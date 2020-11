Návrh důchodové reformy: méně nutných odpracovaných let i změna financování

Ministerstvo práce a sociálních věcí pošle v průběhu prosince do mezirezortního připomínkové řízení paragrafované znění důchodové reformy. Před tím se sešla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) s členy Komise pro spravedlivé důchody, která má důchodovou reformu na starost.

Na schůzce byli i zástupci OECD. Mezinárodní organizace pro Česko vypracovala zprávu s řadou doporučení, jak by měla důchodová reforma vypadat. Podle české strany její závěry kopírují to, co v chystané reformě stojí.



Jednou z hlavních námitek OECD ohledně stávajícího českého důchodové systému je složitý výpočet penze. „Důchodový systém je poměrně složitý a výrazně by se měl zjednodušit a to je věcí, která byla ústředním motem celého jednání důchodové komise,“ řekla Danuše Nerudová, předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody.

Podle MSPV by mohlo Česko zavést individuální důchodová konta, díky kterým budou mít lidé pravidelné informace o výši důchodu v budoucnu.

Podle dalších doporučení by mělo Česko zapojit další příjmy do financování důchodové systému. „Je to téma, které je reflektováno v technickém návrhu, který umožňuje rozdělit v prvním kroku pilíř na nultý a první a poté vytváří prostor k diskuzi o tom, jaké příjmy by to měly být a k diskuzi o zásadní reformě daňového mixu,“ podotkla Nerudová.

Mezi další doporučení bylo například to, že by se doba pojištění, která je nyní 35 let, měla zkrátit. A to především kvůli tomu, že mohou přibývat lidé, kteří přijdou kvůli digitalizaci o práci, a neměli by tak nárok na důchod.

OECD také doporučila, aby byl věk odchodu do důchodu navázaný na délku dožití. „Neplánujeme jako vláda ani v důchodové reformě zvyšovat věk odchodu do důchodu,“ namítla k tomu Maláčová.

Podle Maláčové má být výsledná důchodová reforma výsledkem rozsáhlých debat a konsensu napříč politickým spektrem, přestože se její příprava opozdila kvůli pandemii koronaviru a jedním z důležitých témat bude právě struktura daní.

Podle Nerudové v tuto chvíli není možné říci, jaké by bylo ideální řešení, ale diskuzemi musí projít například to, zda Česko půjde cestou nepřímého zdanění a nebo přímého zdanění.

„Ale je poměrně jasné, že pokud by prošel schodek 130 miliard, tak je tak velký, že nelze financovat se škrtáním výdajů, a bude ho možné financovat pouze zvyšováním daní. A to v dalším volebním období, ale nikoliv z důvodů důchodové reformy, ale z důvodů velikosti toho schodku, který tím vznikne,“ upozornila Nerudová na nedávnou změnu, která prošla Sněmovnou a mohla by mít za následek obrovský výpadek financí státního rozpočtu.

Nerudová dále připomněla, že Česko má příležitost důchodovou reformu zahrnout do Národního plánu obnovy, na základě kterého může Česká republika získat 182 miliard korun z evropských zdrojů. „Plán obnovy je určen na velké strukturální reformy, které nejdou odfinancovat ze státních rozpočtů,“ dodala. Reforma by měla podle propočtů MSPV stát zhruba 18 miliard.