Výplata důchodů se změní. Nebudou chodit předem a termínů bude méně ne nyní

Důchody dnes chodí penzistům každý měsíc od 6. do 24. dne, a to vždy v sudé dny. Podle platné legislativy se vyplácejí „dopředu“ na budoucí období, takže důchod se stanoveným datem splatnosti k 16. dni v měsíci vyplacený 16. srpna 2023 náleží za období od 16. srpna 2023 do 15. září 2023.

Tento takzvaný klouzavý měsíc novela nahradí měsícem kalendářním. Důchody tedy stát nebude vyplácet předem v pravidelných měsíčních lhůtách, jako je tomu dosud, ale pro daný kalendářní měsíc – od prvního dne kalendářního měsíce do posledního.

Nový termín bude stanoven tak, aby spadal do první poloviny kalendářního měsíce. V ideálním případě penzista peníze dostane na sudé dny od 6. do 12., maximálně do čtrnáctého dne v měsíci.

Jak bude vypadat výplata důchodů podle nových pravidel v praxi? V červnu 2025 je v den splatnosti 10. vyplacen důchod na období od 10. června 2025 do 9. července 2025 ve výši 16 tisíc korun. V červenci 2025 je ve stanovený den splatnosti (10) vyplacen důchod ve výši 16 000 Kč na celý kalendářní 34 měsíc (od 1. do 31. července), červencová splátka se nekrátí za období od 1. do 9. července, přestože na toto období byl důchod vyplacen již v červnu. Zdroj: Důvodová zpráva k novele (MPSV ČR)

„Z hlediska státního rozpočtu neznamená tento postup v podstatě žádné dodatečné náklady, neboť při přechodu na nové období splatnosti bude na důchody vydáno téměř stejné množství prostředků, jako kdyby k tomuto přechodu nedošlo. Přihlíží se přitom i k tomu, že počet splátek v kalendářním roce zůstane stejný,“ píše se v důvodové zprávě k novele.

Za potíže mohou poslanci

Vyplácení důchodů v „klouzavém režimu“ bylo bezproblémové až do konce roku 2021. Komplikaci však přinesli poslanci, přesněji řečeno jimi schválená novela zákona o důchodovém pojištění.

Zavedla totiž, že od 1. ledna 2022 se pravidelná valorizace důchodů provede nikoli od lednového výplatního termínu, ale přímo od 1. ledna 2022. V návaznosti na to bylo příjemcům důchodů potřeba vyplácet jednorázové doplatky valorizace. Nový postup lednové valorizace prodražoval a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) přidělával práci.

Navíc vůči příjemcům důchodu nebyl spravedlivý. Doplatky jsou totiž různě vysoké, a to i u lidí se stejným důchodem.

Nerovnost lze demonstrovat na příkladu dvou pojištěnců, kdy oba pobírají důchod 20 tisíc, přičemž jednomu chodí penze k druhému dni v měsíci a druhému k 24. dni. Od letošního 1. ledna činilo valorizační zvýšení u takto vysokého důchodu 962 korun.

„Od splátky splatné v lednu se tedy poskytuje oběma pojištěncům 20 962 korun. V lednu 2023 však každému z nich náleží ještě poměrná část tohoto zvýšení za příslušný počet dnů odpovídajících délce období od 1. ledna do dne předcházejícího datu lednové splatnosti. Prvnímu tedy náleží doplatek pouze za jeden den a výše doplatku činí 32 korun. Druhému náleží doplatek za 23 dnů a výše doplatku činí 714 korun,“ spočítalo ministerstvo.

Odbourání vyplácení lednových nedoplatků má podle odhadu resortu práce státní kase ušetřit až miliardu korun.

ČSSZ by to dřív nestihla

O tom, který den je pro konkrétního penzistu výplatním, rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení. Příjemce důchodu na termín nemá vliv.

Správa ovšem při přidělování termínu zohledňuje možnosti České pošty, která důchody doručuje. Je totiž potřeba, aby zvládla obsloužit ty příjemce důchodu, kteří si dávku vyzvedávají v hotovosti. Z toho důvodu není možné zavést pouze jeden výplatní den.

Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotaz MF DNES uvedlo, že při přidělování nového výplatního termínu se bude ČSSZ snažit o to, aby se co nejvíce blížil dosavadnímu termínu.

Důvodem, proč se důchody budou nově vyplácet až od poloviny roku 2025, je nedostatek kapacity ČSSZ. Správa totiž ještě v tomto roce bude muset technicky zvládnout zvýšení důchodu za vychované děti. „Nebude to jednoduché, a proto se navrhuje neprovádět v průběhu roku 2023 žádné další zásadní změny,“ píše se v důvodové zprávě k novele.

Novinka ve výplatě důchodů se promítne i do situace, kdy příjemce zemře. Nyní je to tak, že pozůstalým nevzniká nárok na výplatu důchodu v případě, že pobírající zemře v daném měsíci před dnem, kdy mu ČSSZ důchod vyplácí.

V novém výplatním systému se ale důchod nebude vyplácet předem, takže pro nevyplacení nebude důvod.