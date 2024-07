Jaderný tendr: Korejci podle vlády nedali Francii šanci, hlavně byli levnější

Ústředním heslem jihokorejského kandidáta v průběhu celé kampaně bylo, že KHNP postaví jaderný blok v Dukovanech včas a za předem domluvené náklady, které nebude v průběhu stavby navyšovat. To nakonec podle premiéra Petra Fialy znamená za 200 miliard korun za jeden nový blok a uvedení do komerčního provozu v roce 2038.

Jako reference firma používala tři funkční jaderné elektrárny v Jižní Koreji a čtyři velké jaderné bloky elektrárny Baráka, které KHNP postavila ve Spojených arabských emirátech.

Jihokorejská společnost nabídla v rámci svého projektu reaktor ARP1000 o výkonu 1050 MWe, který podle KHNP odpovídá požadovaným technickým parametrům. Konstrukce reaktoru splňuje nejpokročilejší bezpečnostní kritéria, jako jsou například pasivní bezpečnostní systémy, které byly zavedené po havárii ve Fukušimě, požadavky na ochranu před kybernetickým útokem a před nárazem velkých komerčních letadel.

„Jako oficiální preferovaný uchazeč jsme schopni se okamžitě zapojit do procesu vyjednávání pod vedením vlastníka projektu,“ potvrdil pro iDNES.cz prezident KHNP Jooho Whang.

Podle něj má firma za sebou padesát let praxe nepřetržité výstavby jaderných elektráren. „Aby bylo možné stavbu dokončit a zároveň dodržet plánovaný rozpočet, je nezbytné, aby dodavatel měl dostatečné zkušenosti s výstavbou jaderných elektráren i řízením projektů. A to bez ohledu na vnější okolnosti, jako je například kolísání cen. Zatímco mnoho jiných projektů výstavby jaderných elektráren se v průběhu realizace potýkalo se značným zpožděním i překročením rozpočtu, my jsme naše domácí i mezinárodní projekty zvládli dokončit hladce, včas a úspěšně,“ zdůrazňuje.

Vedení KHNP rádo připomíná, že firma dokázala v jednu dobu řídit výstavbu devíti reaktorů na domácím i mezinárodním trhu současně. I díky tomu si společnost vytvořila pracovní sílu čítající přibližně 5 400 odborníků a to včetně těch, kteří mají zkušenosti se zahraničními jadernými projekty.

„Vzhledem k tomu, že projekt ve Spojených arabských emirátech úspěšně spěje ke konci, je společnost KHNP připravena nasadit svůj zkušený a špičkový personál do projektu nových jaderných bloků v České republice,“ potvrzuje Whang.

V oblasti konstrukčních prací a designu plánuje KHNP nasazení kvalifikovaných pracovníků z Koreje a České republiky. „Pokud jde o stavební dělníky, v souladu s naší snahou o lokalizaci plánujeme na stavbu jaderné elektrárny přednostně nasadit pracovníky z České republiky,“ dodává prezident společnosti.

V případě, že by vzhledem k nízké nezaměstnanosti v Česku neprobíhalo nasazení místních pracovníků zcela hladce, plánuje KHNP nasadit pracovníky z okolních evropských zemí, například ze Slovenska.

„Pokud bychom i přes toto úsilí narazili na problémy, zvažujeme také možnost přivést pracovníky ze třetích zemí. Přednostně těch, které bude preferovat Česká republika a které disponují pracovníky se zkušenostmi s projekty v Koreji a Spojených arabských emirátech,“ upřesňuje Whang. Nicméně potvrdil, že o možnostech nasazení těchto pracovních sil bude rozhodnuto v úzké součinnosti s českou vládou a vlastníkem projektu již v počátečních fázích projektu.

Korejská firma slibuje i široké zapojení českých podniků do celého projektu. Už uzavřela dohody o spolupráci se společnostmi jako Doosan Škoda Power, ŠKODA JS, Metrostav Diz, OSC, NUVIA, MICO, nebo Sigma Group. Hlavní turbínu do nových bloků dodá Doosan Škoda Power.