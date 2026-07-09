Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Brusel zvažuje větší flexibilitu emisních povolenek. O návrhu se stále jedná

Autor: ,
  10:27

Fotogalerie4

Tzv. Kjótský protokol z roku 1997 byl první významnou mezinárodní dohodou o snížení emisí skleníkových plynů. Průmyslově vyspělé země se zavázaly snížit emise v období 2008 až 2012 v průměru o 5 % oproti roku 1990. Formálně byl sice cíl splněn, protože emise účastnických zemí klesly, ale globálně k žádnému zlepšení nedošlo. Dohoda se netýkala některých největších světových znečišťovatelů, jako jsou Čína, Indie či USA, a jejich emise naopak raketově rostly. | foto: Shutterstock

Evropská komise nejspíš navrhne, aby byl systém obchodování s emisními povolenkami ETS 1 pro průmyslové podniky flexibilnější. Firmy by podle návrhu mohly získat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace, uvedl unijní představitel, který si nepřál být jmenován.

Evropská komise má představit revizi systému emisních povolenek příští pátek 17. července, o konečném návrhu, který bude schvalovat, se stále jedná.

Systém EU pro obchodování s emisními povolenkami funguje na principu „znečišťovatel platí“. Elektrárny, průmyslové podniky a další podniky v systému musí na každou tunu vypuštěného CO2 odevzdat jednu emisní povolenku. Většinu povolenek členské státy prodávají v aukcích, zatímco část energeticky náročných odvětví je stále dostává zdarma, aby se omezilo riziko přesunu výroby mimo EU.

Systém ETS 1

je hlavní evropský trh s emisními povolenkami. Týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v EU.

Rozšíření systému ETS 2 má být zprovozněno po ročním odkladu v roce 2028 a mělo by se týkat silniční dopravy či vytápění budov.

Výnosy z aukcí plynou do rozpočtů členských států, které je mají využívat především na opatření v oblasti klimatu a energetiky, například na modernizaci energetiky, podporu obnovitelných zdrojů nebo snižování emisí. Evropská komise nyní podle unijního zdroje rovněž navrhne, aby větší část těchto prostředků směřovala přímo na podporu dekarbonizace evropského průmyslu.

Nová motivace pro firmy

Podle unijního zdroje by komise chtěla, aby systém ETS 1 fungoval jako nástroj motivující firmy k investicím do dekarbonizace. Znamená to, že by už neměl firmy jen nutit kupovat dražší povolenky, ale má jim dát dlouhodobou jistotu, že se vyplatí investovat do nízkoemisních technologií. Revize by v této souvislosti měla přinést více bezplatných povolenek výměnou za investice, pomalejší zpřísňování systému a rovněž by měla vzniknout takzvaná Průmyslová dekarbonizační banka, tedy nový evropský investiční program s rozpočtem 100 miliard eur.

Komise chce v této souvislosti už v roce 2027 spustit první kolo podpory pro průmyslové projekty dekarbonizace. Firmy budou moci předkládat své projekty, například na přestavbu ocelárny. Podpora se bude přidělovat průběžně podle pořadí podaných a schválených žádostí až do vyčerpání prostředků.

Země EU a europoslanci se shodli na úpravě systému emisních povolenek

Pokračovat by měl také Modernizační fond, který bude posílen o další emisní povolenky určené na podporu méně bohatých členských států. Jedním z největších příjemců fondu je i Česká republika. Minulý týden Evropská komise informovala, že z fondu, který je financován výnosy systému emisních povolenek EU ETS, bylo uvolněno 2,5 miliardy eur (60,5 miliardy Kč) na podporu 51 energetických projektů v 11 členských státech EU. A třetí nejvyšší částku tehdy získalo Česko, konkrétně 516,8 milionu eur (12,5 miliardy Kč).

Česká republika je jednou ze zemí, které požadují změnu systému ETS. Na konci května ČR spolu s dalšími zeměmi vyzvalo EU, aby ochránila jejich těžký průmysl před náklady spojenými s emisemi uhlíku. V této souvislosti státy zmínily například důležitost zachování současné úrovně bezplatného přidělování povolenek umožňujících průmyslovým podnikům vypouštět emise v rámci systému EU ETS.

Komise prosazuje „modernizaci a pružnost“

Podle českého premiéra Andreje Babiše je změna systému emisních povolenek nejrychlejší způsob, jak pomoci nejen českému, ale i evropskému průmyslu. Babiš to uvedl během červnového summitu EU. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová již dříve uvedla, že systém ETS zůstává „osvědčeným nástrojem pro podporu transformace průmyslu“, je ale podle ní potřeba ho modernizovat a zajistit jeho větší pružnost.

Podle dokumentu, do kterého nahlédla agentura Reuters, by revize měla prodloužit bezplatné přidělování emisních povolenek pro průmyslové podniky výměnou za investice v Evropské unii.

Češi si připlatí tisíce, úprava emisních povolenek nezabrání růstu cen, varují experti

Evropská komise už začátkem dubna představila první část plánovaných změn systému obchodování s emisními povolenkami. Navrhla upravit takzvanou Rezervu tržní stability (MSR), která reguluje trh s emisními povolenkami. Nově by povolenky neměly být zneplatněny v případě, že jich bude v rezervě více než 400 milionů. Místo toho budou ponechány jako zásoba do budoucna. Cílem je zvýšit stabilitu a předvídatelnost.

I podle zdrojů ČTK by komise v plánované revizi chtěla, aby systém obchodování s emisemi více motivoval k investicím a k inovacím a aby ti, kteří za povolenky platí, dostali své peníze zpět. Evropská komise podle všeho plánuje dát k dispozici více povolenek zdarma, ale bude to chtít podmínit dekarbonizačními plány na straně podniků. Ministr průmyslu Karel Havlíček nedávno při návštěvě Bruselu uvedl, že by tato cesta byla přijatelná i pro Českou republiku.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Chorvatsko zažívá šok. Turisté ruší rezervace, apartmány kvůli tomu zlevňují

Split. To je pulsující město na dalmatském pobřeží, kde se mísí starověká...

Letošní začátek léta přinesl chorvatskému Splitu nečekané vystřízlivění. Drobní pronajímatelé soukromých apartmánů poprvé v historii čelí masivnímu rušení rezervací a prázdným místům v kalendářích na...

Dekonstrukce místo demolice. Podívejte se, jak to vypadá ve staré budově Sazky

Budova má po rekonstrukci sloužit především kancelářským účelům, doplněným o...

Společnost KKCG Real Estate Group Karla Komárka rekonstruuje budovu v pražských Vysočanech, ve které od devadesátých let sídlila loterijní společnost Sazka. Namísto demolice a následného odvozu...

Vždyť jste nahá. Německou influencerku nechtěli pustit na palubu letadla

Letiště Willyho Brandta na pomezí Berlína a Braniborska, které je v provozu od...

Německá fitness influencerka ostře zkritizovala leteckou společnost Lufthansa poté, co jí dopravce zakázal nastoupit do letadla v odvážném sportovním outfitu. U odletové brány na letišti jí...

Odejde Tesco z Česka? Podle Britů zvažuje prodej svých aktivit v celé střední Evropě

Logo umístěné na obchodu Tesco v Londýně (30. prosince 2025)

Britský maloobchodní řetězec Tesco zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě včetně České republiky. Firma by se tak po třiceti letech snahy vybudovat globální maloobchodní impérium soustředila...

Konec švarcsystému, nebo jeho legalizace? Blíží se nová pravidla pro externisty

Premium
ilustrační snímek

Návrh nového zákona o platformové práci možná přinese největší zásah do tuzemského pracovního práva za poslední dekády. Legislativa, která má začít platit už na přelomu tohoto roku, vyvolala...

Brusel zvažuje větší flexibilitu emisních povolenek. O návrhu se stále jedná

Tzv. Kjótský protokol z roku 1997 byl první významnou mezinárodní dohodou o...

Evropská komise nejspíš navrhne, aby byl systém obchodování s emisními povolenkami ETS 1 pro průmyslové podniky flexibilnější. Firmy by podle návrhu mohly získat více bezplatných emisních povolenek...

9. července 2026  10:27

Doprava v Hormuzu znovu stojí. Írán chce z průlivu udělat hlavní zbraň

Ropný tanker Helga u terminálu v irácké Basře na snímku z 24. dubna 2026

Lodní doprava v Hormuzském průlivu, kudy proudí přibližně pětina světových dodávek ropy a obdobná část zkapalněného zemního plynu (LNG), se znovu téměř zastavila. Stalo se tak poté, co Spojené státy...

9. července 2026  10:06

Češi častěji jezdí vlaky i MHD. Jednomu druhu veřejné dopravy se ale více vyhýbají

Pozor na sevření. V krizi je u každých dveří novějších typů tramvají nouzové...

Počet cestujících ve většině druhů veřejné dopravy v Česku v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostl. Více cestujících zaznamenala železniční doprava, městská hromadná doprava i letiště....

9. července 2026  9:44

Skupina Palmont Petra Kellnera mladšího kupuje tradičního výrobce klobouků Tonak

„Největší produkce pánských klobouků spadá do časů před hospodářskou krizí a...

Investiční skupina Palmont Petra Kellnera mladšího kupuje stoprocentní podíl v tradičním českém výrobci klobouků Tonak, kterému bez vstupu nového investora hrozilo ukončení činnosti.

9. července 2026,  aktualizováno  6:10

Konec jater z hub a steaku ze zeleniny. Nové nařízení EU změní naše obchody

Premium
Tofu může maso v pokrmech do jisté míry nahradit. Uvaříte z něj prakticky vše,...

Steak, játra, kuře nebo svíčková jsou některá ze slov, která se do budoucna budou moci pojit pouze s masem. Členské státy Evropské unie po europarlamentu na konci června finálně schválily omezení...

9. července 2026

Evropa potřebuje posílit stárnoucí sítě. Dálnice pro elektřinu brzdí byrokracie

Tradiční obří mřížové příhradové konstrukce i Itálii

Evropské elektrizační sítě patří mezi nejstarší na světě, přibližně 40 procent z nich bylo vybudováno před více než 40 lety. Většina stávající struktury, která vznikla pro centralizované uhelné či...

9. července 2026

Měnový fond zhoršil odhad růstu světové ekonomiky, důvodem je válka s Íránem

Logo Mezinárodního měnového fondu na fasádě jeho centrály ve Washingtonu (4....

Mezinárodní měnový fond (MMF) zhoršil odhad růstu světové ekonomiky na letošní rok na 3,0 procenta. Uvedl to ve středu v aktualizaci svého jarního výhledu. V dubnovém odhadu fond počítal s růstem o...

8. července 2026  16:42

Velikost prodaných bytů se v Česku za sedm let zmenšila, ceny však raketově vzrostly

Žižkov nově. Parková čtvrť a další rezidenční projekty změní podobu Žižkova,...

Průměrná velikost prodaného bytu v České republice za sedm let klesla z 62 na 60 metrů čtverečních. Ceny však vzrostly o 94 procent. Dnes činí 5,3 milionu korun. Původně nejlevnější regiony zdražují...

8. července 2026  15:58

Odejde Tesco z Česka? Podle Britů zvažuje prodej svých aktivit v celé střední Evropě

Logo umístěné na obchodu Tesco v Londýně (30. prosince 2025)

Britský maloobchodní řetězec Tesco zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě včetně České republiky. Firma by se tak po třiceti letech snahy vybudovat globální maloobchodní impérium soustředila...

8. července 2026  14:03

Předchozí vize o vysokorychlostní trati byly nerealistické, říká ministr Bednárik

Premium
Návrh přestupního terminálu vysokorychlostní trati Kořenice-Bečváry na...

Projekt vysokorychlostní trati (VRT) je klíčovou vizí pro moderní českou dopravu. Její ministr Ivan Bednárik (za SPD) míní, že předchozí představy byly často nerealistické. A zdůrazňuje, že stavba...

8. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ropa po útocích v Hormuzu zase zdražuje. Z krize může těžit hlavně Rusko

Společné námořní cvičení Ruska a Íránu v Hormuzském průlivu (19. února 2026)

Ceny ropy a dalších komodit v úterý rostou. Trhy znervóznily další útoky na tankery v Hormuzském průlivu, kudy proudí významná část světových dodávek ropy. Spojené státy reagovaly obnovením sankcí...

8. července 2026  12:38

Místo vedle dítěte a batoh do letadla zdarma. Europoslanci schválili nová pravidla

ilustrační snímek

Evropský parlament (EP) v úterý přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné...

8. července 2026  11:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.