Kunovský před dalším ročníkem Summitu stavebního rozvoje a dostupného bydlení, který se koná 18. září v Obecním domě v Praze, navázal, že aktuální růst stavebnictví vychází z velmi nízké srovnávací základny. „Stojí na dříve povolených či odložených projektech,“ vysvětluje Kunovský.
V červenci Praha schválila 49 bytů
„Za první pololetí letošního roku bylo vydáno nejméně stavebních povolení za celé čtvrt století,“ uvedl Kunovský. Jako alarmující příklad zmínil Prahu: „V červenci bylo povoleno 49 bytů. V metropoli, kde reálně žije více než 1,5 milionu lidí.“
Podle něj tak hrozí zastavení nové výstavby navzdory silné poptávce. „V Praze na vydání stavebního povolení pro běžný bytový dům v souladu s územním plánem čekáme běžně 10 i více let.“
Za vzor správného fungování státu uvádí dopravní stavby: „Stát si pro své dopravní a energetické investice vytvořil DESÚ, tedy Dopravní a energetický stavební úřad, který skutečně funguje jako mašina. Nic takového se bohužel neděje ve zbytku stavebnictví.“
Digitalizace až v roce 2028
Digitální stavební řízení je podle Kunovského v troskách. „Teď se mluví o tom, že digitalizace možná bude v roce 2028, to znamená neuvěřitelné zpoždění pěti let,“ míní a dodává, že například Dánsko digitalizovalo stavební řízení už v roce 2014 a dnes staví nejrychleji v Evropě.
Chaos a personální rozklad na úřadech ještě prohloubily rozdíly mezi jednotlivými stavebními úřady. Některé podle Kunovského fungují velmi dobře, jiné jsou naopak v katastrofálním stavu, a to i vinou nedostatečného množství úředníků.
Za klíčový úkol po volbách tak považuje sjednocení a zrychlení povolování: „Je potřeba už nefilozofovat, už je potřeba konat, pracovat s nějakými harmonogramy.“
Kriticky hodnotí i novou legislativu: „Zákon o dostupném bydlení nepostaví žádný nový byt, je to jen sociální zákon o podpoře,“ zdůraznil a uzavřel konstatováním, že pokud se zásadně nerozjede bytová výstavba v ČR, hrozí další zdražování bytů, které do budoucna zásadně ztíží mladší generaci, aby si pořídila vlastní dostupné bydlení.