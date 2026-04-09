Doteď 2035, nově 2065. Havlíček ohlásil delší životnost Dukovan, stát získal čas

  13:46
Stávající jaderné bloky v Dukovanech bude možné provozovat celkově až 80 let od jejich spuštění, tedy do let 2065 až 2067. Vyplývá to z analýzy energetické společnosti ČEZ, jejíž výsledky představil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Původní projektovaná životnost dukovanských bloků byla 30 let. Jaderná elektrárna měla končit kolem roku 2015. Postupnou modernizací se tento horizont však posunul.
foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Stávající jaderné bloky v Dukovanech mají nyní povolení až do roku 2035. V současnosti v Dukovanech fungují čtyři jaderné bloky, z nichž má každý výkon 510 megawattů (MW). První z nich byl zprovozněn v roce 1985, další byly spuštěny v následujících dvou letech.

„Je to zásadní zpráva pro stabilitu a pro stav energií v Česku, je to důležitá zpráva i pro průmysl. Půjde o 5 až 6 miliard korun investic ročně. Naprosto drtivá část dodávek bude v rukou českého průmyslu,“ potvrdil ministr.

Další provoz stávajících bloků bude podle Havlíčka nutný kvůli předpokládaného růstu spotřeby a výroby elektřiny. Ministerstvo průmyslu a obchodu s nimi počítá i v dlouhodobé energetické strategii.

Ministr Havlíček uvedl, že provoz Dukovan až na 80 let není náhradou za nové bloky, ale jejich logickým doplněním v české energetické strategii. „Nic to nemění na nutnosti pokračovat ve výstavbě nových jaderných zdrojů a v přípravě malých modulárních reaktorů, protože Česká republika bude potřebovat stabilní, bezpečnou a konkurenceschopnou elektřinu v maximálním možném objemu,“ zdůraznil.

S dozimetrem pár metrů od reaktoru. Jak to vypadá uvnitř elektrárny v Dukovanech

Podle generálního ředitele společnosti ČEZ Daniela Beneše není prodloužení životnosti 4 bloků v Dukovanech samozřejmostí. „Takto jednoduché to opravdu není. Je za tím dlouholetý investiční program, pečlivé analýzy a práce několik stovek odborníků,“ sdělil.

Jak dodal, provoz na 80 let je možný i díky tomu, že Česko má špičkové odborníky, kteří se o jaderná zařízení starají, což potvrzují i mezinárodní organizace.

Prodlužování životnosti jaderných elektráren je aktuálně světovým trendem. Například ve Spojených státech amerických už některé elektrárny, například Turkey Point na Floridě nebo Peach Bottom v Baltimoru získaly povolení k provozu na 80 let. To dává Česku vědecký i technický základ pro tvrzení, že i dukovanské bloky typu VVER 440 mohou při dobré údržbě sloužit mnohem déle, než se čekalo.

​Shoda s tendrem na nové bloky

​Prodloužení životnosti Dukovan není jen záležitostí techniky, ale i kontinuity, shodují se odborníci. ​Tendr na nové bloky v Dukovanech, který vyhrála jihokorejská společnost KHNP počítá se spuštěním prvního nového reaktoru kolem roku 2036. ​Pokud by se staré bloky odstavily dříve, vznikla by v české síti obrovská díra. Strategie překryvu provozu starých a nových bloků je tedy klíčová pro energetickou bezpečnost Česka.

Havlíček: Přípravy Dukovan pokračují podle plánu, zdržení nehrozí

Přípravy projektu stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, které má vybudovat korejská společnost KHNP, pokračují podle časového harmonogramu. V příštím roce by tak projekt měl získat platné stavební povolení, samotná stavba by měla začít v roce 2029.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost potvrzuje, že technicky je prodloužení možné, pokud elektrárna projde přísnými periodickými prověrkami a to každých 10 let. ČEZ plánuje investovat miliardy korun do modernizace, a to například strojoven a bezpečnostních systémů, aby bloky odpovídaly moderním standardům. Z ekonomického hlediska je vymačkání maxima ze stávajícího zdroje mnohem levnější než jakákoliv jiná alternativa.

​Dukovany už nejsou vnímány jako elektrárna před důchodem, ale jako aktivum, které může Česku díky globálnímu posunu v jaderné technice koupit čas potřebný pro dostavbu nových jaderných zdrojů a odklon od uhlí.

Vláda v příštím roce rozhodne také o stavbě dvou nových jaderných bloků v Temelíně, uvedl Havlíček. V případě schválení výstavby, by následně měla aktivovat opci, která je součástí smlouvy s korejskou firmou KHNP ke stavbě bloků v Dukovanech. Zadání zakázky Korejcům ale jisté není, nabídky budou podle ministra moci předložit i další zájemci.

Vyvrtat, nařezat a maximálně zatížit. Laboratoř testuje horniny z Dukovan

Také Jižní Korea prodlužuje životnost svých jaderných elektráren. ​Nejstarším provozuschopným reaktorem v zemi je Kori 2. Ten byl v dubnu 2023 odstaven po 40 letech provozu, protože mu vypršela licence. Nicméně provozovatel, společnost KHNP, získala od dozorného orgánu NSSC povolení k restartu a prodloužení provozu o dalších 10 let a to do roku 2033. Během odstávky prošel blok rozsáhlou modernizací a bezpečnostními prověrkami.

​Jižní Korea však neřeší pouze jeden reaktor. Aktuálně probíhá proces prodlužování u celkem 10 starších jaderných bloků, kterým v nejbližší době končí původní čtyřicetiletá licence. Podle energetického plánu chce Jižní Korea zvýšit podíl jaderné energie v mixu na více než 30–35 procent do roku 2038.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

