životního prostředí mezitím dorazil dopis, který navrhuje vytvoření jediného systému rozšířené odpovědnosti výrobců pro textil, obuv a hračky. Nový segment by podle autorů měl spravovat společnost EKO-KOM, která je už více než dvě desetiletí jediným autorizovaným systémem pro obalové odpady.
|
Konec plýtvání. Praha zavede nové kontejnery na textil i limity pro odpad
Ministerstvo připouští, že při rozhodování bude vycházet především z dosavadních zkušeností. „Budeme vycházet z praktických zkušeností, například právě autorizovaný systém EKO-KOM funguje již 24 let a na základě toho budeme preferovat variantu, která povede k plnění stanovených povinností a omezení administrativní zátěže zapojených subjektů,“ uvedla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.
Společnost EKO-KOM na dotazy ohledně možného rozšíření své působnosti uvedla, „že v současnosti v oblasti sběru textilu nepůsobí a zaměřuje se výhradně na obalové odpady.“
Monopol vadí i Evropské komisi
Evropská komise přitom už dříve upozornila, že český systém může být v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. „Od nabytí účinnosti českého zákona o obalech v roce 2002 je společnost EKO-KOM jedinou autorizovanou společností, která obsluhuje více než 20 000 podniků v Česku. Žádné jiné společnosti se nepodařilo získat autorizaci k poskytování stejných služeb,“ upozornila EK. Dodala, že podle jejího předběžného názoru by některá ustanovení českého zákona o obalech mohla vytvářet konkurenčním firmám významné překážky pro vstup na trh.
Mezi tyto překážky podle komise patří obtížně splnitelné požadavky pro autorizaci, jako jsou přísné smluvní a finanční podmínky. Komise rovněž upozorňuje, že společnost EKO-KOM může ovlivňovat řízení o vydání autorizace jiným žadatelům, neboť má jako zavedený provozovatel přístup k žádostem a právo se k nim vyjadřovat.
„Tato opatření účinně zabránila tomu, aby jiné společnosti získaly autorizaci od českých orgánů, a umožnila společnosti EKO-KOM působit jako de facto monopolní poskytovatel po dobu více než dvou desetiletí,“ uvedla komise. To podle ní omezilo rozvoj hospodářské soutěže v této oblasti.
V mezičase proběhly ve firmě EKO-KOM změny. Po téměř třiceti letech letos v lednu skončil ve funkci generálního ředitele Zbyněk Kozel, kterého nahradil Vít Vážan. Kozel ve společnosti zůstal jako tajemník. Podle tiskové zprávy společnosti má na starosti vztahy s akcionáři a podporu vztahů společnosti s veřejnou správou.