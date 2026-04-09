Stávající jaderné bloky v Dukovanech mají nyní povolení až do roku 2035. V současnosti v Dukovanech fungují čtyři jaderné bloky, z nichž má každý výkon 510 megawattů (MW). První z nich byl zprovozněn v roce 1985, další byly spuštěny v následujících dvou letech.
„Je to zásadní zpráva pro stabilitu a pro stav energií v Česku, je to důležitá zpráva i pro průmysl. Půjde o 5 až 6 miliard korun investic ročně. Naprosto drtivá část dodávek bude v rukou českého průmyslu,“ potvrdil ministr.
Další provoz stávajících bloků bude podle Havlíčka nutný kvůli předpokládaného růstu spotřeby a výroby elektřiny. Ministerstvo průmyslu a obchodu s nimi počítá i v dlouhodobé energetické strategii.
Ministr Havlíček uvedl, že provoz Dukovan až na 80 let není náhradou za nové bloky, ale jejich logickým doplněním v české energetické strategii. „Nic to nemění na nutnosti pokračovat ve výstavbě nových jaderných zdrojů a v přípravě malých modulárních reaktorů, protože Česká republika bude potřebovat stabilní, bezpečnou a konkurenceschopnou elektřinu v maximálním možném objemu,“ zdůraznil.
S dozimetrem pár metrů od reaktoru. Jak to vypadá uvnitř elektrárny v Dukovanech
Podle generálního ředitele společnosti ČEZ Daniela Beneše není prodloužení životnosti 4 bloků v Dukovanech samozřejmostí. „Takto jednoduché to opravdu není. Je za tím dlouholetý investiční program, pečlivé analýzy a práce několik stovek odborníků,“ sdělil.
Jak dodal, provoz na 80 let je možný i díky tomu, že Česko má špičkové odborníky, kteří se o jaderná zařízení starají, což potvrzují i mezinárodní organizace.
Prodlužování životnosti jaderných elektráren je aktuálně světovým trendem. Například ve Spojených státech amerických už některé elektrárny, například Turkey Point na Floridě nebo Peach Bottom v Baltimoru získaly povolení k provozu na 80 let. To dává Česku vědecký i technický základ pro tvrzení, že i dukovanské bloky typu VVER 440 mohou při dobré údržbě sloužit mnohem déle, než se čekalo.
Shoda s tendrem na nové bloky
Prodloužení životnosti Dukovan není jen záležitostí techniky, ale i kontinuity, shodují se odborníci. Tendr na nové bloky v Dukovanech, který vyhrála jihokorejská společnost KHNP počítá se spuštěním prvního nového reaktoru kolem roku 2036. Pokud by se staré bloky odstavily dříve, vznikla by v české síti obrovská díra. Strategie překryvu provozu starých a nových bloků je tedy klíčová pro energetickou bezpečnost Česka.
Havlíček: Přípravy Dukovan pokračují podle plánu, zdržení nehrozí
Přípravy projektu stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, které má vybudovat korejská společnost KHNP, pokračují podle časového harmonogramu. V příštím roce by tak projekt měl získat platné stavební povolení, samotná stavba by měla začít v roce 2029.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost potvrzuje, že technicky je prodloužení možné, pokud elektrárna projde přísnými periodickými prověrkami a to každých 10 let. ČEZ plánuje investovat miliardy korun do modernizace, a to například strojoven a bezpečnostních systémů, aby bloky odpovídaly moderním standardům. Z ekonomického hlediska je vymačkání maxima ze stávajícího zdroje mnohem levnější než jakákoliv jiná alternativa.
Dukovany už nejsou vnímány jako elektrárna před důchodem, ale jako aktivum, které může Česku díky globálnímu posunu v jaderné technice koupit čas potřebný pro dostavbu nových jaderných zdrojů a odklon od uhlí.
Vláda v příštím roce rozhodne také o stavbě dvou nových jaderných bloků v Temelíně, uvedl Havlíček. V případě schválení výstavby, by následně měla aktivovat opci, která je součástí smlouvy s korejskou firmou KHNP ke stavbě bloků v Dukovanech. Zadání zakázky Korejcům ale jisté není, nabídky budou podle ministra moci předložit i další zájemci.
Vyvrtat, nařezat a maximálně zatížit. Laboratoř testuje horniny z Dukovan
Také Jižní Korea prodlužuje životnost svých jaderných elektráren. Nejstarším provozuschopným reaktorem v zemi je Kori 2. Ten byl v dubnu 2023 odstaven po 40 letech provozu, protože mu vypršela licence. Nicméně provozovatel, společnost KHNP, získala od dozorného orgánu NSSC povolení k restartu a prodloužení provozu o dalších 10 let a to do roku 2033. Během odstávky prošel blok rozsáhlou modernizací a bezpečnostními prověrkami.
Jižní Korea však neřeší pouze jeden reaktor. Aktuálně probíhá proces prodlužování u celkem 10 starších jaderných bloků, kterým v nejbližší době končí původní čtyřicetiletá licence. Podle energetického plánu chce Jižní Korea zvýšit podíl jaderné energie v mixu na více než 30–35 procent do roku 2038.