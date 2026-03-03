Starostové se bojí stavět. Pomůže „Baťův“ manuál, říká developer Kunovský

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Stavebnictví má za sebou rekordní rok, ale trh je podle generálního ředitele Central Group Dušana Kunovského přehřátý a ceny stavebních prací vystřelily do neudržitelných výšin. Developer proto odložil část nové výstavby a v Rozstřelu na iDNES.cz varoval, že bez rychlejšího povolování a změn územních plánů zůstane bydlení dál nedostupné pro střední třídu. Řešením mají být nejen úpravy stavebního zákona, ale i nový „baťovský“ systém typových projektů, který má dodat odvahu obcím stavět dostupné nájemní byty.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Už 5. března se v Obecním domě uskuteční další Summit stavebního rozvoje. S jakou zprávou o stavu českého stavebnictví na něm vystoupíte?
Je to trochu paradoxní situace. Máme za sebou rekordní rok – v prodejích, nákupech i ve výstavbě. Současně se ale ukazuje druhá strana mince: úspěch přinesl obrovské přehřátí stavebního trhu. A to žene ceny stavebních prací a dodávek do nebe. My jsme na to reagovali, přestože jsme prodali rekordní počet bytů, loni celkem 1 200. Nakoupili jsme rekordní počet pozemků, 5 300 v sedmi lokalitách po celé Praze. Byl to historicky nejúspěšnější rok Central Group za 32 let. A přesto jsme na přelomu roku oznámili, že na rok odložíme zahájení výstavby nových bytových domů.

Proč jste k tomu dospěli?
Ceny stavebních dodávek jsou totiž v absolutně neakceptovatelné výši. Kdybychom je promítli do cen bytů, musely by jednorázově vzrůst třeba o 15 procent, a to nechceme. Už teď jsou ceny z hlediska dostupnosti vysoké, meziročně vzrostly asi o 10 procent, průměrná cena nového bytu v Praze je kolem 180 tisíc korun za metr čtvereční a průměrný nový byt se prodává zhruba za 11,5 milionu korun.

Co se s tím dá dělat?
Je důležité hledat kroky, jak posílit nabídku, ale také jak trh zklidnit, aby ceny nerostly dál. Letos máme připraveno k zahájení výstavby asi 2 000 bytů, ale spouštět je v takto přehřátém a předraženém trhu by bylo iracionální. Podle našich analýz by se během roku měly ceny stavebních dodávek konsolidovat a klesnout alespoň o 10 procent, a pak dává smysl výstavbu znovu rozběhnout.

Hostem pořadu Rozstřel je Dušan Kunovský, majitel a zakladatel společnosti Central Group.
Hostem pořadu Rozstřel je Dušan Kunovský, majitel a zakladatel společnosti Central Group.
Hostem pořadu Rozstřel je Dušan Kunovský, majitel a zakladatel společnosti Central Group.
Hostem pořadu Rozstřel je Dušan Kunovský, majitel a zakladatel společnosti Central Group.
9 fotografií

Myslíte si, že se ceny bytů v příštím či přespříštím roce skutečně stabilizují?
Cílem je, aby se potkávala nabídka s poptávkou. To se v Praze a v řadě dalších míst dlouhodobě neděje. A cílem je také stabilizovat cenovou hladinu tak, aby se dál nerozevíraly nůžky mezi příjmy lidí a cenami bydlení. Diskutujeme několik okruhů kroků s politiky i odborníky a budeme o nich mluvit i na Summitu stavebního rozvoje, který se uskuteční 5. března v Obecním domě. Central Group je největší rezidenční stavitel, ale také významný plátce daní. Jen za poslední období jsme na daních z příjmů a na daních z nemovitostí zaplatili téměř půl miliardy korun. Záleží nám na tom, aby systém fungoval.

Takže to pro vás není jen byznys?
Samozřejmě je to i byznys, chci, aby fungoval. Ale jsem také občan této země a když firma odvádí takové daně, záleží mi na tom, aby věci fungovaly efektivně. Pokud chceme situaci zlepšit, potřebujeme hlavně posílit nabídku, aby se stavělo víc. Ať už jde o nájemní, družstevní, vlastnické, soukromé nebo veřejné bydlení – důležité je, aby bytů bylo víc. První zásadní krok je zrychlit a zjednodušit povolování. Očekávání v tomhle směru máme od nové vlády.

Cítíte v novele stavebního zákona naději, že by se povolování mohlo skutečně zefektivnit?
Naději v tom vidíme, ale rozhodne praxe. Stavební zákon se v Česku diskutuje extrémně zpolitizovaně už deset let. Fakt, že to prošlo prvním čtením a spěje to do druhého čtení, aby to mohlo fungovat od 1. ledna 2027, je krok správným směrem. Dokážu si představit, že by to z pohledu investora mohlo být v některých věcech ještě lepší, ale směr je to správný a dává tomu potřebný drive.

Vy dlouhodobě říkáte, že je také přeregulované české stavebnictví?
Je to tak. Pokud máme stavební předpisy v některých aspektech přísnější než v Německu nebo Rakousku, je potřeba se ptát proč. Tady už nejde svádět všechno na Brusel, často si to děláme sami a jsme „papežštější než papež“. Je nutná revize předpisů a požadavků, které zdražují a komplikují výstavbu.

A co prodlevy v územním plánování?
To je další problém: územní plánování a dostupnost stavebních ploch. Pokud je pražský územní plán starý víc než čtvrt století a na změnu územního plánu čekáte pět až sedm let, někde deset let i déle, je to problém. A k tomu všemu je potřeba zvyšovat kapacity – pracovní síly i surovin a materiálů. Písek a kámen se musí vytěžit a dopravit, „neobjeví se“ samy od sebe. A pak je tu ještě jedna důležitá oblast, které se věnujeme v rámci iniciativy pro dostupné bydlení: nastavení systému výstavby dostupných nájemních bytů metodou design and build. Než dotovat, je lepší motivovat a nastavit racionální impuls. Ideálně formou zvýhodněných půjček a státních garancí, ne nárokových dotací. Peníze jsou jedna strana věci, ale neméně důležité je nastavit funkční baťovskou „mašinu“ – vzorové postupy, smlouvy, typové projekty. Na tom jsme pracovali tři čtvrtě roku a tyto materiály jsou k dispozici samosprávám i dalším investorům. Dostupné veřejné nájemní a družstevní bydlení bude často v rukou samospráv, starostů a radních. A ti potřebují vodítko. Když se dlouho nic nestavělo a obec má najednou rozjet projekt 50 až 100 bytů, často nevědí, jak na to.

Starostové se bojí do toho jít?
Ano, bojí. Projekty trvají dlouho, často přesahují jedno volební období. Pásku pak stříhá někdo jiný a starosta může čelit politickým tlakům i obavám, aby za to nebyl zpětně popotahovaný. Věnuje tomu spoustu práce a může to být nevděčné. Proto chceme dodat nejen možnosti financování, ale i praktický systém a jednodušší model design and build, který to může zásadně nakopnout.

Takže starosta si může vzít „katalog“ a mít k dispozici manuál, jak postupovat – se zapojením bank a státu?
Řekněme zjednodušeně ano, ale musí to být plně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, ochranou hospodářské soutěže i pravidly pro nakládání s veřejným majetkem. Ve veřejné sféře jsou procesy složitější než v byznysu. Každý projekt bude také vždy individualizovaný podle místa: typové řešení bytového domu není jako typový rodinný dům. Musí se zohlednit okolí, terén, potřeby obce, třeba požadavek na obchody, služby, kavárnu nebo mateřskou školku v parteru. Z typového východiska se vždy vytvoří originál, ale zásadně to usnadní start, aby se každý projekt nemusel „vymýšlet od nuly“.

„Projekty trvají dlouho, často přesahují jedno volební období,“ říká Dušan Kunovský, majitel a zakladatel společnosti Central Group.

Nový kabinet má velké plány ve stavebnictví. Věříte, že se ambice podaří během čtyř let naplnit?
Za 32 let na trhu jsem zažil skoro všechno: přes dvacet ministrů pro místní rozvoj i snad deset pražských primátorů. Někdy byla velká očekávání, jindy naopak silně protirozvojový přístup. Vždy platí, že až výsledek ukáže. Zatím ale musím říct, že programové prohlášení vlády, novela stavebního zákona i některé pragmatické prorozvojové kroky znamenají zásadní posun oproti předchozímu období. To bylo bohužel promarněné – stavební zákon se zpolitizoval, po volbách se řada věcí otočila proti tomu, co bylo schváleno, a digitalizace dopadla, jak dopadla. Teď je potřeba konat od prvního dne. Čtyři roky vypadají dlouze, ale v realitě je to málo. Nestačí jen zákon, ďábel je v detailech prováděcích vyhlášek, metodik, v praxi stavebních úřadů i ve sjednocení rozhodování.

Kdy čekáte další oživení?
Pokud se podaří legislativní proces dokončit tak, aby systém začal fungovat od 1. ledna 2027, bude to správný krok. Pak ale bude ještě potřeba čas na zavedení a dopady se projeví se zpožděním. První náznaky zlepšení můžeme reálně vidět třeba za dva roky. Mám určité očekávání i od ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové, se kterou jsem se už několikrát setkal a myslím si, že je političkou na svém místě, a také od koordinace s místopředsedou vlády Karlem Havlíčkem. Důležité ale bude omezit obstrukce a „hyperkreativní“ návrhy a posunout věci dopředu. Deset let se o tom mluví – je čas to konečně udělat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji po jeho uzavření...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Letecký chaos po útocích na Írán. Tisíce zrušených letů, ochromená Dubaj i Dauhá

Cestující, kteří uvízli po zrušení letů na Blízkém východě na letišti Ngurah...

Letecká doprava po celém světě čelí jednomu z největších otřesů posledních let. Pokračující vzdušné údery na Blízkém východě ochromily klíčová letiště v Perském zálivu včetně Dubaje, klíčového...

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

Starostové se bojí stavět. Pomůže „Baťův“ manuál, říká developer Kunovský

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Dušan Kunovský, majitel a zakladatel společnosti...

Stavebnictví má za sebou rekordní rok, ale trh je podle generálního ředitele Central Group Dušana Kunovského přehřátý a ceny stavebních prací vystřelily do neudržitelných výšin. Developer proto...

3. března 2026

Česká ekonomika loni vzrostla o 2,6 procenta, statistici vylepšili odhad

ilustrační snímek

Statistici vylepšili svůj původní odhad a zvedli údaj o výkonu české ekonomiky v loňském roce. Podle zpřesněných dat hrubý domácí produkt v roce 2025 stoupl o 2,6 procenta a byl tak nejvyšší od roku...

3. března 2026  9:47

Pošta znovu zdraží své služby. Klienti si připlatí za doporučená nebo cenná psaní

Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka se budova v Libni sice nabízí k...

Česká pošta od letošního dubna zdraží některé služby. Více lidé zaplatí například za poslání doporučeného či cenného psaní, dražší budou i cenné zásilky. Cena většinou vzroste o šest korun. Pošta už...

3. března 2026  9:26

Akcie ve Spojených státech smazaly většinu ztrát, dolar vzrostl

Obchodníci pracují na burze NYSE v New Yorku (6. února 2026)

Akcie ve Spojených státech během pondělních obchodů postupně převážnou část ztrát smazaly a technologický index Nasdaq a širší S&P uzavřely dokonce se ziskem. Počáteční pokles způsobil konflikt na...

3. března 2026  9:14

V Česku zůstaneme i po válce, říká šéfka ukrajinské cestovky JoinUp!

Premium
Managing Director JoinUP! Olga Slezáková

Válka s Ruskem uspíšila přesun ukrajinského touroperátora JoinUp! do Pobaltí a střední Evropy. V Česku působí něco přes rok a má na zdejším trhu velké plány. Zadání z centrály zní: do pěti let se...

3. března 2026

Situace na Blízkém východě škodí lodním dopravcům. Přišli o krytí válečných rizik

Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 25. února 2026

Na útok Spojených států a Izraele na Írán i následnou odvetu Teheránu hbitě reagují velké námořní pojišťovny. Kvůli trvajícímu válečnému konfliktu na Blízkém východě s účinností od 5. března ruší...

3. března 2026

Ropa a plyn kvůli bojům v Íránu prudce zdražují. Dolar posiluje, koruna ztrácí

ilustrační snímek

Ceny ropy výrazně rostou, a to především kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán by mohly omezit dodávky ropy na trh. Stejná situace nastala i u plynu. Jeho růst odpoledne zrychlil až k 50...

2. března 2026  9:50,  aktualizováno  23:44

Letiště v Dubaji částečně obnovila provoz. Smartwings tam ráno vypraví letadlo

Letadlo společnosti Smartwings

Letecká společnost Smartwings vypraví v úterý ráno let do Dubaje a zpět. Z tamního letiště odletěly podle agentur první civilní lety od sobotní uzavírky vzdušného prostoru. Provoz je však stále velmi...

2. března 2026  22:22

Spíše váhání než panika. Realitní trh v Dubaji prochází zatěžkávací zkouškou

Vizualizace luxusních apartmánů Ava (3. února 2025)

Konflikt mezi Íránem USA a Izraelem ovlivní prodej nemovitostí v Dubaji. Pokud bude geopolitická nejistota na Blízkém východě přetrvávat, investice na realitním trhu mohou být v ohrožení, tvrdí...

2. března 2026

Panebože, nad mým domem letí raketa. Influenceři v Dubaji čelí nové realitě

Kouř stoupá z přístavu Džebel Ali po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)

Íránské raketové útoky cílené na Spojené arabské emiráty způsobily mnohým influencerům žijícím v Dubaji ne zcela záviděníhodnou situaci. Procházejí si obdobím paniky, zkoušky odolnosti a řeší, jak...

2. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

ČNB zadržela nejméně padělků za posledních pět let. Převažovaly dvoutisícovky

Česká národní banka loni zadržela 1682 padělaných a pozměněných bankovek a...

Česká národní banka (ČNB) v loňském roce zadržela přes devět tisíc nepravých bankovek a mincí, což je nejnižší počet od roku 2020. Největší část z nich tvořily napodobeniny, a to 7 354 kusů. Na území...

2. března 2026  16:18

Instagram spustí varování pro rodiče. Dozví se o sebevražedných sklonech dětí

ilustrační snímek

Sociální síť Instagram zavede upozornění pro rodiče, jejichž děti opakovaně vyhledávají výrazy spojené se sebevraždou či sebepoškozováním. Nové opatření přichází v době, kdy Meta Platforms, tedy...

2. března 2026  16:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.