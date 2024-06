Vláda bude mít jasno o počtu jaderných bloků do konce srpna, řekl Fiala

Jeden nový jaderný blok by měl vzniknout v Dukovanech, při případné větší výstavbě by vznikly až dva v Dukovanech a dva v Temelíně. Nabídky v tendru podaly obě firmy na konci dubna, nyní je posuzuje energetická společnost ČEZ. Předat by je kabinetu měla v polovině června.

Premiér už dříve připomněl, že stavba nového reaktoru bude největší investicí Česka v moderní historii. „Jádro nyní zajišťuje více než třetinu spotřeby v naší zemi a v budoucnosti by to měla být dokonce polovina. Rozvoj jádra posiluje naši energetickou bezpečnost, soběstačnost a také konkurenceschopnost našich firem,“ uvedl premiér koncem dubna Podle něj „jen s dobrým využitím jádra a obnovitelných zdrojů bude možné zajistit rozumné ceny energií pro občany i podnikatele.“

Podle dřívějších prohlášení vlády i ČEZ má jeden nový reaktor stát asi 160 miliard Kč v cenách z roku 2020. Někteří odborníci odhadují, že stavba čtyř reaktorů v ČR by mohla vyjít až na dva biliony korun.

Zatímco francouzská společnost EDF zdůrazňuje, že v souvislosti s projektem v Dukovanech a výstavbou dalších bloků nabízí „evropské řešení“, co se týče technologií a také restart jaderného průmyslu v Česku, jihokorejská společnost KHNP podtrhuje, že je připravena při výstavbě dodržet navrhovaný rozpočet a i slibovaný termín výstavby. KHNP jako reference uvádí 36 jaderných bloků, které jsou v provozu v Jižní Koreji, ale nově i ve Spojených arabských emirátech.

ČEZ nyní nabídky obou uchazečů o stavbu reaktorů vyhodnocuje. Hodnoticí zprávu má předat vládě k finálnímu schválení do 15. června. „Vláda následně bude mít měsíc na to, aby se na základě První prováděcí smlouvy o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice k hodnotící zprávě vyjádřila,“ uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Výstavba prvního nového bloku se má zahájit v roce 2029, se zkušebním provozem se počítá v roce 2036.