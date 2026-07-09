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Pokladní systémy již testují EET 2.0. Ostrý start se chystá na leden 2027

Veronika Bělohlávková
  12:37
Nová podoba elektronické evidence tržeb postoupila do další fáze. Pokladní systémy ji od 1. července testují v prostředí Finanční správy. Pro podnikatele má být testovací verze dostupná od 1. listopadu, ostrý provoz se v případě schválení zákona plánuje od 1. ledna 2027. Podle společnosti Dotykačka bude EET 2.0 výrazně jednodušší než původní systém z roku 2016.

Dodavatelé pokladních systémů už na změny reagují. Dotykačka uvedla, že podle zveřejněné dokumentace a testovacího prostředí Finanční správy už upravuje svůj systém. Její pokladny zatím komunikují s testovacími servery. Doklady umějí odeslat i fiskalizovat. Ostrý provoz ale ještě neběží.

Podnikatelé budou do systému nahrávat bezpečnostní certifikát vygenerovaný přes portál Moje daně, a to přímo do pokladny nebo přes webovou správu.

„Systém je jednodušší. Podnikatelé už si prošli první vlnou, takže i integrátoři to dnes zvládají jednodušeji. V praxi stačí nahrát certifikát a pak už se o nic podnik nestará. Pokladnu pak používá v podstatě stejně jako před EET,“ řekl obchodní ředitel Dotykačky Jonáš Menclík.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Nová evidence tržeb. Co komu přinese EET 2.0

Pokladna má fungovat i při dočasném výpadku připojení. Doklady v takovém případě odešle později. „V souladu s návrhem zákona jsme systém nastavili tak, aby u transakcí provedených v offline režimu pokladna podržela veškeré požadované informace v mezipaměti. Jakmile se obnoví připojení, pokladna údaje sama odešle Finanční správě,“ uvedl ředitel vývojářů společnosti Dotykačka Tomáš Šůstek.

Účtenka jen na vyžádání

Jednou ze změn má být konec povinného tisku účtenek při každé platbě. Podnikatel je vydá jen tehdy, když o ně zákazník požádá. Povinnost evidence splní už samotné odeslání dat finanční správě.

Změnit se má i okruh evidovaných plateb. Nově se mají evidovat všechny transakce provedené osobně bez ohledu na způsob úhrady. Tedy nejen hotovost, ale i platby kartou, mobilem, stravenkami nebo kryptoměnami. Mimo systém mají naopak zůstat online platby při nákupech v e-shopech.

Zúžit se má i rozsah odesílaných údajů. Finanční správa má podle návrhu dostávat identifikační číslo podnikatele, datum, čas a místo platby a celkovou částku. Nemá už dostávat rozpis jednotlivých položek ani jejich členění podle sazeb DPH.

Podnik už také nebude muset umisťovat do provozovny informační ceduli o evidování tržeb.

Dotykačka uvedla, že řešení teď testuje a zákazníkům ho chce v příštích měsících nabídnout zdarma v rámci aktualizace. Pro nejmenší podnikatele se zároveň počítá i s bezplatnou aplikací od státu. Její podoba zatím vzniká.

„Měli jsme možnost již první verzi aplikace vidět a víceméně bude vypadat jako pokladní systém,“ uvedl Jonáš Menclík z Dotykačky.

Nové EET nemusí znamenat novou pokladnu

Nová evidence tržeb dopadne hlavně na obory, kde se platí přímo na místě. Tedy zejména na gastronomii, maloobchod a služby. Výhodu budou mít podnikatelé, kteří už z dřívějška používají chytrou pokladnu.

EET 2.0 bude pro podnikatele jednodušší. (9. července 2026)
EET 2.0 by mělo začít platit od 1. ledna 2027. (9. července 2026)
Od 1. července testují pokladní systémy nové EET 2.0. (9. července 2026)
Finanční správa má podle návrhu dostávat identifikační číslo podnikatele, datum, čas a místo platby a celkovou částku. Nemá už dostávat rozpis jednotlivých položek ani jejich členění podle sazeb DPH. (9. července 2026)
9 fotografií

„Výhodu mají například gastro podniky, které jsou z velké míry vybaveny pokladnami z dřívějška. Uživatelům Dotykačky funkci EET 2.0 automaticky zpřístupníme v rámci pravidelné aktualizace, bez jakýchkoliv příplatků. Aktivace bude součástí jejich licencí,“ řekl ředitel společnosti.

Podle firmy tak pro její stávající zákazníky nová povinnost neměla znamenat další investice. Kdo si bude pořizovat nové zařízení, zaplatí podle Dotykačky za hardware od necelých šesti tisíc korun. Měsíční licence začíná na 425 korunách.

Výjimky a režim EET OFF

Návrh počítá i s výjimkami. Povinnost evidovat tržby se nemá týkat například nevidomých živnostníků, prodejních automatů nebo drobných podnikatelů s příležitostnými tržbami do 50 tisíc korun ročně.

Pro nejmenší živnostníky má vzniknout i takzvaný režim EET OFF. Pokud je podnikatel v prvním pásmu paušální daně a jeho roční příjmy za předchozí období nepřesáhly milion korun, může se dobrovolně přihlásit k režimu, který ho zprostí povinnosti evidovat tržby. Nevýhodou bude vyšší měsíční záloha na daň z příjmů. Ta vzroste ze 100 na 1500 korun.

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