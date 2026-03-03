„Na prvním místě bych chtěl moc poděkovat. Začnu u EY, ta soutěž je extrémně potřeba. Pověst podnikatelů je totiž ne vždy nejlepší, tak jsem rád, že je pomáháte ukazovat. Děkuju porotě, pro mě jsou všechna ta jména ikony. Jsem vděčný, že tu můžu stát,“ děkoval při přebírání ceny EY Podnikatel roku Dušan Šenkypl.
„Cenu neberu osobně, je to společná cesta. Děkuju partnerům, Davidu Holému, se kterým jsme od roku 2003, Honzovi Bartovi, se kterým jsme se potkali náhodou a ta náhoda je důležitá. Díky všem lidem, co mě provázejí na cestě. Samozřejmě děkuji rodině, děkuji manželce,“ dodal během předávání laureát.
Jádro jeho portfolia v Pale Fire Capital tvoří přes dvě desítky technologických společností hlavně v oblasti e-commerce a digitálních služeb, jako je například online tržiště Aukro, personální portál jenprace.cz nebo cyklistická platforma Rouvy. Uspěl také jako šéf amerického slevového portálu Groupon, který pozvedl z krize a úspěšně provedl transformací.
Prahu a střední Čechy ovládli EY Podnikatelé roku Dušan Šenkypl a Michal Urbánek
„Dušan Šenkypl je ztělesněním moderního podnikatele, který se dokáže prosadit i v tvrdé světové konkurenci. Jeho cesta s Pale Fire Capital ukazuje, že digitální technologie a špičkový investiční management mohou jít ruku v ruce se společenskou odpovědností a podporou vzdělávání,“ uvedla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice
Vítěz českého kola bude republiku v květnu reprezentovat na světovém finále soutěže, které se každoročně koná v Monte Carlu. Loni celosvětový titul získala poprvé pro Švédsko Stina Ehrensvärdová, zakladatelka společnosti Yubico, která se zabývá bezpečností v online prostoru. Česko v minulém roce zastupovali Milan Kratina a Zdeněk Šoustal se společností Accolade.
Letošní český šampion vzešel z více než pěti desítek přihlášených podnikatelů z nejrůznějších oborů i regionů. Do užšího okruhu finalistů, z nichž ho nakonec porota složená převážně z vítězů předešlých ročníků vybrala, ho doprovodil například Antonín Kokeš ze společnosti Albi. Ten vdechl nový význam spojení chléb a hry. Jeho firma se od prodeje přání a dárkového sortimentu totiž vypracovala v lídra trhu společenských her a v posledních letech navíc úspěšně rozvíjí síť řemeslných pekáren pod značkou Antonínovo pekařství.
Dalším finalistou byl Gevorg Avetisjan, jenž se svou společností Marlenka navíc ovládl i regionální kolo v Moravskoslezském kraji. Medové dorty a kuličky vyváží do více než padesáti zemí od Německa až po Jižní Koreu.
Pětici finalistů pak doplnili Tomáš Čech, jehož firma Angry Beards se zaměřuje na vývoj a prodej originální pánské kosmetiky, a Jakub Gabriel ze společnosti Ray Service. Ten si kromě regionálního vítězství odnesl nakonec i cenu pro EY Technologického podnikatele roku.
„Dušan Šenkypl i ostatní letošní finalisté jsou jasným důkazem, že v České republice rostou firmy s globálním přesahem a silným celospolečenským dopadem, které jsou zároveň skvělou inspirací pro další generace podnikatelů,“ dodala Martina Kneiflová.
Technologie má Ray Service
Jakub Gabriel, generální ředitel rodinné společnosti Ray Service ze Starého Města, mohl letos slavit hned dvakrát. Nejprve v únoru při regionálním vyhlašování převzal ocenění pro vítěze ve Zlínském kraji, následně mu porota udělila i trofej pro EY Technologického podnikatele roku. Sklidil tak hned dvojnásobné uznání za schopnost transformovat regionální technologickou firmu v uznávaného partnera největších globálních hráčů ve vojenském a leteckém průmyslu.
„Jakub Gabriel je příkladem lídra, který dokáže spojit úctu k rodinné tradici s odvážnou globální expanzí. Porotu zaujal nejen technologickou vyspělostí své firmy, ale také pevnými hodnotami, díky nimž Ray Service staví na dlouhodobých partnerstvích místo rychlých zisků,“ vysvětlila Martina Kneiflová, která řídí kanceláře EY v Česku.
„Je to pro nás velká čest, překvapení a radost. Budeme hrdými držiteli tohoto titulu a těšíme se, že pomůžeme náš kraj rozvíjet. Nejde přece jen o ceny, ale hlavně o to sem přitáhnout mladé mozky, které nám z kraje zatím spíš utíkají,“ řekl Jakub Gabriel při přebírání regionální ceny, pro niž si přišel se svým otcem Petrem.
Právě Petr Gabriel firmu, která vyrábí kabelové svazky a elektronická zařízení především pro vojenský a letecký průmysl, například pro společnosti Airbus nebo Boeing, založil v roce 1994 ve Starém Městě. Dnes ji řídí jeho synové Michal a Jakub. Zatímco před deseti lety měl tržby 250 milionů korun, v roce 2025 už to bylo přes dvě miliardy. „Během dalších tří let máme opět v plánu se zdvojnásobit,“ dodal Gabriel. Hlavní závod se nachází ve Starém Městě, kde je necelých 500 zaměstnanců, skoro sto lidí pracuje na Slovensku a část v Rakousku.
Země NATO musí dohnat dluhy minulosti, říká šéf průmyslového tygra ze Slovácka
Ray Service se nyní podílí na velkém švédsko-českém vojenském projektu. Pro nové pásové obrněnce CV90 určené české armádě dodá kabelové svazky. První vozidlo by mělo z výrobní linky státního opravárenského podniku VOP CZ v Šenově u Nového Jičína sjet letos na podzim.
Mezi začínajícími uspěla FaceUp Technology
Jejich spolužáci v dětství trávili volný čas s mobilem či počítačovými hrami, Jan Sláma a David Špunar se místo toho už tehdy zajímali o slova jako podnikání či byznys a snažili se toho už od školních let využít.
FaceUp původně začínal jako aplikace pro školy, s jejíž pomocí mohly děti upozorňovat na šikanu. Před šesti lety se s ní přihlásil do soutěže EY Podnikatel roku poprvé a mimo jiné usiloval i o přízeň čtenářů v hlasování o nejlepší podnikatelský příběh.
„Povedlo se nám FaceUp naimplementovat asi na dva tisíce škol a zachránili jsme řadu životů, protože se s naší pomocí pomáhaly odhalovat třeba i sebevražedné myšlenky. Nicméně jak už nás upozornila tehdejší porota Podnikatele roku, chyběl tomu komerční přesah,“ říká Jan Sláma.
Ten se v průběhu let povedlo přidat a FaceUp se i s pomocí dalšího spolužáka Pavla Ihma rozšířil do firem jako platforma, s jejíž pomocí mohou zaměstnanci upozornit na nejrůznější věci od nápadů na zlepšení až po korupci či podvody.
V současné době má FaceUp okolo 1700 platících klientů hlavně z řad korporací. Software na bázi ročního předplatného dodává do 71 zemí, především do USA.
Společensky prospěšné jsou prací papírky
Petra Doubková rozjela svou značku EcoHaus původně jako studentský projekt, jehož pilotním a dosud nejznámějším produktem jsou prací papírky. Liberecká firma však v současnosti prochází transformací, směřuje k širšímu záběru ekodrogerie a buduje i vlastní výrobní a vývojové zázemí.
|
Revoluce domácích prací z Liberce. Jeden papírek vypere celou pračku
Kromě vlastního e-shopu dodává své výrobky i obchodním partnerům, mezi něž patří například řetězec Rossmann či Rohlík.cz.
Čtenáři vyznamenali příběh zachráněné pletárny
V Krásné Lípě na Děčínsku stojí tovární budova, která v sobě nese víc než jen průmyslovou minulost regionu. Schindlerova pletárna je výjimečná tím, že funguje nepřetržitě už od roku 1854, tedy přes 170 let. Přečkala monarchii i její pád, války, proměny režimů i krizová období, která z mapy severních Čech vymazala desítky jiných textilních podniků. A přesto se tu pořád plete.
Původní výrobní program byl jasný: punčochové zboží. To, co bylo kdysi běžnou každodenností, se v Krásné Lípě stalo řemeslem, které se předávalo z generace na generaci. Postupem času se výroba rozšířila i na pletené oblečení, ale právě punčochy a jemná pletařina zůstaly jedním ze symbolů místní zručnosti a tradice, na kterou byl region dlouhá léta hrdý.
Zlom přišel ve chvíli, kdy se ukázalo, že bez silného impulzu může pletárna skončit stejně jako řada jiných provozů v pohraničí. Čtyři roky jezdil Martin Veselík z Litomyšle do Krásné Lípy zadávat zakázky pro svoji firmu Woolife.
A když se naskytla příležitost, rovnou fabriku s manželkou koupili a zároveň tak pletařské řemeslo na Šluknovsku zachránili. Veselík přitom otevřeně říká, že podobnou výrobu se snažil najít i jinde, avšak marně.
„Nikde v Čechách, na Slovensku ani bližší střední Evropě jsme nic podobného neobjevili, až v Krásné Lípě se nám poštěstilo.“A dodává, co pro něj bylo rozhodující: „Tady jsme našli řemeslo, pletárnu, která zvenku vypadá trochu zpustle, divoce, ale znalosti a dovednosti v pletařské práci se zde předávají zgenerace na generaci a jsou naprosto výjimečné.“
Úsilí o záchranu průmyslové památky i mnohaleté tradice zaujalo i čtenáře portálu iDNES.cz, kteří manželům udělili cenu za nejlepší podnikatelský příběh roku 2025. V historicky nejvyrovnanějším ročníku ankety Veselíkovi získali 428 hlasů z celkových 2 421.
„Je téměř k neuvěření, že manželé Veselíkovi dokázali v Krásné Lípě zachovat a rozvinout výrobu, která z Evropy již téměř vymizela. Jejich úspěšná mise ukazuje, že i v oblastech, kam mnoho investic nesměřuje, se dá vybudovat prosperující podnik. Jejich vítězství v tradiční čtenářské anketě je tak zcela zasloužené a Veselíkovým patří nejen gratulace, ale i hluboká poklona,“ vzkázal vítězům šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl.
Pletárna dnes vyrábí mimo jiné i profesní oblečení a její produkty se dostávají daleko za hranice regionu. Nejznámějším odběratelem pleteného oblečení, jako jsou svetry, šály či čepice, je švýcarská pošta, pro kterou zde vyrábějí kompletní oděvy přes 16 let. „Vyrábělo se zde oblečení pro stevardy a letušky Lufthansy. Produkce míří i na Letiště Praha či do řady módních značek. Punčochy značky Elite zná a nosí většina našich žen. Oblékají je i televizní moderátorky, objednávají divadla,“ říká Martin Veselík.
Schindlerova pletárna tak dnes není jen připomínkou minulosti, ale živým důkazem toho, že textilní tradice severu Čech nemusí zůstat zavřená v kronikách. „Je to kus historie, ale hlavně živé řemeslo, které má co nabídnout,“ uzavírá Veselík.
Dosavadní vítězové soutěže EY Podnikatel roku
2024 - Milan Kratina a Zdeněk Šoustal, Accolade