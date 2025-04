V roce 1992 koupil Dušan Barnáš starou textilní fabriku v podhůří Krkonoš. V příštím roce bude na jejím místě stát volnočasový resort. Původní továrnu, která stojí v Žacléři 200 let, však nikdy...

Rakousko sází do budoucna plně na obnovitelné zdroje energie. Od roku 2030 se má veškerá elektřina v zemi vyrábět pouze z obnovitelných zdrojů. Deset let poté, v roce 2040 chce Rakousko dosáhnout...

Mezinárodní letiště v Dubaji se loni opět stalo tím nejvytíženějším na světě. Odbavilo celkem 92,3 milionu cestujících, což představuje meziroční nárůst o 6,1 procenta. Pokud by se ovšem do statistik...

Japonská vláda nebude do rozhovorů se Spojenými státy o clech zahrnovat bezpečnostní témata, prohlásil dnes japonský premiér Šigeru Išiba. Americký prezident Donald Trump přitom před několika dny...

Velikonoční plýtvání. Za každou vyhozenou potravinou jsou zmařené litry vody

Velikonoce bývají svátky hojnosti, ale i nadměrného plýtvání. Každé vyhozené vejce nebo plátek masa s sebou nese i stovky litrů zbytečně spotřebované vody, uvádí dánská společnost Too Good To Go a...