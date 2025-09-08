V pořadí 10. ročník Evropského týdne recyklace baterií (European Battery Recycling Week) se uskuteční od 8. do 14. září. Iniciativa vznikla z popudu evropské asociace Eucobat, která sdružuje kolektivní systémy pro zpětný odběr baterií evropských zemí.
Hlavním cílem této iniciativy je upozornit veřejnost na důležitost třídění a recyklace. Evropský týden recyklace baterií se vyhlašuje na počest slavného italského lékaře a fyzika Luigi Galvaniho narozeného 9. září 1737. Vědec se proslavil pokusy s takzvanou živočišnou elektřinou. Jeho badatelská činnost však přivedla jeho oponenta Alessandra Voltu k sestrojení prvního galvanického článku, jehož princip se stal základním konstrukčním prvkem všech elektrických baterií a akumulátorů.
V České republice je patronem Evropského týdne recyklace baterií nezisková organizace Ecobat, která je jediným kolektivním systémem organizujícím sběr všech typů odpadních baterií.
Jednatel společnosti Petr Kratochvíl upozorňuje, že velká část baterií končí tam, kde nemá. „Lidé stále vyhazují baterie do směsného odpadu a dále je pak také skladují v domácnostech. Vyhazování baterií do směsného odpadu je nejen neekologické, ale i velmi nebezpečné,“ zdůrazňuje.
Jak dodává, na skládkách či ve spalovnách se z baterií uvolňují škodlivé látky včetně těžkých kovů, které znečišťují ovzduší, půdu a vodu. „Nesprávně vyhozená baterie může navíc zkratovat, přehřát se a způsobit požár nebo dokonce i výbuch. Ze stejného důvodu není dobré ani staré baterie skladovat doma,“ říká Kratochvíl.
Kde se baterie v Česku nejvíce sbírají (sběr všech druhů)
|Místo
|Celkem v tunách
|Obce a školy (včetně sběrných dvorů)
|801
|Firmy
|610
|Obchody
|2 518
|Zpracovatelé elektrozařízení
|268
|Celkový součet
|4 197
Zdroj: Ecobat
Dalším důvodem potřeby třídění jsou v bateriích obsažené cenné kovy, jako jsou železo, mangan, kobalt, nikl, měď a stříbro, které jsou nekonečně recyklovatelné. Recyklací 100 kilogramů baterií je možné získat až 74 kilogramů kovonosných surovin.
Velké baterie představují problém
Podle Kratochvíla Češi třídí staré baterie čím dál lépe a povědomí o nutnosti a důležitosti této činnosti se mezi lidmi zvyšuje. Za posledních deset let se podařilo téměř zdvojnásobit objem sesbíraných spotřebitelských přenosných baterií, mezi které patří tužkové a mikrotužkové baterie. Loni se baterií z této kategorie v Česku vytřídilo více než 2 tisíce tun, tedy zhruba polovinu množství uvedeného na trh. Česká republika díky tomu plní cíle stanovené EU vyžadující sběr minimálně 45 procent prodaných spotřebitelských baterií.
Kde baterie odevzdávat
Aktuálně je sběrných míst v Česku téměř 28 tisíc. Malé spotřebitelské přenosné baterie lze odevzdávat ve školách, v obchodech či na obecních úřadech. Větší baterie lze vracet prodejcům nebo odevzdávat v rámci sběrných dvorů.
Ecobat uvádí na svých stránkách interaktivní mapu sběrných míst na území ČR.
Podle Bruselu nynější tempo nestačí, od roku 2027 bude nutné zvýšit sběr těcht obaterií na 63 procent a od roku 2030 na 73 procent. Asociace Ecobat uvádí, že sběrná síť je na tyto požadavky připravena, nicméně uvádí, že bude nunté zapracovat na informovanosti mezi spotřebiteli.
Zcela bezproblémový je v Česku i sběr starých autobaterií, které se od spotřebitelů vykupují. Celkem se jich sesbírá více než 95 procent. V Česku však prozatím není podnik, který by se zabýval jejich recyklací. Za tímto účelem se staré autobaterie vyvážejí do jiných zemí Evropy.
Největší problém však představuje nízká efektivita sběru průmyslových baterií využívaných například v domácích solárních elektrárnách a také baterií z lehkých dopravních prostředků, jako jsou elektrokola a skútry. Podle odhadů Ecobatu se k ekologické likvidaci vrátí pouze 5 procent baterií z elektrokol a skútrů a jen 3 procenta baterií z malých solárních elektráren.
Přitom například baterií z lehkých dopravních prostředků by se mělo podle EU od roku 2028 třídit 51 procent. Na rozdíl od malých přenosných baterií neexistuje pro výrobce a dovozce větších baterií jasná pravidla, která by zajistila jejich efektivní sběr.
„Stát bohužel nenutí výrobce a dovozce těchto baterií se chovat ekologicky a tedy zajistit správně vytřídění baterií, která prodávají. Není jasné, kdo bude v budoucnu jejich ekologickou likvidaci platit,“ konstatuje Kratochvíl. Zároveň se obává, že stejná chyba se nyní začíná opakovat u bateriových úložišť. „Jejich budování stát podporuje, nicméně na druhou stranu neřeší, co se bude s vysloužilými bateriemi potom dít,“ uvádí.
Sběr spotřebitelských přenosných baterií podle jednotlivých krajů
|Míra sběru podle krajů v tunách
|Hlavní město Praha
|320
|Jihočeský kraj
|110
|Jihomoravský kraj
|315
|Karlovarský kraj
|45
|Kraj Vysočina
|218
|Královohradecký kraj
|103
|Liberecký kraj
|53
|Moravskoslezský kraj
|117
|Olomoucký kraj
|171
|Pardubický kraj
|95
|Plzeňský kraj
|87
|Středočeský kraj
|312
|Ústecký kraj
|82
|Zlínský kraj
|116
Zdroj: Ecobat