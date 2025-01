Temelín a Dukovany plánují navýšit výrobu, veřejnost rozvoj jádra podporuje

Jádro pokrývá dlouhodobě 40 procent české spotřeby elektřiny, do budoucna jeho podíl společně s obnovitelnými zdroji dál poroste.

V Dukovanech fungují v současnosti čtyři jaderné bloky, z nichž má každý výkon 510 megawattů (MW). Další dva bloky, každý o výkonu přibližně 1 000 MW, jsou v jihočeském Temelíně. České jaderné elektrárny dodaly v minulém roce do sítě 29,7 TWh elektřiny.

„O více než 7 procent by mohla v roce 2025 vzrůst výroba v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín,“ uvádí mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž. Zajistit by to měl vyšší výkon dukovanských bloků a pouze jedna letošní odstávka pro výměnu paliva v Temelíně. Energetici připravovali tyto změny několik uplynulých let.

Poslední odstávka v Temelíně byla rozsahem prací nejnáročnější v historii. „V Dukovanech se aktuálně soustředíme na dotažení projektu zvýšení výkonu, které nás čeká ještě na čtvrtém bloku. Ale samozřejmě povolovací řízení a technické změny už běží více než 5 let,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš.

Konkrétní plán výroby jaderných elektráren na letošní rok energetici nezveřejňují, podle ředitele divize jaderná energetika Skupiny ČEZ Bohdana Zronka se ale chtějí přiblížit dlouhodobému cíli „B32T“, který naznačuje zprůměrovanou dodávku 32 TWh elektřiny.

Nově se má výroba v jaderných elektrárnách v jednotlivých letech výrazně lišit. „V jednom roce budeme mít méně a v dalším více odstávek, což vyplývá z prodloužených palivových cyklů. Nechceme prvoplánově trhat rekordy, vždy má přednost bezpečnost,“ říká Zronek. Jak dodává, do budoucna by však v průměru měly dodávky elektřiny vzrůst. Dlouhodobě nyní pokrývají zhruba 40 procent české spotřeby elektřiny.

Temelín postupně přechází na delší osmnáctiměsíční palivový cyklus, v Dukovanech už energetici přechod na šestnáctiměsíční období dokončili. Obě české jaderné elektrárny bude ČEZ provozovat nejméně 60 let.

Výjimečný rok letos čeká především Temelín, který loni dodal do přenosové sítě 15 TWh elektřiny. Má za sebou mimořádně náročné kontroly a přípravy na pouze jednu odstávku pro výměnu paliva v letošním roce. Dukovany za loňský rok splnily výrobní plán už před Vánoci s výrobou 14,7 TWh.

Jádro také patří, spolu s obnovitelnými zdroji, mezi veřejností preferované energetické zdroje. Podle prosincového výzkumu agentury IBRS 71 procent obyvatel České republiky podporuje provoz a rozvoj jaderných zdrojů. Více než polovina populace preferuje jejich kombinaci s cílem zajistit České republice dostatek čisté a stabilně dodávané elektřiny.