Babiš vytáhl proti dvojí kvalitě potravin, jiné v Česku a jiné na západě

Pokud tedy bude výrobek odlišné kvality, musí mít také jiný obal. „Řetězce, když prodávají zboží a stejný obal se vyskytuje v jiném členském státě, tak tam musí být stejná kvalita. Pokud ta kvalita bude jiná, tak by to zboží mělo být odlišeno obalem,“ řekl Babiš.

„Majonéza ve Španělsku sice má stejný obal jako majonéza u nás, ale složení té majonézy je úplně jiné. Je tam úplně jiný olej, obsah z hlediska cukru, glukózy a tak dále,“ vysvětloval premiér, v čem problém spočívá. Po evropských volbách se podle něj politici na evropské úrovni musí vrátit k tomu, aby se všude vyráběla stejná kvalita.



Česká vláda by ale měla v brzké době projednat návrh, který připravuje ministr zemědělství Miroslav Toman z ČSSD. V novele zákona o potravinách by mělo přibýt ustanovení, podle kterého bude na český trh zakázáno uvádět potraviny označené totožně jako potraviny uváděné na trh v jiném členském státě, ač budou mít odlišné složení nebo vlastnosti. Hrozit by za to měla pokuta až 50 milionů korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu předloží návrh, který se bude týkat i jiného než potravinářského zboží. Oba návrhy projedná vláda společně.

„My chceme, aby řetězce, obchody, které prodávají zboží, zásadně odlišily, pokud se vyskytuje jiná kvalita, aby naši občané, zákazníci měli možnost si vybrat ten výrobek podle kvality a aby ten výrobek byl odlišen obalen a aby byl dostupný na českém trhu,“ řekl Babiš.



Český zákazník by měl mít k dispozici všechny varianty výrobku

„Pečlivě jseme probírali, jak by mohla fungovat úprava dvojí kvality, co se musí stát, aby český zákazník měl nárok na stejně kvalitní potraviny jako v západní Evropě,“ řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.



„Pokud existuje několik variant výrobku, aby byly vždycky v rozdílných obalech a aby český obchod mohl koupit kteroukoli z existujících variant. Abychom, pokud budeme chtít, abychom mohli dovézt německou kvalitu a nebyli nuceni českým distributorem zahraniční značky prodávat jenom verzi určenou pro Českou republiku,“ uvedl Prouza.



Je podle něj třeba kvůli tomu změnit zákon o významné tržní síle. Obchodníci totiž tvrdí, že jim nyní nadnárodní společnosti nedovolí nakoupit si v zahraničí zboží určené pro západní trhy. Pokud by se o to u některých výrobků snažili, výrobce by jim údajně nedodali ani další zboží.

Jsme popelnicí Evropy, kritizoval premiér a šéf ANO

Rozdílnou kvalitu potravin v západních zemích a v nových členských státech Evropské unie označil Babiš už minulý týden za skandální. „My jsme skutečně popelnicí Evropy. Někdo v Evropě si myslí, že my tady žijeme na kokosových palmách, že my jsme ti z východu, ti méněcenní občané. Není to pravda,“ zdůraznil Babiš.

Není podle něj možné, aby si české děti mohly koupit pouze čokoládu Milka, která má podstatně větší obsah tuku a cukru. Jako další příklady uvedl rybí prsty prodávané v Česku obsahující více vody, anebo rozdílnou kvalitu pracích prášků. Je to jedno z klíčových témat předvolební kampaně před volbami do Evropského parlamentu a vsadily na něj obě vládní strany - ANO i ČSSD.



Europoslanci schválili v polovině dubna směrnici, která má chránit spotřebitele před zavádějícími a nekalými praktikami zejména v online prostředí. Nevede ale k zákazu dvojí kvality potravin a dalších výrobků. Nebyl totiž schválen pozměňovací návrh, který by to mohl pomoci zajistit.



Česko ochráníme. Tvrdě a nekompromisně, slibuje voličům Babišovo ANO: