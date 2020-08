Tuzemské e-shopy letos budou mít rekordní tržby, odhadují jejich zástupci

Na začátku roku předpovídala asociace růst o patnáct procent, v dubnu předpoklad zvýšila na dvacet procent a nyní si odhad odborníků polepšil ještě o pět procentních bodů.

Meziroční rozdíl prodejů přesahoval v dubnu čtyřicet procent a postupně se ustálil na 25 procentech v červnu. Podle červencové analýzy nákupního rádce Heureka.cz se dařilo hlavně segmentům nábytku či zboží pro dům a zahradu.

Růst přitom podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jana Vetyšky pokračuje i ve druhém pololetí a původní letošní předpoklad přesáhne o patnáct miliard korun. Loni utratili Češi a Češky v internetových obchodech 155 miliard korun, uvádí asociace. Letos by mělo jít o 194 miliard.

„E-shopy a e-commerce jako celek zažily a zažívají velmi úspěšný rok, přestože v kontextu, který nikterak pozitivní není. Nejen české on-line obchody ale potvrdily svou kvalitu a flexibilitu a v uplynulých měsících zvládly bravurně zásobovat domácnosti i společnosti veškerým poptávaným zbožím. Češi si tak během nouzového stavu našli ještě pevnější vztah k nakupování přes internet,“ dodal Vetyška.

I když ekonomové předpovídají na podzim propad ekonomiky jako celku, Češi využívají on-line nákupů ještě víc než v minulosti a dávají jim přednost před návštěvou kamenných obchodů.

S e-shopy se roztrhl pytel

Podle nedávného reportu vyhledávače módy Glami se většina zákazníků na internetu nechystá šetřit v souvislosti s počínající recesí. Více než polovina ze tří tisíc oslovených nakupuje módu stejně jako před koronavirem. Třináct procent zákazníků do obchodů raději ani nechodí a 23 procent se sice snaží šetřit, ale stále se po nabízeném zboží dívá. Více než polovina Čechů a Češek, konkrétně 54 procent, též v posledních měsících utratila více peněz na internetu než v kamenných prodejnách, uvádí Glami.

K tomu přispívá i objem tuzemských e-shopů, který se den ode dne zvyšuje. Podle serveru Česká e-commerce by měl jejich počet do konce roku vzrůst na bezmála 46 tisíc. Takové číslo uvádí i reklamní agentura Ogilvy. Podle firmy přibývalo v Česku krátce po březnovém vyhlášení stavu nouze čtyřicítka e-shopů denně.



Podle stratéga Ogilvy Jiřího Jóna má současný nárůst počtu e-shopů několik dílčích důvodů. „Češi jsou národ hračičků a ‚nějaký‘ e-shop si doma zvládne slepit téměř kdokoliv. Řadu z nich otevřeli prodejci jako náplast za uzavřené kamenné prodejny.​ Další skupinu tvoří e-shopy, které lidé začali provozovat bez vidiny většího výdělku jako volnočasovou aktivitu,“ komentuje Jón.

„Důležitá je motivace pro založení e-shopu. Pokud je to generování zisku, bude záležet na tom, jestli a jakou přidanou hodnotu ten který e-shop zákazníkům přináší. Může jít například o široký nebo naopak užší sortiment, unikátní zákaznickou zkušenost nebo agresivní cenovou politiku. Pokud e-shop nenabídne žádný takový benefit, v konkurenci velkých hráčů zřejmě neuspěje. Někteří obchodníci se pak pravděpodobně vrátí ke svým původním distribučním kanálům a e-shop otevřený z nutnosti v období karantény nechají ladem,“ vysvětluje Jón.

V případě nových omezení v důsledku druhé vlny koronaviru může podle Vetyšky z asociace APEK dojít i k další netradiční situaci. Obvykle nejvýraznější vánoční sezona by mohla být podle něho do jisté míry nahrazena či prodloužena do všech podzimních měsíců. „Na druhé straně ovšem toto neobvyklé období přináší velkou výzvu v oblasti plánování a přípravě zásob na následující měsíce,“ uzavřel Jón.