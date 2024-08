Šest jedinečných projektů dbá na udržitelnost. Vyberte ten nejlepší

Do letošního již 16. ročníku soutěže E.ON Energy Globe se v Česku přihlásilo celkem 167 projektů. Všechny posoudila odborná porota a do finále se dostalo šest z nich. O vítězi, který k titulu získá také 500 000 Kč od pořadatele soutěže, společnosti E.ON, rozhodne veřejnost. Hlasování o vítězi odstartovalo 23. května a potrvá do 30. srpna na webu soutěže.