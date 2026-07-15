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Z důchodové novely vypadl další slib, ministerstvo odkládá vyšší valorizace

Kristína Paulenková
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Z důchodové novely vypadl další slibovaný bod. Slibovaná vyšší valorizace, na základě které by se důchodcům do zvyšování penzí počítal růst reálných mezd z poloviny místo z jedné třetiny, se zatím odkládá.

„Tato část byla z návrhu vypuštěna po diskusi s ministerstvem financí, které k ní uplatnilo zásadní připomínku a požadovalo, aby byla změna valorizačního vzorce řešena společně s problematikou náročných profesí a dalšími souvisejícími opatřeními v rámci jedné komplexní novelizace,“ potvrzuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

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