Důchody porostou letos třikrát, přilepší si ti s vyššími penzemi

V červnu se zvýší zásluhová část důchodů o 8,2 procenta, což bude v průměru 1 017 korun. Toto zvýšení bude trvalé a v tuto chvíli by již každý důchodce měl mít dopis od České správy sociálního zabezpečení, kde se dozvěděl, kolik dostane.

Mimořádná valorizace se týká všech druhů důchodů, tedy starobních včetně takzvaných předčasných, invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích. Základní výměra je pro všechny výměry jednotná a letos činí 3 900 korun. Ta se zvyšovat nebude.

Podobný postup čeká důchodce i v září. Tato valorizace bude nižší než červnová. Kvůli vysoké inflaci se jim důchody zvednou o 5,2 procenta. Průměrný starobní důchod má proto na začátku podzimu vzrůst o 699 korun.

Obě zvýšení se týkají i důchodů přiznaných v roce 2022 včetně těch, které lidé teprve letos pobírat budou, to znamená odejdou do důchodu v období od 1. června 2022 do 31. prosince 2022.

Důchody se tak budou zvyšovat letos třikrát, poprvé řádně v lednu, kdy se průměrný starobní důchod od ledna 2022 zvýšil o 805 korun. Znamená to tedy, že celkem tak v roce 2022 důchody vzrostou v průměru o 2 500 korun.

Pár stovek i několik tisíc

Těm, kteří mají vyšší důchod, se zvýší důchody víc než lidem s nižšími důchody. Pojďme se podívat na člověka, který pobírá zatím 11 tisíc měsíčně. Od června si přijde na 11 583 tisíc korun, od září bude pobírat 11 983 tisíc korun, jeho finanční situace se tedy měsíčně zlepší zhruba o tisíc korun.

Důchodce, který bere letos 19 tisíc korun, dostane pravidelně od června 20 239 korun a od září pak 21 089 korun. Měsíčně si tedy polepší o více než dva tisíce korun.

Důchodci nepřijdou ani o pravidelnou valorizaci v lednu 2023. Je však možné, že nebude už tak vysoká. Důvodem je to, že se bude počítat z kratšího období, než je obvyklé. Část růstu cen totiž zohlední už předešlé mimořádné valorizace důchodů.

Při běžné valorizaci se penze navyšují v lednu vždy o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za období od července předminulého roku do konce června minulého roku. Inflace z větší části této doby se do výše penzí promítá ale už při letošních mimořádných navýšeních v červnu a září. Podle ministerstva se pro lednové přidání bude posuzovat cenový vývoj za letošní květen a červen.

Vyvstává tedy otázka, zda ti, kteří s odchodem do důchodu vyčkávali, by si neměli pospíšit, aby nebyli letošní důchody čerstvých penzistů vyšší nežli jejich penze příští rok. Zatím mají lidé, kteří váhají, kdy do penze odejít, podle expertky na rozhodnutí dost času.

„Ti, kteří zvažují, zda odejít do starobního důchodu letos, nebo v příštím roce, by měli počkat do září, kdy vláda vyhlásí parametry pro výpočty důchodů v roce 2023, stejně jako parametry pro lednovou valorizaci. Pak bude možné spočítat, co je výhodnější, a v klidu se rozhodnout,“ vysvětluje Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services.

Zvýšení penzí bude sice pro všechny příjemné, ale lidé si za vyšší důchody o moc víc nekoupí. Růst penzí vyrovná důchodcům současnou inflaci, která je v Česku od devadesátých let v podstatě nevídaná. Měla by se za celý letošní rok dostat přes 12 procent. Pro srovnání v roce 2019 inflace dosáhla 2,8 procenta.

Minulý rok se na penze podle údajů ministerstva financí vyplatilo 537,4 miliardy korun. Je to téměř třetina výdajů státu.

Na zářijovou mimořádnou valorizaci bude potřeba 7,8 miliardy korun. Červnové přidání vyjde zhruba na 21 miliard korun. Pravidelné lednové navýšení si pro letošek vyžádá 28 miliard. Celkem tak má do penzí letos putovat o téměř 57 miliard korun víc než loni, přičemž vojáci a policisté dostanou přidáno z rozpočtů ministerstev obrany a vnitra.