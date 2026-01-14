Růst online prodejů překonal všechna očekávání. Další vývoj přinese AI

Rok 2025 byl pro české e-shopy velmi úspěšný. Online prodeje meziročně vzrostly o šest procent a celkové obraty dosáhly 206 miliard korun, tím český e-commerce trh podruhé v historii překonal hranici 200 miliard a poprvé od období pandemie. Podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a Heureka.cz Češi utráceli prakticky každý měsíc více než v předchozím roce.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Meziroční růst mírně překonal naše očekávání. České e-commerci se opravdu dařilo, jak potvrzují naše pravidelné výzkumy mezi spotřebiteli,“ komentuje výsledky výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Po propadu, který následoval po extrémním nárůstu během covidových restrikcí, se český online trh vrací k přirozené růstové křivce. „E-commerce předběhla sama sebe a nyní se dostáváme na hodnoty odpovídající stabilnímu růstu. Věřím, že obraty budou stoupat i v roce 2026,“ dodal Vetyška.

Historické milníky české e-commerce
rokprodeje (Kč)
20011 miliarda
200512 miliard
201251 miliard
2017100 miliard
2020196 miliard
2021223 miliard
Zdroj: APEK

Největší část obratu tradičně tvoří elektronika, která ale meziročně mírně klesla. Nejvýraznější růst zaznamenala kategorie zdraví, kam spadají vitaminy a výživové doplňky, a to i díky rostoucímu zájmu o wellness a zdravý životní styl.

Stabilní růst pak vykazují i kosmetika a parfémy, hobby produkty či segment erotických pomůcek. „E-commerce je v Česku již více než deset let první volbou spotřebitelů, kteří hledají pohodlí, kvalitu i dobrou cenu,“ uvádí David Chmelař, generální ředitel Heureka Group.

Obliba a úspěch výdejních boxů

Jedním z trendů uplynulého roku je také rostoucí využívání výdejních boxů. Na začátku roku 2025 si alespoň jednou balíček do boxu nechalo doručit 56 procent nakupujících, v prosinci už to bylo 72 procent. „Pohodlí a dostupnost jsou hlavními důvody, proč zákazníci tuto službu oceňují,“ vysvětluje Vetyška.

S nákupy častěji pomáhá lidem AI. Využívá ji už třetina zákazníků, zjistil průzkum

Mezi produkty, které zaznamenaly největší nárůst, patří sběratelské karty (78 procent) a koupací sudy (76 procent), zatímco interaktivní hračky a trampolíny vykázaly výrazný pokles. Přesto český trh potvrzuje stabilitu a kvalitu, i když čelí novým výzvám, například konkurenci asijských tržišť. „Pro zdravý vývoj trhu je klíčové, aby byla vymáhána férová pravidla pro všechny,“ dodává Vetyška.

Podíl jednotlivých kategorií na vývoji e-commerce. (14. ledna 2026)

Do roku 2026 vstupuje e-commerce s očekáváním šíření umělé inteligence, která obchodníkům ulehčuje práci a zákazníkům pomáhá s výběrem zboží. „AI bude hrát stále větší roli a čeká nás další dynamický vývoj v této oblasti,“ předpovídá Vetyška a dodává, že česká e-commerce potvrzuje svou kvalitu a stabilitu, a to i přes proměnlivé globální podmínky.

Růst online prodejů překonal všechna očekávání. Další vývoj přinese AI

14. ledna 2026  14:07

