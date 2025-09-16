Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Dosavadní bytová politika českého státu je jako běh do slepé uličky, popsal aktuální situaci na trhu s byty zakladatel společnosti Central Group Dušan Kunovský. „Kdo vidí rok, dva, tři dopředu, zjistí, do jakého obrovského průšvihu se řítíme tím, že náběh nového stavebního zákona se nezdařil, stejně tak ani digitalizace,“ řekl v Rozstřelu.

Kunovský před dalším ročníkem Summitu stavebního rozvoje a dostupného bydlení, který se koná 18. září v Obecním domě v Praze, navázal, že aktuální růst stavebnictví vychází z velmi nízké srovnávací základny. „Stojí na dříve povolených či odložených projektech,“ vysvětluje Kunovský.

V červenci Praha schválila 49 bytů

„Za první pololetí letošního roku bylo vydáno nejméně stavebních povolení za celé čtvrt století,“ uvedl Kunovský. Jako alarmující příklad zmínil Prahu: „V červenci bylo povoleno 49 bytů. V metropoli, kde reálně žije více než 1,5 milionu lidí.“

Podle něj tak hrozí zastavení nové výstavby navzdory silné poptávce. „V Praze na vydání stavebního povolení pro běžný bytový dům v souladu s územním plánem čekáme běžně 10 i více let.“

Hostem pořadu Rozstřel je Dušan Kunovský, ředitel a zakladatel Central Group. (11. září 2025)
Za vzor správného fungování státu uvádí dopravní stavby: „Stát si pro své dopravní a energetické investice vytvořil DESÚ, tedy Dopravní a energetický stavební úřad, který skutečně funguje jako mašina. Nic takového se bohužel neděje ve zbytku stavebnictví.“

Digitalizace až v roce 2028

Digitální stavební řízení je podle Kunovského v troskách. „Teď se mluví o tom, že digitalizace možná bude v roce 2028, to znamená neuvěřitelné zpoždění pěti let,“ míní a dodává, že například Dánsko digitalizovalo stavební řízení už v roce 2014 a dnes staví nejrychleji v Evropě.

Chaos a personální rozklad na úřadech ještě prohloubily rozdíly mezi jednotlivými stavebními úřady. Některé podle Kunovského fungují velmi dobře, jiné jsou naopak v katastrofálním stavu, a to i vinou nedostatečného množství úředníků.

Za klíčový úkol po volbách tak považuje sjednocení a zrychlení povolování: „Je potřeba už nefilozofovat, už je potřeba konat, pracovat s nějakými harmonogramy.“

Kriticky hodnotí i novou legislativu: „Zákon o dostupném bydlení nepostaví žádný nový byt, je to jen sociální zákon o podpoře,“ zdůraznil a uzavřel konstatováním, že pokud se zásadně nerozjede bytová výstavba v ČR, hrozí další zdražování bytů, které do budoucna zásadně ztíží mladší generaci, aby si pořídila vlastní dostupné bydlení.

