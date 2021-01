Boj o Dukovany vrcholí. Pusťte do tendru Rusy a Číňany, chce průmysl i odbory

V Česku nyní vrcholí debata, jak postavit nový jaderný blok v Dukovanech. Hraje se hlavně o to, zda má země pustit do soutěže o výstavbu reaktoru i ruského a čínského dodavatele. Zástupci podnikatelů a odboráři se dnes shodli, že tendr je nutné zahájit co nejdříve. A vpustit do něj i ruský Rosatom a čínskou společnost CGN.