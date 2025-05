Samoobslužné výdejní boxy pro balíky nemá 28 procent obcí do 5 000 obyvatel. V obcích všech velikostí má box k dispozici 86 procent z nich, ukázal také průzkum.

Výdejní boxy jsou zákazníky vnímány jako praktická a komfortní služba — 81 procent online nakupujících je hodnotí pozitivně, nejčastěji oceňují nepřetržitou dostupnost, ekologičnost doručení a možnost vyzvednutí zboží bez čekání. Jakýkoliv zásah do dostupnosti této služby by byl nevítaný – 73 procentům zákazníků by vadilo, kdyby výdejní boxy ve svém okolí neměli. Pouze pět procent respondentů by souhlasilo se zrušením boxů ve své obci a jen osmnáct procent s jejich omezením.

„Průzkum ukazuje, že výdejní boxy se staly běžnou a oblíbenou součástí života online nakupujících. Chceme otevřít diskuzi o nastavení strategie umisťování výdejních boxů. Nejde jen o logistickou infrastrukturu, boxy se staly přirozenou součástí městského života. Naším cílem je zprostředkovat platformu pro jednání mezi samosprávami a poskytovateli služeb o podobě veřejného prostoru,“ uvádí Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci.

Vyšší kvalita života i dostupnost služeb

Možnost vyzvednout zásilku kdykoliv považuje za největší přínos 92 procent zákazníků do 54 let. Pro šest z deseti lidí představují boxy způsob, jak si zjednodušit život – nejen díky flexibilitě, ale i integraci do běžných tras, jako jsou nákupy nebo cesty do práce. Boxy lze navíc zapojit do stávající městské infrastruktury – ať už jde o blízkost MHD, obchodních center nebo parkovišť.

„Naším cílem je budovat síť výdejních boxů tak, aby přirozeně zapadala do veřejného prostoru a zvyšovala kvalitu každodenního života. Jsme připraveni vést otevřený dialog se samosprávami i veřejností a podílet se na vytváření měst, která jsou dostupná, efektivní a udržitelná. Záleží nám na kultivaci veřejného prostoru i jeho vybavenosti, proto rádi spojujeme síly s ostatními zástupci přepravních společností za cestou k tomuto cíli,“ komentuje David Soukup z Packeta Group.

Provozovatelé se hlásí k odpovědnosti

APEK ve spolupráci s klíčovými provozovateli výdejních boxů koordinuje iniciativu, která má za cíl nastavit společné principy pro umisťování boxů ve veřejném prostoru. Smyslem je vytvořit jednotný a předvídatelný rámec pro spolupráci se samosprávami, sjednotit přístup k vizuální stránce boxů a podpořit jejich citlivé začlenění do městského prostředí.

„Výdejní boxy už dávno nejsou jen místem, kde si vyzvednete zásilku – jsou funkčním a udržitelným prvkem městské infrastruktury. Pomáhají snižovat dopravní zátěž a lidem přinášejí pohodlí i flexibilitu. V Alze dlouhodobě věříme, že technologie mají sloužit lidem – proto dbáme nejen na to, kde boxy stojí, ale i jak vypadají a jak zapadají do okolí. Snažíme se být partnerem pro města i obce – nabídnout chytré řešení, které je funkční, šetrné a přínosné pro zákazníky,“ doplňuje Jakub Krejčíř, místopředseda představenstva společnosti Alza.cz.

Boxy by podle starosty Prahy 6 Jakuba Stárka (ODS) neměly být jen vkládány do veřejného prostoru, ale měly by hrát roli už při architektonickém plánování. „Do budoucna by mohly být i součástí fasád budov, podobně jako třeba dříve poštovní schránky,“ dodal Stárek.