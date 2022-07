Zimní sezona rozhodne. Nářky zaznívají především ze strany malých e-shopů

Podle některých provozovatelů e-shopů se všechny zmíněné trendy negativně promítnou do výsledků zimní sezony. Zatím nejklidnější jsou největší prodejci, kteří předpokládají, že celkový profit bude letos stejný nebo ještě lepší než ten loňský. Naopak malé e-shopy, které v letošním roce chtěly nabírat na síle, expandovat a investovat do rozvoje, jsou nejpesimističtější a očekávají špatné anebo ještě horší časy, často s plným skladem zboží, které se jim nedaří prodat za odpovídající cenu.

„Cítit je hlavně nervozita. V mnoha segmentech je letní útlum v objednávkách naprosto běžný. Pro e-shopy jde o čas, kdy se mohou pořádně připravit na Vánoce. Zajistit dodávky zboží, vymyslet kampaně a podobně. Letošní rok si však e-shopy nejsou jisté, jak se zbytek roku bude vyvíjet. I když tržby v meziročním srovnání mírně rostou, na vině je spíše inflace. Počet objednávek totiž klesá,“ říká Martin Pech z e-shopové platformy Upgates.

E-shopy všech velikostí se shodují, že největším problémem jsou náklady na logistiku a řešení poslední míle. Druhým problémem jsou náklady na skladování, investice do skladů a nárůst cen energií potřebných na provoz. Třetí problém se týká zejména malých e-shopů – rostou jim náklady na akvizici zákazníka, a to hlavně kvůli aktivitám a růstu silné konkurence.

„Z toho vyplývají tři zásadní trendy. První je pokračující outsourcing mnoha procesů, které byly doposud doménou e-shopů. Druhým je jisté omezení některých služeb, např. zavedení určitých pojistek pro to, aby byly všechny transakce e-shopu ziskové, jako je například limit minimální objednávky a podobně,“ myslí si Richard Kotrlík, CEO Mallpay. Dodává, že třetí trend se týká nůžek, které se začínají opět rozevírat mezi těmi, co investovali do optimalizace v době covidu a kteří to nepovažovali za důležité a nyní jim rostou náklady na vícero frontách.



Nutno také podotknout, že český e-commerce trh zažil v posledních letech mimořádný růst. I přes současný pokles trh zůstane nad těmito hodnotami. O problémech velkých jmen ještě nejspíše uslyšíme. Například na Slovensku se do existenčních problémů dostaly dvě velké ponožkové společnosti Dedoles a Fusakle.

„Právě hegemoni trhu mohou projít největšími otřesy. Naopak menší e-shopy s vybudovanou komunitou zákazníků a originálním produkty mohou z krize vyjít dobře. Opomenout nesmíme ani fakt, že většina českých e-shopů vykazuje obrat do sto tisíc korun ročně. Jde tedy o projekty, které slouží jako přivýdělek nebo doplněk současného podnikání, kdy ani jejich potenciál krach majitele e-shopu nemusí existenčně ohrozit. Spíše půjde o impuls přesunout svou pozornost k jinému typu podnikání,“ říká Martin Pech z platformy Upgates.

Co e-shopy tíží nejvíce?

Největší aktuální hrozbou se stává neprodané zboží na skladě. Druhou hrozbou jsou pak zmíněné rostoucí náklady na provoz. Třetím problémem se pak stává vyšší opatrnost zákazníků a jejich klesající kupní síla. Středně velké e-shopy pak další riziko vidí ve vyspělejší konkurenci nebo ochlazení zájmu investorů.

„Nemyslím si, že by česká e-commerce měla nutně zažít extrémní otřesy, situace pro ni však nebude jednoduchá. Pokud však e-shopy zareagují stejně flexibilně jako v letech 2020 až 2021, mohou ještě mnohé zvrátit ve svůj prospěch. Možností pro jejich optimalizaci je v naprosté většině případů naštěstí ještě dost,“ doplňuje Kotrlík.

I když se počet objednávek se na českém internetu propadl proti loňsku o

16 procent, inflace způsobila, že i přes menší frekvenci nákupů obraty e-shopů vzrostly. Zajímavý je i další trend, podle něhož Češi hledají alternativy, tedy zejména lepší ceny. Díky tomu se do popředí zájmu dostávají i menší hráči.

„Zákazníci jsou opatrnější a také vybíravější. V tomto ohledu se ukazuje, že drakonický marketing a časté ohýbání cen, které bývá u velkých e-shopů běžné, se postupně obrací proti nim. Lidé hledají alternativy k vybraným značkám a především vyhledávají lepší ceny. Ty jim nabízejí menší podnikatelé, jejichž výsledky jsou díky tomu stabilnější a odolnější vůči současným otřesům na trhu,“ domnívá se Samuel Huba, ředitel společnosti Shoptet.