Cestující mají podle evropského Nařízení 261/2004 na letištích nárok na občerstvení: při dvouhodinovém zpoždění u letů do 1 500 km,

při tříhodinovém zpoždění u letů od 1 500 km do 3 500 km,

při čtyřhodinovém zpoždění u letů nad 3 500 km. Cestující mají nárok na ubytování: při 8 a více hodin předpokládaného zpoždění během noci.

Zároveň má cestující nárok na zajištění ubytování a také dopravu z letiště a zpět na letiště. Cestující má nárok na finanční odškodnění: Pokud dojde ke zpoždění letu o více než tři hodiny, náleží cestujícímu kompenzace ve výši 250 eur pro lety do 1 500 km a 400 eur pro lety mezi 1 500 km a 3 500 km.

Pokud je zpoždění letu čtyři hodiny a více a let překračuje vzdálenost 3 500 km, cestující má nárok na odškodnění ve výši 600 eur.

Nárok na toto odškodnění nemusí být pří každém zpoždění, nevzniká například z důvodu nepřízně počasí či při zpoždění z důvodu náhlé zdravotní komplikace někoho z pasažérů. Zdroj: Letuška.cz