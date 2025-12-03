Od prvního oznámení v listopadu 2023, že se Five Guys chystají do Prahy, se míra natěšení fanoušků tohoto řetězce jen stupňuje. Milovníci jejich hamburgerů tvrdí, že nabídka i přístup společnosti mezi řetězci znatelné vyčnívají a to mu propůjčuje takřka kultovní postavení. Fastfood se zaměřuje na burgery, hranolky, hotdogy a mléčné koktejly.
Řetězec Five Guys
Zdroj: fiveguys.com
Zákazníci vyzdvihují hlavně důraz na čerstvost surovin. Na tu ostatně firma sama upozorňuje. „Používáme čerstvé suroviny a nepracujeme s mraženými polotovary. Maso, zeleninu i brambory nám vozí denně,“ říká provozní ředitel Martin Levec. Například hranolky připravují přímo na pobočce, stejně jako ručně tvarované mleté hovězí.
„Maso je s ostatními fastfoody skutečně nesrovnatelné, spíše na úrovni klasických burgráren,“ vyzdvihuje projektový manažer Lukáš, jeden z fanoušků značky, který se těší na otevření první české pobočky. Právě proto je také ochotný akceptovat na rychlé občerstvení poměrně vysoké ceny, odpovídající lepším restauracím.
Five Guys patří mezi nejdražší
Filozofie značky a důraz na čerstvost se odráží právě v ceně a Five Guys patří mezi nejdražší řetězce rychlého občerstvení. Nabídku začínající na pár desítkách korun tu nehledejte.
Základní hamburger vyjde na 175 korun, zatímco za největší bacon cheeseburger zákazníci zaplatí o 120 korun více. Obyčejné menu s pitím a hranolky bude stát skoro tři sta korun, to na opačném konci nabídky pak 565 korun.
„Je to dražší, ale porce jsou opravdu štědré, takže se člověk skutečně nají,“ komentuje cenovou politiku Lukáš. Z prohlášení také vyplývá, že cenová politika je nastavená o něco vstřícněji oproti dalším evropským zemím. Na své si tu tedy přijdou zejména tací, již ocení kvalitní jídlo srovnatelné s restauracemi, ale nestojí o obskakování obsluhou.
V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima
Burgery na míru
Oceňovaná je také široká variabilita a možnost sestavit si burger na míru. Při objednání je na výběr z několika burgerů, které jdou takřka libovolně nakonfigurovat. Přidat lze třeba osm i deset položek a za přidané suroviny se neplatí nic navíc, jsou už v základní ceně burgeru.
Firma uvádí, že díky široké nabídce ingrediencí, mezi kterými může zákazník vybírat, lze dojít na více než 250 tisíc kombinací burgerů, hotdogů a sendvičů. K tomu přidává i na tisíc kombinací mléčných koktejlů.
Ojedinělá je i možnost sledovat naživo přípravku objednávky. Na rozdíl od jiných řetězců totiž kuchyně ani pulty nejsou umístěné vzadu, a burger tu sestavují přímo před očima zákazníků.
Několikanásobné odložení
První pobočka Five Guys v Česku se měla původně otevřít už během loňského léta. Firma však s odvoláním na průtahy během stavebního řízení a úprav prostor restaurace datum zahájení několikrát posunula. Dnes už je pevně dané – první filiálka se otevře v pondělí 8. prosince v obchodním centru Máj na rohu ulic Spálené a Národní v Praze.
Čekat se dá podobný zájem jako během otevření první pobočky konkurenčního řetězce Popeyes před dvěma lety. Fronta před vstupem do restaurace se tehdy táhla několik desítek metrů Václavským náměstím. První zákazníci si před provozovnu stoupli už o den dřív a na otevření čekali přes dvacet hodin.
Pobočka v centru Prahy má být jen úvodem. Firma během několika příštích let plánuje otevření nejméně pěti poboček v celé zemi.