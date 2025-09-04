Průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun, oznámil Jurečka

Autor: ,
  8:44
Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun a dostane se tak na 21 839 korun. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 korun a k tomu se navíc ještě zvedne jejich zásluhový procentní díl o 2,6 procenta, oznámil ministr práce Marian Jurečka.

Hosty pořadu Rozstřel jsou Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministr práce a sociální věcí a Aleš Juchelka (ANO), stínový ministr práce a sociální věcí. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Lidem, kteří šli do důchodu dřív a nemají ještě řádný penzijní věk, poroste od ledna penze o 240 Kč. Nezvedá se jim zásluhový díl důchodu.

„Když to vezmeme z pohledu posledních deseti let, tak vzrostou důchody o více než 18 procent nad růst cen. Je tady naprosto jednoznačně vidět, že umíme valorizacemi tak, jak jsou nastavené, držet a chránit kupní sílu našich starobních důchodců. Celkově za období této vlády důchody vzrostly o 28 procent,“ uvedl ministr.

Podle navrhovaného rozpočtu má mít ministerstvo práce příští rok na důchody 722,2 miliardy korun, tedy o téměř 22,5 miliardy korun víc než letos. Na důchodových odvodech se má v roce 2026 vybrat 737,9 miliardy korun. Systém by se tak mohl po letech deficitů dostat do přebytku přes 15 miliard korun. Podle Jurečky se stav systému důchodového pojištění zlepšuje díky růstu ekonomiky mezd i díky prosazeným změnám v nastavení penzí.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června 2,35 milionu starobních, 416 900 invalidních a 67 200 vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. Průměrná starobní penze činila 21 063 korun. Další desetitisíce důchodů poskytují ze svých systémů resorty obrany, vnitra a spravedlnosti. Jejich částky jsou vyšší.

Vstoupit do diskuse (50 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

Průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun, oznámil Jurečka

Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun a dostane se tak na 21 839 korun. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 korun a k tomu se navíc ještě zvedne jejich...

4. září 2025  8:44

Google porušil soukromí uživatelů a čelí miliardovým pokutám v EU i USA

Technologická společnost Google čelí na začátku září vysokým pokutám. Nejdříve francouzský úřad pro ochranu osobních údajů CNIL uložil společnosti pokutu ve výši osmi miliard korun za umístění...

4. září 2025  7:32

Plyšový hit z osmdesátek slaví návrat. Kolik dnes stojí mončičák?

Mončičáci byly hračky, které v 80. letech chtělo mít snad každé dítě. A nyní se roztomilá zvířátka s obličejem miminka znovu stala hitem. Kde se vzala, proč jsou tak oblíbená i dnes a kde je...

4. září 2025

Nizozemsko zkracuje pracovní týden. K trendu se přiklánějí i další země

Čtyřdenní pracovní týden je v Nizozemsku čím dál častější. Podle Eurostatu zde lidé pracují v průměru 32,1 hodiny týdně, což je nejméně ze všech zemí Evropské unie. Zkrácenou pracovní dobu ale...

4. září 2025

První zmínky o lanýžích jsou z Čech, teprve pak z Francie a Itálie, potvrdily archivy

Premium

Odkud se vzala kultura pojídání podzemních hub lanýžů? Známé pouštní lanýže z muslimských států jsou tisíce let staré, ale nejstarší zmínky o pravých lanýžích, které jedli křesťané v Evropě a byly...

4. září 2025

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

3. září 2025

Angličané zakážou prodej energetických nápojů dětem mladším šestnácti let

Britská vláda zakáže v Anglii prodej energetických nápojů dětem mladším 16 let. Cílem je zlepšení jejich fyzického a psychického zdraví a posílení boje proti obezitě, informovala místní média. Podle...

3. září 2025  18:12

Americký luxus je na vzestupu. Zámořské značky rostou i díky mladým

Americké luxusní značky zaznamenaly v posledních měsících výrazný nárůst tržeb i hodnoty akcií. Zatímco evropské módní domy čelí stagnující poptávce, ty zámořské těží ze zájmu mladších zákazníků,...

3. září 2025

Pro energetiku bude podstatné, kdo dodá kabely a turbíny, tvrdí manažeři J&T

Globální spotřeba elektřiny v dalších letech výrazně poroste. Jedním z důvodů je i rozvoj umělé inteligence a výstavba nových datových center. Podle analytiků banky J&T je energetický sektor...

3. září 2025  16:01

Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily, postaví linku za 16,65 miliardy

Toyota zahájí v Kolíně výrobu nového elektromobilu. Postaví novou výrobní linku za 16,65 miliardy Kč, na kterou přispěje i stát. Na tiskové konferenci to oznámil premiér Petra Fiala společně s...

3. září 2025,  aktualizováno  13:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chystá se comeback největší japonské atomové elektrárny. Rozhodnou o ní lidé

Japonská vláda se snaží rozšířit využívání jaderné energie, aby omezila závislost na zahraničních fosilních palivech a snížila emise. Ve hře je tak znovuuvedení do provozu největší japonské atomové...

3. září 2025  13:17

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

3. září 2025  9:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.