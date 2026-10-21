EET 2.0 startuje už za dva měsíce, polovina firem ale stále tápe, zjistil průzkum

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že více než polovina podnikatelů se na EET ještě nezačala nijak připravovat. Ostrý start EET 2.0 je přitom nastavený už na blížící se první leden 2027. Režim EET OFF podle průzkumu mezi menšími podniky s méně než 250 zaměstnanci zvažuje využít jen 15 procent živnostníků, skoro třetina zatím nemá dost informací na to, aby se rozhodla a polovina už teď tvrdí, že o něj zájem nemá.
Šedá ekonomika je malá
V České republice je podle expertů podíl šedé ekonomiky nízký. Mezi lety 1999 a 2020 podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila tvořila jen devět procent hrubého domácího produktu.
To je výrazně lepší výsledek než v jižní Evropě, kde se pohybuje kolem třetiny HDP a dokonce i znatelně méně, než v sousedním Německu, kde je podíl šedé ekonomiky na celkovém ekonomickém výkonu třináctiprocentní.
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V nové EET jsou pro stát miliardy navíc, říká studie
Proto nelze od EET očekávat žádné závratné přínosy do rozpočtu, míní ekonomové. Evidence tržeb ale může podle Navrátila přispět k obchodnímu růstu podnikatelů a firem. Například v Maďarsku vzrostly po zavedení online pokladen vykázané tržby malých restaurací a hotelů o 35 procent a malých obchodů o 23 procent. „Podle mého odhadu by EET 2.0 mohla přinést do veřejných rozpočtů 10 až 15 miliard korun ročně, neměla by však být vnímána jako řešení rozpočtových problémů,“ dodává Navrátil.
Malé české firmy zaostávají
Navrátil si všímá, že malé a střední české firmy nedokážou rychle a intenzivně adaptovat moderní technologie. A podle něj právě proto menší české podniky dosahují jen poloviční produktivity velkých firem, což je na Evropu velice podprůměrný výsledek.
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Méně administrativy i daňové úlevy. Co všechno přinese EET 2.0
Těžko představitelné je, že by čeští podnikatelé dokázali dohnat Nizozemce, kde dosahuje produktivita malých podniků 83 procent produktivity velkých firem. Realistickým cílem by proto mohlo být dotáhnout alespoň na průměr EU, který je na 60 procentech.
Stát může na malých firmách vydělat 100 miliard
„Pokud bychom dokázali posunout malé a střední firmy alespoň na úroveň efektivity jaké dosahují v Rakousku, HDP by v ČR vzrostlo o 3,5 procenta asi o 290 miliard korun. Stát by z toho vybral asi třetinu. Přicházíme tedy o sto miliard ročně na daních. Každý rok,“ propočetl Navrátil. Růst malých a středních firem tak může vynést desetinásobně více než jejich kontrola.
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EET je zpět. A spolu s ní nově daňové osvobození spropitného v restauracích
Malé a střední firmy vytvářejí více než polovinu přidané hodnoty české podnikové ekonomiky a jsou tak pro její fungování zásadní. „Vedle nastavování pravidel pro podnikání bychom proto měli věnovat pozornost také vytváření podmínek, které firmám umožní rozvíjet se a naplno využít svůj potenciál,“ říká Navrátil.
S EET se vracejí i platby kartou
Po deseti letech od zavedení prvního EET jsou nyní podmínky pro podnikatele mnohem jednodušší. Nemusejí povinně tisknout účtenky a nemusejí ani pořizovat speciální terminály. Vystačí si s obyčejným tabletem nebo mobilním telefonem, které mají NFC.
Více než polovina podnikatelů, kteří přijímání karet v minulosti ukončili, dnes zvažuje, že je začne znovu přijímat. Právě možnost spojit povinnosti EET 2.0 s pořízením platebních terminálů by mohla v Česku znovu zvednout počet míst, která karty přijímají.
Medián běžné platby kartou dosahuje 800 korun. Každý třetí podnikatel uvádí, že se mu díky zavedení přijímání karet zvýšily tržby a karty mu přivádějí nové zákazníky. Důležitý impuls přichází hlavně přímo od zákazníků.
„Z dat vidíme, že možnost platit kartou dnes zákazníci od obchodníků stále častěji očekávají. Skoro dvě třetiny obchodníků přijímající karty říká, že je zákazníci přímo vyžadují,“ říká Josef Kunčar z Visa.