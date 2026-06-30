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Velké e-shopy rostou. Menší hráči na trhu stagnují, ukázal průzkum

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  18:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Česká e-commerce scéna nahrává spíše větším hráčům na trhu. Zatímco menší e-shopy často bojují se stagnací, střední a velcí hráči vykazují dlouhodobý růst a plánují další investice. Vyplývá to z průzkumu společnosti Seyfor, který realizovala mezi provozovateli více než 300 e-shopů. Mezi nejčastější plány do budoucna patří rozšiřování sortimentu, investice do marketingu a expanze na zahraniční trhy.

Více než třetina oslovených e-shopů uvedla, že se jim dlouhodobě daří a rostou. Dalších 46 procent respondentů zažívá střídavě lepší a horší období, celkově však jejich podnikání zůstává přibližně na stejné úrovni. Jen zhruba každý šestý provozovatel přiznává, že jeho e-shop dlouhodobě stagnuje nebo klesá.

Výrazné rozdíly jsou však patrné v závislosti na velikosti internetového obchodu. Z kategorie mini e-shopů uvádí dlouhodobý růst pouze 19 procent respondentů. Střední rostou v 55 procentech případů, velké v 57 procentech. Zatímco stagnaci přiznává bezmála třetina těch nejmenších, u velkých jsou to jen čtyři procenta.


„Data ukazují, že s rostoucí velikostí e-shopu roste také jeho odolnost vůči výkyvům trhu. Větší firmy mají zpravidla širší zákaznickou základnu, lépe nastavené procesy a více možností investovat do dalšího rozvoje,“ komentuje výsledky průzkumu Tomáš Komárek, ředitel obchodní divize Money ERP a Vario ve společnosti Seyfor.

Tomuto trendu odpovídá také vize jednotlivých obchodníků. Výrazný nebo alespoň mírný růst očekává 71 procent středních a 73 procent velkých provozovatelů. Mezi mini e-shopy klesá tento podíl na 46 procent.

Rozšiřování nabídky a investice do marketingu

Průzkum také ukázal, že většina provozovatelů e-shopů nechce pouze udržovat současný stav, ale aktivně plánuje další rozvoj. Nejčastějším plánovaným krokem je rozšiřování sortimentu, které zmínilo 63 procent respondentů, více než polovina chce investovat více prostředků do marketingu.

Významnou ambicí je také expanze na zahraniční trhy, kterou si za cíl klade 36 procent internetových obchodů. Přibližně čtvrtina respondentů plánuje rozšířit své týmy a 22 procent uvažuje o spuštění dalšího e-shopu.

„Přestože e-commerce trh již není ve fázi turbulentního růstu, jaký zažil během pandemie, většina provozovatelů stále vidí prostor pro další rozvoj. Místo rychlého růstu za každou cenu se firmy více zaměřují na rozšiřování nabídky, marketing a hledání nových zákazníků doma i v zahraničí,“ říká Komárek.

Výsledky průzkumu rovněž potvrzují, že česká e-commerce vstupuje do zralejší fáze vývoje. Největší optimismus vykazují střední a velké e-shopy a většina z nich alespoň mírně roste a má konkrétní plány pro další rozvoj. Menší provozovatelé zůstávají naopak vzhledem ke konkurenci opatrnější.

Podle dat většina e-shopů dnes nestaví budoucnost na jedné velké změně. Místo toho plánují postupné kroky posilující jejich konkurenceschopnost dlouhodobě. „Právě schopnost průběžně investovat do sortimentu, marketingu nebo expanze bude podle všeho jedním z faktorů, které budou v dalších letech rozhodovat o úspěchu na trhu,“ uzavírá Tomáš Komárek, ředitel obchodní divize Money ERP a Vario ve společnosti Seyfor.

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