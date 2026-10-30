Dukovany v noci neplánovaně odstaví třetí blok. Důvodem je drobná netěsnost

„Blok bude odpojen od elektrické sítě a dochlazen z důvodu provedení nutné opravy,“ uvedl již odpoledne na webu Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Předpokládaný termín opětovného uvedení třetího dukovanského bloku do provozu a dosažení nominálního výkonu je 6. listopad. „Na veškeré činnosti pečlivě dohlížíme,“ dodal SÚJB.
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Dukovanská elektrárna má čtyři bloky. Podle plánu jsou pravidelně odstavovány kvůli obměně části jaderného paliva, kontrolám a servisu zařízení. Poslední letošní plánovaná odstávka se týkala třetího bloku. Elektřinu nedodával od 17. července do 20. září. V srpnu byl souběžně s třetím blokem odstavený čtvrtý blok kvůli údržbě jejich společných zařízení.
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Čtyři dukovanské bloky byly uváděny do provozu v letech 1985 až 1987. Podle předpokladů firmy ČEZ je bude možné provozovat až 80 let od spuštění. Další dva bloky u Dukovan postaví korejská KHNP. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.
Obě české jaderné elektrárny Temelín a Dukovany loni vyrobily 32,066 terawatthodiny (TWh) elektřiny, v Dukovanech to bylo 14,68 TWh.