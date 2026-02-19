Restaurace vítají EET i nižší daň na nealko. Výrobci ji chtějí protlačit i v obchodech

Návrat elektronické evidence tržeb (EET) a snížení DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách patřily k hlavním bodům středeční tiskové konference ministryně financí Aleny Schillerové. Podle ní mají návrhy pomoci narovnat podnikatelské prostředí a podpořit gastronomii, která se potýká s poklesem hostů a vysokými náklady. Z reakcí podnikatelů a výrobců vyplývá, že zejména snížení DPH vítají, k návratu EET přistupují spíše pragmaticky.

Obnovení EET v upravené podobě a snížení DPH na nealkoholické nápoje podávané v restauracích by podle zástupců oboru mohlo pomoci provozům, které se po pandemii covidu a období vysoké inflace potýkají s nižší návštěvností i rostoucími náklady na energie, suroviny a práci.

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek uvedl, že podle interního průzkumu z října loňského roku více než dvě třetiny členů podporují zavedení EET, pokud bude platit plošně pro všechny obory podnikání.

„AHR ČR dlouhodobě podporuje zavedení evidence tržeb, pokud bude platit pro všechny sektory bez výjimek a současně bude doprovázena snižováním daňové zátěže podnikatelů, vnímáme ji jako krok k narovnání podmínek podnikání,“ řekl Stárek. Průzkum podle něj zároveň ukázal, že 97 procent členů vítá snížení DPH u nealkoholických nápojů a více než polovina podporuje i úpravu režimu spropitného.

Podobně hovoří i samotní provozovatelé. Jan Stejskal, který provozuje chatu Výrovka a restaurace Goodlunch, uvedl, že návrat EET jeho podnikání neohrožuje. „Dlouhodobě fungujeme transparentně a 85 až 90 procent našich tržeb je bezhotovostních, takže se pro nás prakticky nic nemění. Vnímáme to jako krok k férovějším konkurenčním podmínkám,“ uvedl.

Ani loňský rok dlouhodobému propadu gastra nepomohl. Profitují kavárny

Podle člena Hospodářské komory České republiky Luboše Kastnera jsou již pokladní systémy v gastronomii běžným standardem a EET je jen jejich funkcí. „Mělo pozitivní vliv na kultivaci podnikání v oboru. Aktuální problémy jsou spíš v profesionalizaci a snížení byrokracie,“ uvedl.

Neutrální postoj zaujímá provozovatel dvou restaurací, samoobslužných jídelen a cateringu. „Využíváme pokladní systém, protože data jsou základem pro naše plánování. Je tedy jedno, jestli budeme informace posílat do EET nebo ne. Vadí nám spíš, že se z EET stal symbol nepoctivosti podnikatelů v gastronomii,“ řekl generální ředitel společnosti generální ředitel IN CATERING Group Luděk Vocílka.

Nižší DPH může pomoci návštěvnosti

Avizované snížení DPH ocenil Svaz výrobců nealkoholických nápojů. Prezident svazu Michal Dyttert uvedl, že by se tím odstranila diskriminace nápojů zavedená předchozí vládou. Podle svazu by změna mohla podpořit návštěvnost restaurací a do budoucna by měla vést k úpravě DPH i v maloobchodě.

Podobně reaguje i Mattoni 1873. „Záměr snížit DPH na nealkoholické nápoje v gastronomii je krok správným směrem. Zároveň by podle ní mělo do budoucna dojít i k nižší daňové zátěži v obchodech, protože minerální a kojenecké vody jsou potravinou a nedává smysl, aby na ně byla vyšší sazba DPH než na jiné potraviny,“ uvedla mluvčí Mattoni 1873 Lutfia Miňovská.

Richard Stonavský z Plzeňského Prazdroje upozornil, že do kategorie nealkoholických nápojů spadá i nealkoholické pivo, takže by se snížení DPH týkalo i jeho. Podle něj může změna pomoci hospodám, které se od covidu potýkají s úbytkem hostů.

Účtenkovka koronavirus nepřežila. Loterie skončila po třiceti slosováních

Podle prezentovaných návrhů by nový systém EET měl pokrývat všechny způsoby plateb na místě – hotovost, platby kartou i například prostřednictvím QR kódů či jiných technologií. Důraz je kladen také na dostatek času pro otestování propojení různých pokladních systémů se státním rozhraním tak, aby byl reporting pro podnikatele co nejjednodušší.

Počítá se rovněž s jednoduchou webovou aplikací pro ty, kteří nepoužívají vlastní pokladní systém. Nejmenší podnikatelé s obratem do jednoho milionu korun by si navíc mohli vybrat, zda se do systému zapojí, nebo zvolí vyšší paušální daň. Podle prezidenta Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy by právě tato možnost výrazně snížila administrativní náročnost pro nejmenší podnikatele.

