Konec závislosti na čínských solárech. Brusel chce dostat výrobu do Evropy

Návrh takzvaného Aktu o klimaticky neutrálním průmyslu už minulý týden unikl do médií. Vyplývá z něj například cíl, podle kterého by do roku 2030 měly evropské výrobní kapacity uspokojit alespoň 40 procent zdejší poptávky po fotovoltaických elektrárnách. V současné době je přitom EU do velké míry závislá na dovozu z Číny, některé komponenty fotovoltaických panelů pocházejí odtamtud až z 90 procent.

Čína není zrovna spolehlivým partnerem, zvlášť když už teď vyhrožuje, že zakáže vývoz některých klíčových technologií.