V Česku startuje sdílení, elektřinu půjde posílat z chalupy do městského bytu

Předpokládaný termín spuštění sdílení elektřiny v Česku je 1. srpna, stálo ještě den před odstartováním zásadní změny české energetiky na dočasných webových stránkách Elektroenergetického datového centra (EDC). V samotném EDC v posledních týdnech finišovaly práce na IT systému, který je nezbytný k přijímání, vyhodnocování a odesílání velkých objemů dat v řádu desítek minut.

„Počítáme se spuštěním registrací zájemců o sdílení elektřiny podle plánu ve čtvrtek 1. srpna. Z přípravné fáze přecházíme do ostrého provozu několik měsíců před tím, než nám to ukládá zákon,“ potvrdil pro iDnes.cz Petr Kusý, předseda představenstva Elektroenergetického datového centra.

Jak dodal, aktuálně se také finalizuje příprava nové grafiky webových stránek, odkud se budou žadatelé o registraci připojovat do portálu EDC. „Počítáme s tím, že je spustíme ještě v srpnu,“ říká Kusý.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR také potvrdilo, že od čtvrtka se spustí možnost registrovat se u Elektroenergetického datového centra ke sdílení elektřiny. „Vznikne tím systém komunitní energetiky, který umožní domácnostem posílit svou energetickou soběstačnost, lépe chránit životní prostředí a snížit své výdaje za elektřinu. Česká energetika stojí na prahu revoluční změny,“ uvádí tiskové oddělení MPO.

Nový mozek české energetiky

Elektroenergetické datové centrum je nová společnost, která vznikla podle energetického zákona s cílem umožnit efektivní transformaci tuzemské energetiky. Zajišťovat bude sběr dat v energetice, jejich standardizaci a sdílení. V EDC se budou soustřeďovat veškeré informace o výrobě a spotřebě elektřiny na úrovni domácností i velkých firem, o tocích elektřiny či jejím sdílení. Akcionáři EDC jsou provozovatel přenosové soustavy ČEPS a provozovatelé regionálních distribučních sítí ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce.

Proces modernizace české energetiky s sebou přinese výrazný nárůst množství dat, které bude nutné vyhodnocovat, ukládat či předávat dál.

Fyzické odečítání údajů o spotřebě elektřiny jednou ročně nahradí možnost vyhodnocovat spotřebu elektřiny vzdáleně každých 15 minut. Data o spotřebě budou předávána mezi zákazníky a distribučními společnostmi jednou denně, tedy 365krát častěji než dosud. V případě sdílení bude možné mít přístup k datům téměř v reálném čase.

A Elektroenergetické datové centrum bude jakýmsi mozkem moderní české energetiky. Domácnostem a firmám zajistí nové informace o jejich spotřebě a jejich členění podle času, tarifu a v některých případech v budoucnosti i podle typu spotřebiče.

„Pokud by nevzniklo vybrané centrální řešení, jako je EDC, musely by se vybudovat systémy výměny dat u každého z provozovatelů sítí a agregátorů a celkové náklady by byly výrazně vyšší. Přenastavení celého systému je spojené jak se zprovozněním EDC, tak i s instalací chytrého měření v síti nízkého napětí. To je nezbytné pro bezpečnou integraci obnovitelných zdrojů do maloodběru. Bez jeho fungování by nebylo možné nad určitou úroveň navýšit instalovaný výkon a zajištění provozu celé soustavy by bylo dražší. Nyní jde skutečně o generační změny, které se neobejdou bez zásadních investic,“ vysvětluje Kusý.

Výstavba EDC je několikaletý proces rozdělený do fází tak, aby služby zajišťované tímto centrem dostatečně pokrývaly nové možnosti české energetiky, které postupně přináší úpravy legislativy ze strany MPO a ERÚ. Vstupní investice do zahájení provozu EDC je více než jedna miliarda korun, v rámci Národního plánu obnovy je alokována dotace 800 milionů Kč ze zdrojů EU.

Jaké budou přínosy nového nastavení elektroenergetiky pro odběratele? • Zvýší se informační komfort domácností o jejich spotřebě • Zavede se možnost sdílet elektřinu • Sníží se náklady na elektřinu aktivním zákazníkům, kteří budou řídit svoji spotřebu v čase.

Na start komunitní energetiky se připravují i dodavatelé energií. „Činíme tak od začátku roku, připravujeme jak naše IT systémy, tak i produkty,“ potvrzuje Pavel Grochál z tiskového oddělení společnosti innogy.

„Výsledkem je například nový produkt Dynamik pro zákazníky s průběhovým měřením, který máme v nabídce od července. Připravili jsme jej právě s ohledem na růst počtu instalací fotovoltaických elektráren a na start komunitní energetiky,“ říká.

Jak dodává, u ceníku nového produktu má zákazník možnost sledovat ceny elektřiny a díky tomu lépe řídit spotřebu.

Bez průběhového měřidla to nepůjde

Skupiny sdílení lze rozdělit do dvou úrovní. Jednodušší formu tvoří tzv. aktivní zákazník, který může elektřinu sdílet s dalšími 10 předávacími místy po celém území Česka. Aktivní zákazníci nebudou potřebovat registraci na Energetickém regulačním úřadě (ERÚ), registrovat se budou pouze u EDC.

„Z chalupy si můžete posílat elektřinu do bytu ve městě, do sdílení můžete zapojit i další členy rodiny či známé. Sdílet ale může například i majitel podniku se svou domácností,“ popisuje možnosti Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.

Podle něj se lze domluvit na pevné ceně elektřiny tak, aby to bylo výhodné pro všechny. Cena silové elektřiny kolísá od března mezi 80 a 100 eury za megawatthodinu. Na této úrovni, kolem 2,5 Kč za kWh se aktuálně pohybují i nabídky tarifů pro domácnosti.

„Cenu za sdílenou elektřinu bych proto radil směřovat na zhruba dvě koruny za kilowatthodinu. Variantou je samozřejmě i nefinanční plnění, například čerstvá vajíčka nebo posekaná zahrada. Sdílet ale můžete samozřejmě i zdarma,“ dodává Hradecký.

Podle Štěpána Chalupy, předsedy Komory obnovitelných zdrojů ČR jako „dobrou variantu“ pro sdílení uvádí mix nejrůznějších typů odběratelů. „Rodina má spotřebu především ráno a večer, senioři nebo podnikatelé naopak přes den. Všichni navíc mohou přizpůsobit svou spotřebu například tím, že jim sepne tepelné čerpadlo, chlazení atd,“ říká. Podle něj další dobré možnosti bude přinášet sdílení elektřiny z bioplynových nebo větrných zdrojů.

„Princip je jednoduchý. Jako spotřebitel budu mít čistou elektřinu za levnější cenu. Pro výrobce jde zároveň o cenu, která je vyšší než ta, kterou by obdržel prodejem obchodníkovi,“ domnívá se Chalupa.

V první etapě bude EDC poskytovat vyhodnocování sdílení elektřiny v rámci komunitního sdílení, resp. sdílení mezi aktivními zákazníky. Mezi základní služby EDC v této fázi bude patřit registrace účastníků trhu v systému EDC pro nastavení výměny a získávání dat o sdílení elektřiny, přijímání dat naměřených z průběhového měření od provozovatelů distribučních soustav, vyhodnocování sdílení elektřiny ze získaných dat na denní bázi nebo poskytování dat z vyhodnocení sdílení elektřiny OTE. Finální řešení Elektroenergetického datového centra má být v provozu od léta 2026. V této etapě rozšíří EDC své služby podle novely energetického zákona LEX OZE III o řízení dat pro účely zajištění akumulace, flexibility nebo agregace.

Sdílet elektřinu budou moci nově i energetická společenství. Jedná se o registrované skupiny až o 1000 registračních číslech předávacích míst, odběrných míst nebo výroben elektřiny. U těch bude nutná kromě registrace na EDC (skupiny sdílení) také registrace na ERÚ. Činit tak mohou již od letošního ledna, nicméně sdílení v praxi jim umožní až funkční datové centrum. Komunity totiž potřebují pro efektivní fungování data a to co nejblíže reálnému času.

Pro sdílení elektřiny bude nutné také disponovat průběhovým měřidlem, které zajistí předávání průběžných aktuálních (po 15 minutách) dat o výrobě a spotřebě elektřiny od zákazníků. Po spuštění EDC bude instalace průběhového měřidla u zapojených členů energetického společenství navazovat přímo na žádost o registraci skupiny sdílení u EDC. Na základě této formy žádosti bude možné si nechat od svého distributora průběhové měřidlo nainstalovat bezplatně.

Předseda představenstva Elektroenergetického datového centra Petr Kusý uvádí, že zájemci o sdílení mají k dispozici informační linku 800 720 204. „Vše jsme se snažili maximálně zjednodušit, což je patrné i z podrobného videonávodu a z odpovědí na možné otázky na našem webu,“ dodává.