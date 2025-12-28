E-shopy se přibližují zákazníkům, služby však dál zaostávají, říká průzkum

Autor:
  17:00
Více než polovina českých a slovenských e-shopů dnes funguje nejen na internetu, ale také v podobě kamenné prodejny či showroomu. Většina z nich má zároveň vlastní skladové zázemí. Přestože osobní odběr je už napříč trhem samozřejmostí, jiné služby, například personalizace produktů nebo doprava zboží vlastními vozy, nabízí jen asi čtvrtina obchodníků. Vyplývá to z průzkumu společnosti Seyfor.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„České a slovenské e-shopy už dávno nejsou jen čistě online projekty. Provozují vlastní sklady, často i kamenné prodejny a zákazníkům nabízejí stále širší škálu služeb. To všechno ale klade vysoké nároky na vnitřní řízení a propojení procesů napříč celým byznysem,“ říká Tomáš Komárek, ředitel obchodní divize Money ERP a Vario ve společnosti Seyfor.

Češi letos nakupují dárky dříve. A preferují e-shopy

Podle průzkumu více než polovina e-shopů uvádí, že provozuje vlastní prodejnu nebo showroom a dalších šest procent tuto možnost zatím nemá, ale plánuje ji zavést. Naopak dvě procenta obchodníků, kteří kamennou pobočku využívají, ji chtějí do budoucna zrušit. Zbývajících 36 procent o otevření kamenné provozovny vůbec neuvažuje.

Ochota investovat do fyzické pobočky roste s velikostí firmy a mezi středními a velkými e-shopy ji má shodně 63 procent, u malých 51 procent a u nejmenších 48 procent.

Přínos kamenných prodejen potvrzuje také společnost Knihobot. „Ačkoliv náš obchod funguje především online, víme, že řada zákazníků si chce knihy před koupí osobně prohlédnout a ověřit jejich stav. Provoz fyzických poboček proto dává jasný smysl. Pomáhá nám posilovat povědomí o značce, zvyšuje dostupnost služeb a zároveň představuje místo pro první kontakt s nabídkou,“ uvedla marketingová manažerka Žaneta Kratochvílová.

Většina e-shopů spoléhá na vlastní skladovou infrastrukturu. Většinou provozují jeden sklad, větší firmy pak často více. Pouze zhruba desetina obchodníků logistiku zcela nebo částečně outsourcuje a bez vlastního skladu funguje devět procent z nich.

„V praxi se často setkáváme s tím, že firmy využívají několik oddělených systémů pro sklad, e-shop nebo účetnictví. Takový model může efektivně fungovat, dokud je e-shop malý. Jakmile ale začne růst, bez integrovaného řízení bude přicházet o přehled i efektivitu,“ uvádí Komárek ze Seyforu.

Osobní odběr je standard, ostatní výjimkou

V nabídce doplňkových služeb je jasným standardem osobní odběr, který zákazníkům nabízí 86 procent e-shopů. Další služby jsou už podstatně méně rozšířené. Například předprodejní poradenství uvádí téměř polovina obchodníků, věrnostní program pak nabízí 39 procent z nich, výrobu na zakázku má třetina z nich.

„U našich partnerů pozorujeme, že zákazníci stále častěji a stále déle důkladně zvažují výběr zboží a podle naší zákaznické sondy pouze 40 procent lidí nakupuje impulzivně. U většiny zákazníků často první kolo výběru proběhne online, ale pak si jdou zboží prohlédnout na prodejnu, kde ho buď rovnou koupí, nebo pak koupí z pohodlí domova,“ doplnil Tomáš Krásný, šéf marketingu Skip Pay.

Vlastní servis a opravy pak poskytuje 27 procent shopů a dopravu vlastními vozy 26 procent. Personalizaci produktů (například potisk, gravírování nebo úpravy) a montáž či instalaci shodně nabízí 24 procent obchodů. Průměrně e-shopaři nabízejí tři z uvedených služeb.

Více než polovina e-shopů umožňuje zákazníkům nákup ve více měnách (57 procent). A 15 procent tuto možnost zatím nemá, ale plánuje ji zavést, 25 procent ji nenabízí a ani s ní nepočítá.

Vstoupit do diskuse

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025

obchod vánoce výzdoba otvírací doba

Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

Boeing vypustil po vzletu tuny kerosinu. Obyvatelé obcí si stěžovali na zápach

Challenge Air je belgická nákladní letecká společnost. (17. dubna 2025)

V neděli překvapil obyvatele předměstí belgického města Lutych neobvyklý zápach. Nezvyklou zkušenost okamžitě sdíleli na sociálních sítích a také alarmovali místní úřady. Brzy poté se podařilo...

E-shopy se přibližují zákazníkům, služby však dál zaostávají, říká průzkum

Vánoční nákupy na e-shopech

Více než polovina českých a slovenských e-shopů dnes funguje nejen na internetu, ale také v podobě kamenné prodejny či showroomu. Většina z nich má zároveň vlastní skladové zázemí. Přestože osobní...

28. prosince 2025

Čína šlape na paty Spojeným státům. Její studenti jsou odborníci v AI

Slavnostní promoce na univerzitě Čching-chua (Tsinghua) (22. června 2025)

Univerzita Čching-chua v Pekingu patří desítky let mezi nejlepší vzdělávací instituce v oblasti přírodních věd a technologií. Nyní ovšem její studenti dobývají i svět umělé inteligence a šlapou na...

28. prosince 2025

Stát očekává, že za letošní rok vybere na dálničních známkách téměř 8,5 miliardy korun

Od 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými Budějovicemi...

Společnost Cendis, která má na starosti systém elektronických známek, očekává, že za letošní rok vybere na dálničních známkách 8,46 miliardy korun. Do konce listopadu bylo prodáno 9,36 milionu kusů...

28. prosince 2025  14:56

Japonsko má návod na zmírnění populační krize. O seniory se postarají roboti

Robot AIREC předvádí manipulaci s pacientem. (17. února 2025)

Japonská populace rychle stárne a tak roste i počet nemocných, o které se však kvůli nedostatku kvalifikované pracovní síly nemá kdo starat. Čím dál více lidí bojuje také s demencí. Jen loni v zemi...

28. prosince 2025

Lidl znovu přestěhuje svůj outlet, oznámil novou adresu

Tlačenice v outletovém centru Lidlu nekončí, lidé je berou útokem

Outletová prodejna řetězce Lidl se znovu stěhuje. Po Praze a Olomouci zamíří koncept výhodných nákupů na jaře příštího roku do Ostravy. Společnost Lidl Česká republika pro redakci iDNES.cz uvedla, že...

28. prosince 2025

Horníci i pracovníci v chemičkách. Firmy budou povinně přispívat na penzijko

ilustrační snímek

Od ledna začne pro firmy platit povinnost přispívat na penzijní spoření zaměstnancům pracujících ve fyzicky náročných či zdraví ohrožujících profesích. Půjde například o pracovníky v hutnictví,...

28. prosince 2025

Rolls-Royce nebo červené Ferrari. Jaká auta si podnikatelé koupili na firmu

Premium
ilustrační snímek

Odečíst si DPH z ceny auta mohou podnikatelé od loňska pouze do výše dvou milionů korun. V roce 2023 tak plánovaná změna zahýbala s trhem luxusních vozů, podnikatelé se totiž snažili na poslední...

28. prosince 2025

České hory nejsou drahé, jen se nesmyslně porovnávají, říká hoteliér

Marek Holer provozuje v Peci pod Sněžkou hotely Hvězda, Krokus, restauraci Deli...

Podle mnohých jsou české hory předražené, přesto jsou na zimu téměř vyprodané. Proč ceny rostou, proč lidé mění své návyky a stále častěji volí hotelový komfort místo chalup a proč jsou srovnání s...

28. prosince 2025

KB chce být opět první dámou českého byznysu, říká členka představenstva

Katarína Kurucová, Komerční banka

V létě roku 2025 nastoupila do nejužšího vedení Komerční banky Katarína Kurucová. Energická manažerka dostala na starost oblasti korporátního a investičního bankovnictví. V této oblasti slavila...

27. prosince 2025

Útoků na kryptoinvestory přibývá. Pachatelé pasou po digitálních peněženkách

ilustrační snímek

Kryptoměnoví investoři, kteří se rádi chlubí svými úspěchy a majetkem na sociálních sítích, se po celém světě stále častěji stávají terčem násilných zločinů. Cíl útoků je většinou poměrně jasný....

27. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Paříž opouštějí obyvatelé. Nutí je k tomu vysoké ceny nemovitostí

Paříž

Paříž v posledních letech ztrácí trvalé obyvatele, za což mohou vysoké ceny nemovitostí a situace na realitním trhu. Píší to francouzská média s odkazem na studii francouzského statistického úřadu...

27. prosince 2025  14:30

Rusové prodloužili zákaz vývozu benzinu, nafty i námořního paliva

Obyvatelé anektovaného ukrajinského poloostrova Krym se potýkají s nedostatkem...

Ruská vláda prodloužila dočasný zákaz exportu benzinu do 28. února příštího roku pro všechny vývozce včetně výrobců. Moskva zároveň do konce února prodloužila zákaz vývozu nafty a námořního paliva....

27. prosince 2025  12:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.