„České a slovenské e-shopy už dávno nejsou jen čistě online projekty. Provozují vlastní sklady, často i kamenné prodejny a zákazníkům nabízejí stále širší škálu služeb. To všechno ale klade vysoké nároky na vnitřní řízení a propojení procesů napříč celým byznysem,“ říká Tomáš Komárek, ředitel obchodní divize Money ERP a Vario ve společnosti Seyfor.
Podle průzkumu více než polovina e-shopů uvádí, že provozuje vlastní prodejnu nebo showroom a dalších šest procent tuto možnost zatím nemá, ale plánuje ji zavést. Naopak dvě procenta obchodníků, kteří kamennou pobočku využívají, ji chtějí do budoucna zrušit. Zbývajících 36 procent o otevření kamenné provozovny vůbec neuvažuje.
Ochota investovat do fyzické pobočky roste s velikostí firmy a mezi středními a velkými e-shopy ji má shodně 63 procent, u malých 51 procent a u nejmenších 48 procent.
Přínos kamenných prodejen potvrzuje také společnost Knihobot. „Ačkoliv náš obchod funguje především online, víme, že řada zákazníků si chce knihy před koupí osobně prohlédnout a ověřit jejich stav. Provoz fyzických poboček proto dává jasný smysl. Pomáhá nám posilovat povědomí o značce, zvyšuje dostupnost služeb a zároveň představuje místo pro první kontakt s nabídkou,“ uvedla marketingová manažerka Žaneta Kratochvílová.
Většina e-shopů spoléhá na vlastní skladovou infrastrukturu. Většinou provozují jeden sklad, větší firmy pak často více. Pouze zhruba desetina obchodníků logistiku zcela nebo částečně outsourcuje a bez vlastního skladu funguje devět procent z nich.
„V praxi se často setkáváme s tím, že firmy využívají několik oddělených systémů pro sklad, e-shop nebo účetnictví. Takový model může efektivně fungovat, dokud je e-shop malý. Jakmile ale začne růst, bez integrovaného řízení bude přicházet o přehled i efektivitu,“ uvádí Komárek ze Seyforu.
Osobní odběr je standard, ostatní výjimkou
V nabídce doplňkových služeb je jasným standardem osobní odběr, který zákazníkům nabízí 86 procent e-shopů. Další služby jsou už podstatně méně rozšířené. Například předprodejní poradenství uvádí téměř polovina obchodníků, věrnostní program pak nabízí 39 procent z nich, výrobu na zakázku má třetina z nich.
„U našich partnerů pozorujeme, že zákazníci stále častěji a stále déle důkladně zvažují výběr zboží a podle naší zákaznické sondy pouze 40 procent lidí nakupuje impulzivně. U většiny zákazníků často první kolo výběru proběhne online, ale pak si jdou zboží prohlédnout na prodejnu, kde ho buď rovnou koupí, nebo pak koupí z pohodlí domova,“ doplnil Tomáš Krásný, šéf marketingu Skip Pay.
Vlastní servis a opravy pak poskytuje 27 procent shopů a dopravu vlastními vozy 26 procent. Personalizaci produktů (například potisk, gravírování nebo úpravy) a montáž či instalaci shodně nabízí 24 procent obchodů. Průměrně e-shopaři nabízejí tři z uvedených služeb.
Více než polovina e-shopů umožňuje zákazníkům nákup ve více měnách (57 procent). A 15 procent tuto možnost zatím nemá, ale plánuje ji zavést, 25 procent ji nenabízí a ani s ní nepočítá.