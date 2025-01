Posviťme si na čínské e-shopy. Svaz obchodu vyzývá k razantnímu řešení

„Čínským obchodníkům, potažmo online tržištím prochází věci, které by evropským e-shopům vůbec neprošly,“ uvedl Prouza s tím, že na evropském trhu bují nekalá konkurence obrovských rozměrů a Česko nemá efektivní nástroje, aby tyto nerovné podmínky napravilo.

SOČR tedy apeluje na politiky, aby se začali tímto tématem urychleně zabývat. Podle Prouzy jde o systémový problém, který vyžaduje přijetí kroků na národní, ale i evropské úrovni.

„Do evropské unie dorazí každoročně čtyři miliardy balíčků ze třetích zemí a toto číslo průběžně stoupá. Zároveň platí, že drtivá většina těchto zásilek není předmětem žádné celní a jiné kontroly,“ doplnil Prouza.

Podle SOČR i zástupců českých e-shopů je velmi těžké konkurovat obchodníkům, kteří volí agresivní marketing, nedodržují lokálně nastavená pravidla a prodávají nekvalitní či zdravotně závadné zboží.

„Čeští obchodníci se nebojí zahraniční konkurence, ale všichni účastníci trhu musí hrát fér a podmínky musí být spravedlivé pro všechny,“ upozornil Prouza.

Problémem jsou také finanční úniky, ať to jsou platby ze cla nebo DPH. Nefunkční je v případě prodejců ze třetích zemí rovněž výběr povinných recyklačních poplatků a poplatků souvisejících s rozšířenou odpovědností výrobců (EPR).

„Podle dostupných odhadů Česko přichází kvůli neplacení zákonných poplatků e-shopy a tržišti ze třetích zemí o více než miliardu korun ročně na nevybraných poplatcích za odpady a recyklaci a 6,7 miliardy korun na nevybraných clech kvůli záměrně podhodnocené ceně balíčků z těchto zemí,“ vypočítává ztráty, které nakonec zaplatí občan.

Navíc se balíčky v hodnotě pod do 150 eur nedaní, čehož využívají právě čínské weby a zásilky rozdělují do více balíčků.

Na nízkou cenu zákazník slyší

Celkový obrat e-commerce v Česku v roce 2023 činil 185 miliard korun. Asociace pro elektronickou komerci odhaduje obrat online tržišť na třicet miliard korun, z toho Temu tvoří zhruba deset miliard a Shein asi osm miliard korun.

Klíčovým nástrojem pro tyto čínské obchodníky jsou extrémně nízké ceny, které se dostávají až pod hranici nákladů. „Tento postup vytěsňuje veškerou konkurenci, která nedokáže srazit ceny tak hluboko. Jakmile zmizí ostatní hráči, mohou čínské platformy nenápadně zdražit, protože kupujícím nezbývá žádná jiná volba. Na začátku této strategie může spotřebitel něco ušetřit, ale jakmile konkurence začne ubývat, velmi rychle se ceny zvednou,“ popsal také Ruslan Skopal z Trenýrkárny.

Aplikace jako Temu či Shein získávají široké spektrum uživatelských údajů a díky čínským zákonům jsou povinny je sdílet s tamními úřady. To se netýká pouze běžných dat, ale i podrobnějších informací o chování spotřebitele mimo danou aplikaci. Samotná aplikace Temu je dle expertů nebezpečná a velmi riziková.

„Jako protiprávní se stále častěji ukazuje také nakládání čínských prodejů s osobními údaji, které v mnohých případech odporuje existujícím právním předpisům na ochranu citlivých dat,“ uvedl Prouza.

Podle Prouzy by se měla Česká obchodní inspekce více zapojit do debaty a měla by toto téma více komunikovat, výrobky testovat a před riziky varovat.