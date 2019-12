Jak se podvádí na EET: účtenky se smyšleným kódem i snižování tržeb

Pokud chce podnikatel podvádět ve velkém, přistoupí k manipulaci se softwarem, vyplývá ze zkušeností Finanční správy. Upravené pokladny například tiskly falešné účtenky – to znamená buď se zcela smyšlenými kódy, nebo s již jednou evidovaným kódem pořád dokola.



Rozhodnutí o tom, zda vydat falešnou, nebo pravou účtenku, bylo na úvaze prodavače. Případně rozhodovala skutečnost, zda zákazník platil hotově, nebo kartou. Při platbě v hotovosti vydával obchodník účtenky buď falešné, nebo žádné. Při platbě kartou ji zaevidoval, ačkoliv to zákon v tomto případě nevyžaduje. Zřejmě proto, aby vykázal alespoň nějaké tržby a zbytečně na sebe neupozorňoval. Navíc elektronickou platbu by přiznat musel tak jako tak, je dohledatelná. Několik anonymizovaných případů s milionovým zatajováním tržeb představil nedávno na daňové konferenci vzdělávací společnosti 1.Vox ředitel sekce metodiky Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Jiří Fojtík.

Jak na podvody berňák přišel?

„Máme indicie z analýz nebo z místních zkušeností či podnětů od nespokojených zákazníků,“ říká Lukáš Heřtus z tiskového oddělení GFŘ. „U jednoho z případů byl důležitým indikátorem pro kontrolu provozovny pokles tržeb,“ vysvětlil Fojtík.

Podvodník daňové analytiky podcenil – v prosinci 2016 měl tržby 3,3 milionu korun za měsíc, v­ dalších letech mu měsíční tržby klesaly postupně až na 1,4 milionu.

O zatím největším odhaleném případu informovala Finanční správa už začátkem října. Jména aktérů neprozradila, nicméně podle informací MF DNES šlo o firmy VD Vinotéky a VD Vinotéky Morava, provozující 88 prodejen Víno & Destiláty a­ stejnojmenný e-shop. Zákazník při platbě musel na tabletu u pokladny zvolit, zda chce, nebo nechce vytisknout účtenku. Pokud nechtěl, informace o tržbě se do systému EET neodeslala, a firma ji tak ve svém účetnictví nepřiznala.

Instrukce podvádět

Za rok tak firmy připravily stát na daních z příjmu a DPH o 14 milionů korun, když nepřiznaly asi polovinu ročních tržeb, 45 milionů korun. Společníci si najali IT specialistu, který upravil pokladní systém. Ke krácení daně se podle policistů přiznali, hrozí jim až desetileté tresty. Šlo o zatím nejvyšší uloženou pokutu 400 tisíc korun. Firmy musí doplatit jak nepřiznanou daň včetně penále, tak samotnou pokutu.

Nejjednodušší způsob, jak podvádět s EET, aniž by bylo třeba upravovat software, je účtenku buď nevytisknout, anebo vytisknout provizorní účtenku bez kódu. Ta se do centrální evidence tržeb neodešle. Každá řadová pokladna to umožňuje a tato funkce sama o sobě je zcela legální. Záleží na majiteli provozovny, jak instruuje personál, kdy účtenky evidovat a kdy ne.

Některé tržby se totiž evidovat nemusí – například jídlo s sebou (dočasně) či platby kartou. Řada oborů podnikání spadne do povinnosti evidovat až příští rok v květnu – řemeslníci, advokáti či lékaři. „Náš systém umožňuje podnikateli vystavit pro tyto případy doklad bez evidence pomocí jednoduchého tlačítka „nefiskalizovat“. Takto vystavenou účtenku lze na první pohled odlišit od fiskalizované,“ říká ředitel společnosti Dotykačka Petr Menclík.

„I do budoucna zůstanou výjimky, které zajistí, že podkladní systémy budou umožňovat jakoukoliv účtenku z EET vyjmout,“ dodává Marc Delacroix, provozní ředitel společnosti Storyous.