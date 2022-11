Obchodníci se vzduchem. V zásilkách ho zákazníci dostanou miliony kubíků

Podle průzkumu společnosti DS Smith až 86 procent online prodejců přiznává, že používají nepřiměřeně velké obaly. Dobrou zprávou je, že více než polovina se zaměřuje na jejich recyklovatelnost a necelá třetina na možnost obal znovu využít. V kartonových krabicích, které jsou často mnohonásobně větší než jejich obsah, se nakupí 61 milionů kubíků izolepy a 20 861 tun kartonu v hodnotě 140,8 milionu korun.

Přebytečný karton i plast mají negativní vliv nejen na životní prostředí, ale také na vnímání značky. V 21 procentech případů totiž respondenti odpověděli, že po doručení zásilky s nadměrným množstvím obalů se cítí být obchodníkem zklamaní.

Výzkum také mapoval očekávání spotřebitelů. Až 40 procent Čechů by v budoucnu rádo dostávalo zásilky balené do materiálů z alternativních obnovitelných zdrojů. V obalu, který na produkt těsně přiléhá, by si to přálo 52 procent a 23 procent by uvítalo vodotěsné balení.

Cirkulární ekonomika

Témata, jako oběhové hospodářství nebo náhrada plastů, jsou hnací silou inovací některých společností, které nabízejí přepravní obaly, dárkové obaly i spotřebitelské obaly, které pomáhají zákazníkům plnit jejich závazky v oblasti udržitelnosti.

„Spotřebitelé chtějí méně obalů a více udržitelných možností. Proto využíváme metriky cirkulárního designu. Optimalizujeme zdroje surovin a snižujeme produkci odpadu, a to má pozitivní přínos pro životní prostředí. Právě teď nastal čas nadbytečný vzduch z e-commerce vyfouknout,“ dodává Martin Němec, generální ředitel DS Smith Packaging Česká republika.

Každý měsíc z e-shopů odejde zhruba 20,6 milionu zásilek. Podle průzkumu DS Smith sice 86 procent online prodejců přiznává, že používají nepřiměřeně veliké obaly, ale více než polovina se zaměřuje na jejich recyklovatelnost a necelá třetina na možnost obal znovu využít.

„Plýtvání materiálem se dá zamezit už při jeho designu, ve fázi návrhu výrobku. Snažíme se maximálně navýšit podíl složek, které lze znovu použít. Ve spolupráci s nadací Ellen MacArthur jsme vyškolili sedm stovek designérů v principech oběhového designu, kteří pracují na více než dva tisíce cirkulárních projektech,“ uzavírá Stefano Rossi, CEO společnosti DS Smith Packaging.