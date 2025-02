S EET nabídneme i daňové úlevy pro podniky, slíbila Schillerová

15:10

Systém elektronické evidence tržeb (EET), který by hnutí ANO znovu zavedlo v případě, že by vyhrálo nadcházející sněmovní volby, bude spojený s daňovými úlevami pro podnikatele. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM) to v neděli bez větších podrobností řekla bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO).