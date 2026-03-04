Nejvýrazněji své schopnosti dokázal při záchraně někdejšího miláčka Ameriky, slevového portálu Groupon. Partě Čechů, která se za oceánem rozhodla dokázat něco velkého, tehdy věřil málokdo. Když se ale do čela firmy postavil Šenkypl, začaly se dít velké věci. Nejen ony ho dovedly až k prestižnímu titulu EY podnikatel roku 2025.
Do portfolia skupiny Pale Fire Capital, jejímž je Šenkypl jedním z hlavních spolumajitelů, patří kromě Grouponu například také známý aukční portál Aukro, ale i veřejnosti méně známé, nicméně velmi úspěšné firmy. Příkladem jedné takové je technologický startup Itrinity, jehož produkty využívá třeba NASA nebo Apple. Ve stáji Pale Fire Capital je také polská jednička na poli e-pojištění společnost Mubi či komunikační síť Munipolis. Anebo Rouvy, aplikace pro indoor cyklistiku postavená na trasách z celého světa a realistickém zážitku z jízdy.
„V Pale Fire Capital investujeme do českých a středoevropských firem a posouváme ambice jejich tvůrců, aby si věřili, že mohou uspět na celém světě. Být v jednom oboru by nás nudilo, baví nás kombinovat různé obory, třeba indoor cyklistiku a pojištění,“ popsal ducha celé skupiny Šenkypl.
Podnikání skupiny Pale Fire Capital se dá rozdělit do tří hlavních odvětví. První zahrnuje dvacítku technologických společností fungujících po celém světě. Klíčovými obory, na které se skupina zaměřuje, jsou e-commerce a technologie. Druhou částí je fond, přes nějž skupina investuje na akciových trzích. Třetí částí pak je americký slevový portál Groupon, který Šenkypl vede.
Záchrana americké firmy
Groupon je největším dosavadním úlovkem investiční skupiny, který skoro před dvěma dekádami odstartoval boom slevových portálů. V roce 2008, kdy byl založený, exceloval na burze a byl oblíbený u široké veřejnosti. Za jeho úspěchem tehdy stálo osvědčené „být ve správný čas na správném místě“. Svět totiž sužovala finanční krize, která začala právě ve Spojených státech. Peněženky amerických domácností se tehdy začaly povážlivě vyprazdňovat, takže lidé začali víc než jindy vyhledávat nejrůznější slevové akce. V tom zakladatelé Grouponu vycítili velkou příležitost. Byznysový model firmy založili na tom, že obchodníci na portále mohli zveřejňovat své slevové kupony a Groupon si z jejich prodeje účtoval provizi.
Záměr se ale po čase vyčerpal a firma se dostala do finančních nesnází. Zájem o služby Grouponu opadl. Následoval propad tržeb i hodnoty na burze. Groupon se potácel v několikaletém období zmaru a tápání v budoucím směrování.
Čeští investoři přesto portálu věřili a rozhodli se začít nakupovat jeho akcie. Skupina Pale Fire Capital se postupně stala největším akcionářem a převzala řízení. V roce 2023 byl do čela někdejší veleúspěšné firmy jmenován právě Šenkypl s jasným cílem: vrátit Grouponu zašlou slávu.
Okamžitě zahájil intenzivní transformaci, což zahrnovalo i radikální škrtání nákladů. Vedení se shodlo také na tom, že nestačí jen nabízet slevy na pizzu, ale je potřeba Groupon změnit v portál, který bude zprostředkovávat širší zážitky. Podobně jako to dělá český Slevomat.
Netrvalo dlouho a Šenkyplova snaha začala přinášet ovoce. Loni mediální prostor zaplavily zprávy oobdivuhodném vzkříšení padlé firmy. „Tu společnost jsme zachránili a chtěl bych, abychom takových firem do portfolia přidali víc,“ komentuje úspěch českých investorů za oceánem Dušan Šenkypl s tím, že cílem skupiny je rozšiřovat se o nové firmy s každým rokem.
„Polovina managementu Grouponu je z Česka, máme tam silnou stopu. Jsme obrovští patrioti, snažíme se vracet co nejvíc České republice a máme velkou radost, když najdeme podnikatele, který do toho chce skočit s námi,“ dodal podnikatel.
Dát něco společnosti
Nepřehlédnutelnou součástí Pale Fire Capital je filantropie. Skupina uvádí, že každý rok věnuje neziskovému sektoru procento hodnoty svého portfolia. V roce 2024 to bylo přes sto milionů korun. Cílem majitelů je postupně navyšovat své příspěvky na filantropické aktivity až na řádově stovky milionů korun ročně.
„Česko je v našich představách země tažená technologiemi, chytrými a vzdělanými lidmi a rovnými příležitostmi. Země, ve které se dobře a svobodně žije. Být montovnou Evropy považujeme za plýtvání naším potenciálem a stejně tak bytostně nesnášíme klientelismus a korupci,“ popisují.
Pale Fire Capital je například partnerem českého paralympijského týmu. „Paralympijské hodnoty jsou nám blízké. Akcentují rovnocennost, vyzdvihují odhodlání a vytrvalost, oslavují radost z dosažení smysluplných cílů a vůli za nimi jít i přes ty nejtěžší překážky,“ uvádí skupina na svých stránkách.
Podporu od Pale Fire získala také třeba organizace Jeden svět na školách, PAQ Research, Hlídač státu nebo Člověk v tísni.