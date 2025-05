Odklad smlouvy o Dukovanech je špatná zpráva pro energetiku i firmy, říká svaz

Podpis zablokoval v úterý Krajský soud v Brně předběžným opatřením na žádost francouzské firmy EDF, která se brání proti výsledku tendru na dostavbu elektrárny.

Podpis dohody byl v plánu ve středu, kvůli rozhodnutí soudu z něj ale sešlo. Zástupci KHNP alespoň v Praze podepsali první závazné smlouvy o budoucí spolupráci s českými firmami na stavbě jaderných bloků v Dukovanech. Rafaj podpis těchto dohod uvítal.

„Velice si vážím role investora i vlády, kteří svým přístupem přispěli k podpisu dalších dokumentů vedoucích k posílení závazku zapojit české firmy. Jsem přesvědčen, že pokračující úsilí může nakonec naplnit očekávání českého průmyslu, který je plně připraven splnit své závazky, a to jak z hlediska ceny, tak kvality,“ řekl Rafaj. Zároveň apeloval na to, aby jednání o větším zapojení českého průmyslu do stavby nových bloků pokračovalo i v budoucnu.

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček ve středu novinářům řekl, že podepsané kontrakty garantují 30procentní podíl českých firem na projektu. KHNP ve své nabídce v tendru avizovala, že plánuje zapojení českých firem na úrovni až 60 procent z celého projektu.

KHNP loni uspěla v tuzemském jaderném tendru, vláda její nabídku upřednostnila před EDF a Westinghouse. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou v historii. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 407 miliard korun.

EDF výsledek tendru napadla nejprve u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), ten ale její stížnost ve dvou instancích zamítl. Francouzská společnost proto podala proti rozhodnutí antimonopolního úřadu žalobu a zároveň požádala o předběžné opatření, které by zakázalo podpis smlouvy do konečného rozhodnutí.

Krajský soud v Brně žádosti o předběžné opatření vyhověl, o žalobě zatím nerozhodl. Společnost Elektrárna Dukovany II, která má jaderný tendr na starosti, proti opatření podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS).