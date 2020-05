Stát chystá jadernou přirážku, za nové Dukovany zaplatí všichni

Materiál připravilo ministerstvo průmyslu a je nyní v připomínkovém řízení. Úředníci chtějí pro financování elektřiny z nových bloků využít obdobný princip, který se aktuálně používá pro financování zvýhodněných cen pro obnovitelné zdroje.

Stát si totiž objednává výstavbu nových bloků od společnosti ČEZ a za to jí chce garantovat výkupní cenu za energii, kterou budou nové bloky dodávat do sítě. Podle jakého přesného vzorce se bude „jaderná přirážka“ počítat, zatím není jasné. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) jen naznačil, jak by k ní regulační úřad mohl dojít.

„Cena bude stanovena podle oprávněných nákladů na investici, podle přiměřeného zisku, který se v rámci vyjednávání nastaví. Stát bude poté umisťovat tu elektřinu na trh - na burzu,“ uvedl na konci dubna šéf resortu průmyslu Havlíček.

Navrhovaný zákon počítá s tím, že výkup by provádělo ministerstvo průmyslu a obchodu, respektive jím pověřená právnická osoba zcela vlastněna státem za předem stanovenou realizační cenu. Smlouva mezi investorem a státem, garantující podmínky výkupu elektřiny by byla uzavřena minimálně na dobu 30 let, s možným prodloužením o deset let, a to i opakovaným, nejdéle však do ukončení provozu nízkouhlíkové výrobny.

Kratší prostor k připomínkám

Záměr ministerstva kritizují ekologické organizace. „Zákon o podpoře nových reaktorů je bianko šek na stavbu reaktorů za peníze spotřebitelů elektřiny. Každý zodpovědný zákonodárce by měl něco takového odmítnout. A schválit jej bez diskuse a bez výborů nemůže zodpovědně ani ten největší nadšenec pro jadernou energetiku,“ uvedl energetický expert Hnutí Duha Karel Polanecký.

Na kolik výstavba nových bloků vyjde, zatím není přesně jisté. Cena vzejde z tendru na dodavatele, který má být vypsán do konce letošního roku. Havlíček operuje s cenou bloku do 160 miliard korun, podle řady expertů i podle aktuálních zkušeností ze zahraničí je to však příliš optimistický odhad. Navíc se výstavba většiny jaderných bloků protahuje a prodražuje proti původním plánům.

Podle ČEZ je nicméně pravděpodobnější, že v budoucnu nastane spíše varianta, která bude lidem účty snižovat. „Pokud se podíváme do historie, ceny energií celosvětově neustále rostou, s drobnými časovými výkyvy a ani do budoucna nelze očekávat obrat,“ říká mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Je podle něj navíc třeba zdůraznit, ře celý mechanismus nejdříve za 15 let.

Ministerstvo navíc na přijetí normy spěchá, na připomínky bude místo běžných dvaceti dnů jen třináct dnů. Web týdeníku Hrot v pondělí uvedl, že se sníží počet těch, kteří mohou do normy mluvit. „Z rozhodnutí rady mohou podobu zákona ovlivnit pouze resorty financí, spravedlnosti, zahraničních věcí, životního prostředí, vedoucí Úřadu vlády a Energetický regulační úřad,“ napsal server.

A úředníci chtějí zkrátit i projednávání v parlamentu, požadují, aby Sněmovna s ohledem na orientační harmonogram výstavby bloku vyslovila s návrhem zákona souhlas už v prvním čtení. „Účinnost zákona je vzhledem k urgentnosti řešení přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice navržena na 1. ledna 2021,“ uvádí materiál.