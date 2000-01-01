náhledy
Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala práci v dole krátce před jeho uzavřením.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Vstup do areálu zdobí od roku 1979 plastika Vladimíra Neuwirta Horník a děvče.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Těžba černého uhlí v Dole ČSM skončí k 31. lednu 2026. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců a k 28. únoru dalších 150.
Autor: Kristová Anna, MAFRA
Kužel světla ozařuje porub č. 300 215 v lokalitě Sever. Jsme v hloubce zhruba 800 metrů pod povrchem.
Autor: Kristová Anna, MAFRA
Práce v porubu 300 215 skončí už v prosinci 2025, v čase reportáže zbývalo vytěžit ještě 5 838 tun.
Autor: Kristová Anna, MAFRA
V dalších posledních dvou porubech č. 402 204 a č. 463 204/1 zbývalo natěžit ještě asi 88 000 tun.
Autor: Kristová Anna, MAFRA
Uhlí se z porubu dobývá technologií zvanou směrné stěnování z pole na řízený zával.
Autor: Kristová Anna, MAFRA
Černé uhlí z Dolu ČSM se vyznačuje nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Uplatňuje se zejména v energetice a ocelářství.
Autor: Kristová Anna, MAFRA
Uhlí se zásadně vyváží hlavně do Polska a na Ukrajinu. V Česku odběratelé už prakticky nejsou.
Autor: Kristová Anna, MAFRA
Technická likvidace Dolu ČSM potrvá přibližně tři roky a OKD si na ni nechá okolo 600 zaměstnanců. Zároveň už rozjíždí podnikatelský plán své činnosti do roku 2050, bude například jímat a využívat důlní plyn.
Autor: Kristová Anna, MAFRA
Odcházejícím zaměstnancům OKD vyplatí na odstupném dohromady přes 500 milionů korun, dostanou až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku.
Autor: Kristová Anna, MAFRA
Práce v dole je rozmanitá. Samotní horníci zastávají celou řadu pozic, jako jsou třeba havíři, raziči, předáci, báňští záchranáři, důlní elektrikáři, střelmistři, hlubiči, narážeči či lokomotiváři.
Autor: Kristová Anna, MAFRA
Práce na povrchu je také pestrá, na rozdíl od podzemí zde pracují i ženy. Firma zde zaměstnává například strojníky, svačinářky, mechaniky závodu, koupeláře, pracovníky na úpravě nebo dělníky na třídírně.
Autor: Kristová Anna, MAFRA
Důležitou součástí povrchového zázemí celého dolu jsou i mechanické dílny.
Autor: Kristová Anna, MAFRA
V nich se pro potřeby nejrůznějších provozů opravují stroje a jejich součásti.
Autor: Kristová Anna, MAFRA
OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Důl ČSM se dělí na lokality Sever a Jih v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve.
Autor: Kristová Anna, MAFRA
Velín úpravny, kde pracuje takzvaný velínář. Na této pozici převažují ženy.
Autor: Kristová Anna, MAFRA
Na pásu třídicí linky se oddělují nečistoty a třeba i odpadky jako plechovky.
Autor: Kristová Anna, MAFRA
V hrubé úpravně probíhá drcení, praní pak tzv. flotace a nakonec filtrace.
Autor: Kristová Anna, MAFRA
Zpracované uhlí se v expedici naplní do nákladních vlaků, v nichž pak zamíří k zákazníkům.
Autor: Kristová Anna, MAFRA