Brusel zvažuje větší flexibilitu emisních povolenek. O návrhu se stále jedná

Evropská komise má představit revizi systému emisních povolenek příští pátek 17. července, o konečném návrhu, který bude schvalovat, se stále jedná.
Systém EU pro obchodování s emisními povolenkami funguje na principu „znečišťovatel platí“. Elektrárny, průmyslové podniky a další podniky v systému musí na každou tunu vypuštěného CO2 odevzdat jednu emisní povolenku. Většinu povolenek členské státy prodávají v aukcích, zatímco část energeticky náročných odvětví je stále dostává zdarma, aby se omezilo riziko přesunu výroby mimo EU.
Systém ETS 1
je hlavní evropský trh s emisními povolenkami. Týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v EU.
Rozšíření systému ETS 2 má být zprovozněno po ročním odkladu v roce 2028 a mělo by se týkat silniční dopravy či vytápění budov.
Výnosy z aukcí plynou do rozpočtů členských států, které je mají využívat především na opatření v oblasti klimatu a energetiky, například na modernizaci energetiky, podporu obnovitelných zdrojů nebo snižování emisí. Evropská komise nyní podle unijního zdroje rovněž navrhne, aby větší část těchto prostředků směřovala přímo na podporu dekarbonizace evropského průmyslu.
Nová motivace pro firmy
Podle unijního zdroje by komise chtěla, aby systém ETS 1 fungoval jako nástroj motivující firmy k investicím do dekarbonizace. Znamená to, že by už neměl firmy jen nutit kupovat dražší povolenky, ale má jim dát dlouhodobou jistotu, že se vyplatí investovat do nízkoemisních technologií. Revize by v této souvislosti měla přinést více bezplatných povolenek výměnou za investice, pomalejší zpřísňování systému a rovněž by měla vzniknout takzvaná Průmyslová dekarbonizační banka, tedy nový evropský investiční program s rozpočtem 100 miliard eur.
Komise chce v této souvislosti už v roce 2027 spustit první kolo podpory pro průmyslové projekty dekarbonizace. Firmy budou moci předkládat své projekty, například na přestavbu ocelárny. Podpora se bude přidělovat průběžně podle pořadí podaných a schválených žádostí až do vyčerpání prostředků.
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Pokračovat by měl také Modernizační fond, který bude posílen o další emisní povolenky určené na podporu méně bohatých členských států. Jedním z největších příjemců fondu je i Česká republika. Minulý týden Evropská komise informovala, že z fondu, který je financován výnosy systému emisních povolenek EU ETS, bylo uvolněno 2,5 miliardy eur (60,5 miliardy Kč) na podporu 51 energetických projektů v 11 členských státech EU. A třetí nejvyšší částku tehdy získalo Česko, konkrétně 516,8 milionu eur (12,5 miliardy Kč).
Česká republika je jednou ze zemí, které požadují změnu systému ETS. Na konci května ČR spolu s dalšími zeměmi vyzvalo EU, aby ochránila jejich těžký průmysl před náklady spojenými s emisemi uhlíku. V této souvislosti státy zmínily například důležitost zachování současné úrovně bezplatného přidělování povolenek umožňujících průmyslovým podnikům vypouštět emise v rámci systému EU ETS.
Komise prosazuje „modernizaci a pružnost“
Podle českého premiéra Andreje Babiše je změna systému emisních povolenek nejrychlejší způsob, jak pomoci nejen českému, ale i evropskému průmyslu. Babiš to uvedl během červnového summitu EU. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová již dříve uvedla, že systém ETS zůstává „osvědčeným nástrojem pro podporu transformace průmyslu“, je ale podle ní potřeba ho modernizovat a zajistit jeho větší pružnost.
Podle dokumentu, do kterého nahlédla agentura Reuters, by revize měla prodloužit bezplatné přidělování emisních povolenek pro průmyslové podniky výměnou za investice v Evropské unii.
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Evropská komise už začátkem dubna představila první část plánovaných změn systému obchodování s emisními povolenkami. Navrhla upravit takzvanou Rezervu tržní stability (MSR), která reguluje trh s emisními povolenkami. Nově by povolenky neměly být zneplatněny v případě, že jich bude v rezervě více než 400 milionů. Místo toho budou ponechány jako zásoba do budoucna. Cílem je zvýšit stabilitu a předvídatelnost.
I podle zdrojů ČTK by komise v plánované revizi chtěla, aby systém obchodování s emisemi více motivoval k investicím a k inovacím a aby ti, kteří za povolenky platí, dostali své peníze zpět. Evropská komise podle všeho plánuje dát k dispozici více povolenek zdarma, ale bude to chtít podmínit dekarbonizačními plány na straně podniků. Ministr průmyslu Karel Havlíček nedávno při návštěvě Bruselu uvedl, že by tato cesta byla přijatelná i pro Českou republiku.