Test probíhal během loňského Black Friday, tedy v době, kdy e-shopy čelí největší zátěži. Výzkumníci nakupovali vždy jeden produkt, nechali si ho doručit a následně ho vraceli zpět, aby mohli komplexně hodnotit zákaznickou zkušenost.
„Začátek testu jsme letos záměrně načasovali na Black Friday, který podle našich dat představuje nejvytíženější den celé logistické sezony. Oproti minulým ročníkům jsme tak zvolili náročnější scénář,“ vysvětluje Tomáš Kohút, šéf společnosti Skladon.
Podle něj právě špičkový provoz odhalí slabiny, které by jinak zůstaly skryté. „Díky tomu dokážeme přesněji posoudit kvalitu logistických procesů. Náročné podmínky často ukážou problémy v rychlosti doručení nebo provozní připravenosti, které by běžný test nezachytil,“ dodává.
Od kdy je dodávka zdarma?
Jedním z nejvýraznějších trendů je podle testu růst hranice pro dopravu zdarma. Průměrná minimální hodnota objednávky, při které e-shopy dopravu zdarma poskytují, dosahuje 2 012 korun, což je meziročně nárůst o 26 procent. Medián se pohybuje na 1 500 korunách.
Extrémy jsou přitom značné. Nejnižší hranici nabízí e-shop s drogerií Hebe, kde stačí objednávka nad 120 korun. Naproti tomu Helion poskytuje dopravu zdarma až od dvaceti tisíc. Pouze šest procent e-shopů nabízí dopravu zdarma bez jakýchkoli podmínek, dalších 70 procent stanovuje minimální hranici.
Podle Petra Krakowczyka ze společnosti Shopsys, stojí za růstem těchto limitů především ekonomický tlak. „E-shopy dnes čelí silné konkurenci, zdražování reklamy i inflaci. Boj o každou korunu marže je reálný a zvýšení minimální hodnoty objednávky je jedním ze způsobů, jak si ji chránit,“ říká.
Zároveň se podle něj obchodníci zlepšují ve výpočtech. „Správný postup je vycházet z vlastní průměrné hodnoty objednávky a kombinovat ji s náklady na dopravu a marží. Výsledkem je konkrétní číslo, které dává ekonomický smysl,“ dodává.
Rychlé doručení ve stejný podle dat nabízí jen deset procent e-shopů. Průměrná cena za tuto službu činí 195 korun. Naopak dobírka zůstává hojně používanou službou a nabízí ji 92 procent e-shopů. Průměrný poplatek činí 40,2 koruny.
„Dobírka je silné lokální specifikum. Zatímco v Česku ji nabízí 92 procent e-shopů, v Německu je to jen kolem šesti procent,“ upozorňuje Krakowczyk. Podle něj jde o kombinaci důvěry a zvyklostí zákazníků.
Pošta už není první
Největší změna nastala v dopravě. PPL poprvé sesazuje Českou poštu z čela a jako dopravce na adresu ho nabízí 62 procent e-shopů, zatímco podíl České pošty klesl na 54 procent. Zásilkovna oslabuje ve variantě doručení na adresu už třetí rok po sobě (z 31 procent v roce 2023 na 24 procent letos), na výdejních místech si ale udržuje vedení se 79 procenty.
Průměrný český e-shop dnes umožňuje zákazníkům 4,7 platebních metod. Nejčastější jsou platba kartou (98 %), dobírka (92 %) nebo Apple Pay a Google Pay (73 %). Některé e-shopy si však účtují příplatky za určité způsoby platby.
„Platí stejná logika jako u dopravy zdarma, tedy boj o marži. Každá platební metoda má jiný transakční poplatek a e-shopy si to začínají pečlivě hlídat,“ říká Krakowczyk.
Sázka na QR kód
Rostoucí roli podle něj hrají i levnější alternativy. „QR platba je letos největším skokanem a nabízí ji už 27 procent e-shopů, loni to bylo pouze procent pět. Je levnější než karta a pro zákazníka přitom téměř stejně pohodlná,“ dodal expert ze Shopsysu.
Cross-sell, tedy nabídku souvisejícího zboží během objednávky, využívá 73 procent e-shopů. Dárky k nákupu zůstávají spíše výjimkou. Data podle autorů ukazují, že obchodníci stále hledají rovnováhu mezi maximalizací tržeb a zachováním jednoduchého nákupního procesu.
Studie se letos poprvé zaměřila na transakční e-maily, tedy automatické zprávy po objednávce. Pouze 19 procent e-mailů je personalizovaných, 79 procent e-shopů v nich nevyužívá cross-sell a 13 procent neuvádí kontakt na podporu.
„Transakční e-maily jsou z pohledu zákaznické zkušenosti naprosto klíčový a přitom přehlížený kanál,“ říká Petr Boroš, šéf společnosti Retino s tím, že zákazník tyto zprávy čeká a aktivně je otevírá.
Vratky jsou u třetiny problematické
Nejproblematičtější částí zákaznické zkušenosti je vrácení zboží, 29 procent e-shopů nevrátilo správnou částku bez nutnosti kontaktu a ve 14 procent případů nebyla plná částka vrácena ani po několika týdnech.
„Řada e-shopů stále nastavuje proces vratky tak, aby ji zákazník pokud možno nevyužil,“ upozorňuje Boroš. „Narazili jsme na desítky případů, kdy byly informace schované v obchodních podmínkách nebo bylo nutné vyplňovat a skenovat formuláře. Jde nejen o reputační, ale i právní problém,“ upozornil Boroš.
Z logistického pohledu jsou vratky náročné i procesně. „Proces vrácení je ve skutečnosti složitější než samotná expedice. Je potřeba zboží identifikovat, spárovat s objednávkou a rozhodnout o jeho dalším využití,“ popisuje Kohút ze Skladonu. Dodává, že každý krok znamená dodatečné náklady a e-shop musí rozhodnout, zda zboží znovu prodá, opraví, zlevní, nebo vyřadí. Každá varianta má své náklady.
Dalším překvapivým zjištěním je, že 92 procent e-shopů nezjišťuje spokojenost zákazníků s doručením. Přicházejí tak o důležitou zpětnou vazbu, která by mohla zlepšit logistiku i zákaznickou zkušenost.