„Meziroční růst mírně překonal naše očekávání. České e-commerci se opravdu dařilo, jak potvrzují naše pravidelné výzkumy mezi spotřebiteli,“ komentuje výsledky výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.
Po propadu, který následoval po extrémním nárůstu během covidových restrikcí, se český online trh vrací k přirozené růstové křivce. „E-commerce předběhla sama sebe a nyní se dostáváme na hodnoty odpovídající stabilnímu růstu. Věřím, že obraty budou stoupat i v roce 2026,“ dodal Vetyška.
|rok
|prodeje (Kč)
|2001
|1 miliarda
|2005
|12 miliard
|2012
|51 miliard
|2017
|100 miliard
|2020
|196 miliard
|2021
|223 miliard
|Zdroj: APEK
Největší část obratu tradičně tvoří elektronika, která ale meziročně mírně klesla. Nejvýraznější růst zaznamenala kategorie zdraví, kam spadají vitaminy a výživové doplňky, a to i díky rostoucímu zájmu o wellness a zdravý životní styl.
Stabilní růst pak vykazují i kosmetika a parfémy, hobby produkty či segment erotických pomůcek. „E-commerce je v Česku již více než deset let první volbou spotřebitelů, kteří hledají pohodlí, kvalitu i dobrou cenu,“ uvádí David Chmelař, generální ředitel Heureka Group.
Obliba a úspěch výdejních boxů
Jedním z trendů uplynulého roku je také rostoucí využívání výdejních boxů. Na začátku roku 2025 si alespoň jednou balíček do boxu nechalo doručit 56 procent nakupujících, v prosinci už to bylo 72 procent. „Pohodlí a dostupnost jsou hlavními důvody, proč zákazníci tuto službu oceňují,“ vysvětluje Vetyška.
Mezi produkty, které zaznamenaly největší nárůst, patří sběratelské karty (78 procent) a koupací sudy (76 procent), zatímco interaktivní hračky a trampolíny vykázaly výrazný pokles. Přesto český trh potvrzuje stabilitu a kvalitu, i když čelí novým výzvám, například konkurenci asijských tržišť. „Pro zdravý vývoj trhu je klíčové, aby byla vymáhána férová pravidla pro všechny,“ dodává Vetyška.
Do roku 2026 vstupuje e-commerce s očekáváním šíření umělé inteligence, která obchodníkům ulehčuje práci a zákazníkům pomáhá s výběrem zboží. „AI bude hrát stále větší roli a čeká nás další dynamický vývoj v této oblasti,“ předpovídá Vetyška a dodává, že česká e-commerce potvrzuje svou kvalitu a stabilitu, a to i přes proměnlivé globální podmínky.