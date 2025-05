Čtyři dekády Dukovan. Elektrárna míří ke stavbě dalších dvou reaktorů

Výstavba jaderného bloku na Třebíčsku naplno začala v roce 1978. Prakticky současně s elektrárnou vyrostly na řece Jihlavě i vodní nádrže Dalešice a Mohelno. Ty slouží jako zdroj chladící vody pro Dukovany a funguje na nich také přečerpávací elektrárna. Do zkušebního provozu byl první dukovanský blok uvedený 3. května 1985. Od července 1987 jsou v provozu všechny čtyři bloky. Po spuštění měly elektrický výkon 440 megawatt (MW), který se začal později díky modernizaci zvyšovat.

Zprovoznění Dukovan mělo velký význam nejenom pro československou energetiku, ale i pro rozvoj domácího jaderného strojírenství. Projekt elektrárny sice zpracovala sovětská firma Lotep, ale zhruba čtyři pětiny použitých zařízení byly vyrobeny v Československu. Kromě Škody Plzeň se na tom podílely i vítkovické strojírny či podnik Průmyslové stavby Brno, jenž byl generálním dodavatelem stavby.

České turbíny v Dukovanech proto nesou od počátku své služby také klasická česká jména. Pokřtěné byly po ženách, které v době jejich výroby pracovaly v plzeňské škodovce. Jmenují se Marie, Alena, Irena, Zdena, Dáša, Gerda, Lenka a Marta.

Výkon elektrárny dál roste

Během čtyř desetiletí provozu prošly Dukovany postupnou modernizací, která zahrnovala například výměnu nízkotlakých částí turbín, rekonstrukci kondenzátorů a instalaci nových chladicích věží. Díky těmto investicím se podařilo zvýšit efektivitu výroby elektrické energie a posílit bezpečnost provozu.

To se podařilo i letos v březnu, kdy dokončila společnost ČEZ přechod všech čtyř reaktorových bloků z 500 MW na 512 MW. Od minulého roku se celkový dosažitelný elektrický výkon elektrárny zvýšil celkem o 48 MW. Díky tomu se letošní roční výroba elektřiny Dukovan zvýší až o 350 tisíc megawatthodin (MWh).

Díky modernizacím a využitím výkonových rezerv ČEZ v Dukovanech a Temelíně dosáhl zvýšení výkonu srovnatelného se stavbou jednoho menšího jaderného bloku nebo několika velkých uhelných bloků.

„V Dukovanech i Temelíně sledujeme dva dlouhodobé hlavní cíle. Bezpečný a spolehlivý provoz za horizont šedesáti let a postupně také dosažení průměrné roční výroby až 32 terawatthodin (TWh). A právě modernizace zařízení a využití projektových rezerv nám pomáhá tyto cíle naplnit,“ uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

V letošním roce by výroba elektřiny z obou jaderných elektráren Temelín a Dukovany měla meziročně vyrůst o více než 7 procent. Obě elektrárny do sítě vloni dodaly 29,7 TWh elektřiny. Dlouhodobě tak pokrývají cca 40 procent české spotřeby, do budoucna by jejich podíl společně s obnovitelnými zdroji měl dál narůstat. Díky bezemisní výrobě elektřiny hrají Dukovany i dnes klíčovou roli v přechodu na čisté a udržitelné zdroje energie.

„Roční výroba se bude mezi jednotlivými roky poměrně výrazně lišit. V letošním roce čeká české jaderné elektrárny o odstávku méně než v minulých letech. To by se mělo promítnout i do zvýšení celkové roční výroby. Vždycky ale bude naší prioritou bezpečný a spolehlivý provoz,“ řekl Zronek.

Obě české jaderné elektrárny mají navíc nového dodavatele paliva, kterým je americká společnost Westinghouse. Společnost ČEZ tím definitivně ukončila spolupráci s ruským dodavatelem. Pro Temelín bude palivo kromě Westinghouse dodávat také francouzská Framatome, jednání s Framatome jako s potenciálním partnerem z hlediska dodávek paliva probíhá také pro Dukovany. „Na vývoji nového paliva se chceme i sami podílet,“ dodal Zronek.

České srdce v jaderných blocích

Mezi zásadní plány do budoucna patří stavba dalších dvou reaktorů. Postavit je má korejská společnost KHNP, s níž ČEZ jedná o finální smlouvě. První z nových reaktorů by měl být hotový v roce 2036. V nových jaderných blocích bude ale takzvaně bít české srdce, protože turbíny a možná i celé turbínové haly dodá plzeňská Doosan Škoda Power.

Jen samotná zakázka pro Doosan Škoda Power bude znamenat pro český průmysl zhruba desetiprocentní podíl na celé zakázce. Pokud by plzeňská Škoda stavěla celou turbínovou halu, zvýší se podíl českého průmyslu ještě více, a to díky zapojení dalších subdodavatelských firem.

Výstavba jaderné elektrárny Dukovany

„Dukovanské turbíny z plzeňské Škodovky jsou spolehlivou a čtyřiceti lety prověřenou součástí výrobní technologie, na které se můžeme spolehnout. Původně všech osm dukovanských turbíny vyrábělo 220 MW a dnes je každá z nich po několika modernizačních krocích schopna stabilně vyrábět a dodávat přes 256 MW,“ řekl ředitel jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín.

Letos v Dukovanech patří mezi klíčové investice pokračování v rekonstrukci blokových úsekových rozvaděčů, výměny částí vybraných potrubních tras nebo kabelů s končící kvalifikovanou životností. V oblasti dalšího posilování bezpečnosti jde například o zajištění dlouhodobého odvodu tepla z prostoru kolem parogenerátorů nebo modifikace systému odtlakování primárního okruhu.